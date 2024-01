Lufthansa Group prevede di assumere circa 13.000 nuove persone nel 2024

Lufthansa Group prevede di assumere circa 13.000 nuovi dipendenti per un’ampia gamma di professioni nel 2024. “Nuovi colleghi per cockpit and cabin, tecnici e nuovi colleghi nell’IT sono particolarmente ricercati.

Ma si stanno pubblicizzando posti di lavoro anche in altri settori, come ad esempio ground staff negli hub Lufthansa di Francoforte e Monaco.

Si prevede di reclutare più di 3.500 persone in cabina e circa 1.000 per il cockpit. Inoltre, circa 2.000 tecnici, circa 800 tirocinanti e circa 900 esperti IT entreranno a far parte di Lufthansa Group”, afferma Lufthansa Group.

Dr. Michael Niggemann, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG responsible for Human Resources and Infrastructure: “In un settore come il nostro, il successo dipende da coloro che danno il meglio ogni giorno per ispirare i nostri clienti. Continuiamo quindi a concentrarci per attrarre nuovi dipendenti ed essere un datore di lavoro attraente. Dopotutto, sono i nostri colleghi in volo e a terra che sono a disposizione dei nostri passeggeri ogni giorno e danno un volto ai nostri brand e alle nostre compagnie”.

“Lufthansa ha assunto più di 13.000 nuovi dipendenti nel 2023. In totale, oltre 95.000 persone lavorano attualmente per Lufthansa Group in più di 90 paesi. Offerte di lavoro e altre opportunità di carriera sono disponibili sul sito web www.lufthansagroup.careers“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)