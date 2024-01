News Brevi – 15.01.2024

PROFESSIONE VOLARE: LUIS DIAZ NOMINATO NUOVO REFERENTE PER LE COMUNICAZIONI E LE RELAZIONI CON I MEDIA – Professione Volare S.r.l., fondata nel gennaio del 1994 dal Comandante Cesare Montefiori, con sede operativa presso l’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, comunica di aver nominato Luis Diaz come Referente per la Comunicazione e le relazioni con i media. “Negli ultimi 30 anni Professione Volare ha formato circa 2.000 piloti ed effettuato più di 200.000 ore di addestramento, guadagnandosi nel tempo un ruolo di eccellenza a livello nazionale. La maggior parte dei nostri ex-allievi attualmente è impiegata in primarie compagnie di linea in giro per il mondo. Luis Diaz, impegnato negli anni come formatore nell’ambito della comunicazione e la mediazione culturale, ha un’esperienza consolidata nel campo aeroportuale dove tuttora ricopre ruoli di crescente responsabilità”, afferma il Comunicato. Dichiara il Comandante Cesare Montefiori: “Diaz entra a far parte del nostro staff alla vigilia del trentesimo anniversario della scuola in modo da poter creare un filo diretto con i media del settore che ci consenta di veicolare al meglio tutte le attività collegate alla promozione della nostra scuola e dei nostri corsi”.

CHEF EXPRESS E McDONALD’S PORTANO ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO IL PRIMO SERVIZIO DI DELIVERY AL GATE IN ITALIA – Chef Express, società di ristorazione controllata dal Gruppo Cremonini, perfeziona l’esperienza dei viaggiatori in partenza dall’aeroporto di Roma Ciampino grazie al primo servizio di delivery al gate offerto da McDonald’s. Il progetto di Chef Express e McDonald’s con Aeroporti di Roma rappresenta una novità in Italia e segna un importante passo avanti nell’offerta di servizi di ristorazione. Attraverso questo innovativo servizio, i passeggeri che avranno già completato tutte le necessarie procedure di sicurezza previste all’interno dell’aeroporto, potranno recarsi alle casse digitali di McDonald’s installate in una zona dedicata all’interno dell’aria airside e ordinare il proprio pasto, personalizzando alcune ricette. L’ordine, che può essere effettuato anche tramite l’App McDonald’s, verrà preparato al momento dal personale McDonald’s nel ristorante che si trova nell’area partenze che precede i controlli di sicurezza, portato al di là dei varchi e consegnato direttamente nella zona dedicata ai clienti in attesa di partire. Questo nuovo servizio mira a migliorare significativamente l’esperienza di viaggio, consentendo ai passeggeri in partenza ogni anno da Roma Ciampino, che nel 2023 sono stati circa 2 milioni, di ordinare e gustare il proprio pasto in un contesto più rilassato e comodo per godersi un momento di totale tranquillità nell’attesa del viaggio. Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma, ha commentato: “Ragionare fuori dagli schemi è parte del DNA di Aeroporti di Roma, alla continua ricerca di nuove features per rispondere alle esigenze emergenti dei passeggeri con uno standard di eccellenza; questa iniziativa si innesta nel più ampio progetto di digitalizzazione in ambito Food&Beverage che consente, già oggi, di riservare un tavolo nei ristoranti di Fiumicino o di acquistare in anticipo i prodotti attraverso il proprio smartphone e passare al punto vendita selezionato solo per il ritiro”.

ENAC SCRIVE AD ASSPCLEARANCE SU ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO E CONTINUITA’ TERRITORIALE CON LA SARDEGNA – Enac informa: “Enac chiarisce la vicenda dell’assegnazione delle bande orarie (slot) per i voli in regime di oneri di servizio pubblico. Questo il contenuto della lettera inviata oggi ad Assoclearance (associazione che gestisce l’assegnazione degli slot negli aeroporti) e alla Regione Sardegna – Assessorato dei Trasporti. In particolare, rispetto ai movimenti orari sull’aeroporto di Milano Linate per i voli in onere di servizio pubblico, Enac ha autorizzato Assoclearance a superare il limite dei 18 movimenti orari e, contestualmente, ha autorizzato il programma operativo di ITA Airways per la stagione estiva. In questo modo, i passeggeri interessati possono, senza problemi, prenotare i voli da e per la Sardegna per i collegamenti con Linate e Fiumicino anche per i prossimi mesi”.

RYANAIR LANCIA TARIFFE SALVATAGGIO DA 24,99€ – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (15 gennaio) tariffe di salvataggio a partire da 24,99 euro per i passeggeri interessati dalla cancellazione da parte di Air Albania di 3 rotte da Tirana per Bologna, Milano e Pisa questo inverno. Queste tariffe di salvataggio sono disponibili per la prenotazione ora su Ryanair.com”. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Per venire incontro ai passeggeri di Air Albania interessati da queste cancellazioni, Ryanair ha lanciato tariffe di salvataggio a partire da soli 24,99 euro, che sono disponibili per la prenotazione ora su Ryanair.com”.

FLY FUTURE: “DAI VOLI ORBITALI DI OGGI I FUTURI ESPLORATORI DI LUNA E MARTE” – Walter Villadei e gli altri astronauti italiani hanno una curiosa storia in comune: tutti sognavano di volare nello spazio sin da bambini. “Da piccolo i miei genitori mi iscrissero a un club di astrofili”, racconta Villadei, classe 1974, colonnello ingegnere dell’Aeronautica Militare, “e successivamente l’interesse è andato aumentando, consolidandosi con la passione per il volo che si è affiancata a quella già esistente per lo spazio”. Villadei sarà lanciato in orbita dopodomani come pilota della missione “Axiom Ax-3”, che lo porterà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Come lui, anche gli altri sette astronauti italiani ammettono di aver maturato sin da bambini una grande passione per lo spazio che, seppur attraverso percorsi professionali diversi, li ha portati a coronare il loro sogno infantile effettuando una o più missioni in orbita. E’ quanto segnala una ricerca di “Fly Future”, l’evento di orientamento e di informazione per i giovani interessati a lavorare nel settore dell’aviazione e dello spazio, realizzata in vista della terza edizione che si svolgerà nei giorni 20 e 21 febbraio all’Università Europea di Roma. “Le testimonianze degli otto astronauti italiani dimostrano che la fascinazione per lo spazio trova nella fantasia dei più piccoli un terreno fertile, avviando magari un percorso che, anni dopo, potrebbe davvero portare alcuni di loro fino in orbita”, sottolinea Luciano Castro, presidente di Fly Future. “Il gran numero di voli e di progetti spaziali che stanno caratterizzando questi ultimi anni e anche quelli a venire, dunque, sortiranno sicuramente l’effetto di suscitare tra i bambini di oggi una nuova generazione di astronauti e di professionisti del settore spaziale, che nei prossimi decenni potranno essere i protagonisti delle missioni per l’esplorazione e la colonizzazione della Luna e anche di Marte”.

AIR JAPAN SVELA GLI INFLIGHT MEALS E GLI INFLIGHT PRODUCTS – AirJapan, il nuovo airline brand for medium-haul international routes sotto il controllo di ANA HOLDINGS INC., ha presentato i suoi inflight meals e prodotti selezionati disponibili per l’acquisto il giorno del viaggio. AirJapan mira a migliorare l’esperienza del passeggero fin dal momento dell’imbarco offrendo pasti e prodotti basati sulla cultura giapponese. Attraverso questo obiettivo, AirJapan spera di contribuire alla crescita dei turisti stranieri che visitano il Giappone, soprattutto dai paesi asiatici. Inoltre, selezionando menu e prodotti che trasmettono il fascino delle aree locali del Giappone, AirJapan promuoverà la rivitalizzazione regionale, in linea con l’iniziativa più ampia di ANA Group.

EASYJET LANCIA UNA PARTNERSHIP CON MUSEMENT – easyJet ha lanciato una nuova partnership con Musement, azienda globale di tour e attività, per consentire ai clienti di accedere escursioni, attività e attrazioni in centinaia di destinazioni in tutta Europa e oltre, insieme alle sue tariffe vantaggiose. Nell’ambito della partnership, Musement ha sviluppato una nuova piattaforma digitale Tours & Activity, che è integrata con il sito web di easyJet e offre ai clienti l’opportunità di prenotare un’ampia varietà di esperienze locali in tutte le destinazioni easyJet sull’app easyJet, dopo la conferma del volo, o tramite il sito dedicato activity.easyjet.com in qualsiasi momento. Russell Braterman, Proposition & Innovation Director at easyJet, ha dichiarato: “Siamo sempre alla ricerca di modi per rendere i viaggi di grande valore ancora più facili per i nostri clienti con la nostra impareggiabile rete europea a corto raggio che offre oltre 1000 rotte in 35 paesi, e grazie alla collaborazione con Musement i nostri clienti sono in grado di esplorare tutte le migliori esperienze locali di queste fantastiche destinazioni hanno da offrire”.

IBERIA REALIZZERA’ UNA NUOVA SOCIETA’ PER L’HANDLING – Iberia informa: “Il 26 settembre 2023 AENA ha finalizzato il processo per il rilascio delle licenze in tutti gli aeroporti del network. Iberia ha perso il suo status di operating agent negli aeroporti di Bilbao, Málaga, Alicante, Palma di Maiorca, Ibiza, Barcellona, Las Palmas e Tenerife Sur, mantenendolo negli altri aeroporti in cui prestava servizi. L’handling business e le migliaia di persone che fanno parte dei suoi ground handling services sono fondamentali per Iberia. Dato il modo in cui funziona il business, i suoi margini sono ristretti, quindi è necessario operare con un volume elevato che può essere raggiunto solo in modo sostenibile fornendo servizi a società terze. Per attirare affari da terzi, il network effect è essenziale. Senza di esso, le possibilità di fidelizzare i clienti sono notevolmente ridotte. Quindi, in altre parole, il problema non riguarda solo ed esclusivamente gli otto aeroporti in cui Iberia non ha la licenza per operare, ma l’insieme degli aeroporti della rete. L’azienda ha bisogno di volume per la sua sopravvivenza. Per questo motivo la società ha continuato ad esaminare le possibili alternative, consapevole delle proprie responsabilità, con l’obiettivo di trovare il modo di offrire i propri servizi in tutti gli aeroporti e, oltre a ciò, di trovare soluzioni che consentano lo sviluppo dell’attività sia a livello nazionale che internazionale, garantendo la vitalità e lo sviluppo dell’impresa, nonché il futuro a lungo termine del suo personale attraverso questa nuova società. Iberia ha scelto senza dubbio di trasformare le avversità in opportunità, per guardare ancora una volta al futuro, per mantenere l’attività e l’occupazione, ma anche per generare nuove opportunità”. “La proposta di Iberia: creazione di una nuova società, controllata al 100% da IAG Group a maggioranza Iberia. Una volta creata, tutti i lavoratori di tutti i centri di lavoro dell’Airport Services Directorate verrebbero trasferiti alla nuova società in base all’articolo 44 dello Statuto dei Lavoratori. Tutti i lavoratori di Iberia continuano a beneficiare del Contratto di Lavoro Iberia. Tutti i diritti dei lavoratori rimarranno alle stesse condizioni, senza alcuna modifica. Il piano di risanamento elaborato per questa azienda prevede misure di allontanamento per 1.727 persone fino al 31 dicembre 2026, in due forme: congedi incentivati e pensionamento anticipato. La nuova società avrà un nuovo marchio e reali e concrete possibilità di sviluppo ed espansione. Il progetto includerà un Vocational Training Centre of Excellence for handling professionals presso la sede di La Muñoza, vicino all’aeroporto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. La nuova società è lo strumento per rendere l’impresa redditizia, senza che venga leso alcuno dei diritti dei lavoratori di Iberia”, conclude Iberia.