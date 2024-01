ATR e Air Algérie firmano il primo Digital Maintenance Documentation package

Air Algérie e ATR hanno annunciato la firma del primo Digital Maintenance Documentation package per rafforzare ulteriormente il maintenance documentation system della compagnia aerea e ottimizzare le operazioni di manutenzione e ingegneria per la sua flotta di 15 velivoli ATR.

Nuovo servizio fornito da ATR ai suoi operatori, questo three-year digital maintenance documentation contract consiste nel fornire ai clienti i raw data delle line maintenance publications in formato XML, da caricare nell’airline’s Maintenance Information System tramite “AMOS”, la soluzione completa progettata da Swiss-AS per ottimizzare la digitalizzazione della gestione della manutenzione delle compagnie aeree.

Attraverso questa cooperazione e un servizio innovativo, Air Algérie beneficerà di risparmi in termini di tempo e costi, nonché di maggiore sicurezza e conformità. La compagnia aerea sarà in grado di abbreviare i processi di revisione, rendere la distribuzione delle pubblicazioni più rapida e priva di supporti cartacei, ridurre i tempi di preparazione per i controlli di manutenzione, standardizzare la struttura e il formato della documentazione, migliorare la coerenza delle informazioni in tutti i manuali degli aeromobili, automatizzare il monitoraggio delle revisioni e il controllo dei documenti, risparmiando quindi tempo durante la preparazione degli audit normativi.

Laid Bouchama, Technical Director of Air Algérie, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere il cliente di lancio di questo nuovo servizio che ci aiuterà a semplificare le procedure di manutenzione quotidiana, riducendo i tempi di inattività e aumentando la disponibilità della nostra flotta. Questa cooperazione garantisce che tutti noi possiamo beneficiare della massima esperienza in termini di operazioni sul campo, approfondimenti ingegneristici e digitalizzazione, a vantaggio dei nostri passeggeri che apprezzeranno l’affidabilità del nostro servizio”.

Fabiano Faccoli, Chief Executive Officer of Swiss-AS, ha commentato: “Siamo lieti di vedere che l’accordo di partnership recentemente firmato con ATR apporta già vantaggi ai nostri clienti e che le nostre soluzioni di digitalizzazione siano un reale supporto alle loro operazioni quotidiane. È la tecnologia al suo meglio, che semplifica le attività quotidiane dei nostri clienti e garantisce che possano concentrarsi su attività fondamentali e a valore aggiunto”.

Stefano Marazzani, ATR’s SVP Customer Support and Services, ha aggiunto: “Vedere un cliente consolidato come Air Algérie riporre la sua fiducia in uno dei nostri nuovi prodotti è il miglior riconoscimento del valore della nostra esperienza. Il nuovo Digital Maintenance Documentation package di ATR sarà uno strumento decisivo, che consentirà ad Air Algérie di ottimizzare ulteriormente i suoi processi di gestione della manutenzione, il che in definitiva significa una connettività più affidabile e accessibile per le comunità locali”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)