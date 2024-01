Qatar Airways: inaugurato il nuovo volo per Medan, il terzo gateway della Compagnia in Indonesia

Il volo inaugurale di Qatar Airways da Doha a Medan è atterrato all’Aeroporto Internazionale di Kualanamu lunedì 15 gennaio 2024, facendo di Medan la terza destinazione della Compagnia aerea in Indonesia. Il nuovo servizio andrà ad aggiungersi agli oltre 40 voli settimanali di Qatar Airways verso Giacarta e Bali. “Sua Eccellenza il Ministro di Stato, Presidente della Biblioteca Nazionale del Qatar, Dr. Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari ha rappresentato lo Stato del Qatar all’evento inaugurale, organizzato dalla Compagnia in collaborazione con gli “Years of Culture” per celebrare la conclusione dell’Anno della Cultura Qatar-Indonesia 2023.

Qatar-Indonesia 2023 ha cercato di approfondire la conoscenza del Qatar come hub per le arti e la cultura, il turismo, l’istruzione e lo sport, celebrando al contempo gli aspetti unici della cultura indonesiana e costruendo partnership sostenibili attraverso più di 50 programmi in entrambi i Paesi.

Durante l’evento inaugurale, i passeggeri sono stati accolti con cupcake e musica al gate di partenza dell’ Hamad International Airport (DOH). Alla cena di gala ufficiale hanno partecipato funzionari e autorità di entrambi i Paesi, l’Ambasciatore dello Stato del Qatar presso la Repubblica di Indonesia, S.E. Fawziya Edrees Salman Al-Sulaiti, l’Ambasciatore indonesiano in Qatar, S.E. Ridwan Hassan, e il Sindaco di Medan, Muhammad Bobby Afif”, afferma Qatar Airways.

Il Ministro di Stato, S.E. Dr. Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari, ha dichiarato: “Il successo dell’Anno della Cultura Qatar-Indonesia 2023 ha posto le basi per il lancio della nuova rotta tra Doha e Medan, che rafforzerà i legami stabiliti lo scorso anno. Grazie al duraturo spirito di cooperazione tra le nostre due nazioni, guidato dalla saggia leadership di Sua Altezza l’Amir dello Stato del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, i qatarioti e gli indonesiani possono ora scoprire nuove emozionanti destinazioni e le diverse bellezze di ciascuna di esse. Vorrei ringraziare Qatar Airways per il suo costante impegno verso l’eccellenza e la connettività e per aver contribuito a inviare un importante messaggio di cooperazione culturale mentre si conclude l’Anno della Cultura Qatar-Indonesia 2023”.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Ing. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare l’espansione del nostro network globale con l’introduzione delle nostre nuove operazioni a Medan. Continua il nostro impegno per migliorare la connettività e offrire ai passeggeri esperienze di viaggio di livello mondiale. Non vediamo l’ora di permettere ai viaggiatori di sperimentare il meglio di ciò che Medan ha da offrire, collegandoli al contempo senza soluzione di continuità alle destinazioni più popolari del mondo attraverso il nostro pluripremiato hub, l’Hamad International Airport”.

“Il nuovo servizio diretto per Medan è operato da Boeing 787-8 Dreamliner, con 22 posti in Business Class e 232 in Economy Class. Il volo inaugurale ha incluso un eccellente menu indonesiano curato a bordo, oltre a esclusivi cupcake inaugurali e altri omaggi ai gate di partenza e di arrivo.

La città di Medan è la capitale e la città più grande della provincia indonesiana della Sumatra settentrionale. Come fiorente centro economico e commerciale della regione, Medan attrae i viaggiatori d’affari e offre ai viaggiatori leisure diversità culturale, bellezza paesaggistica e una miscela unica di sapori”, conclude Qatar Airways.

Orario dei voli per Medan:

Ogni lunedì, giovedì e sabato (ora locale):

– Doha (DOH) a Medan (KNO) – Volo n. QR966: Partenza 02:40; Arrivo 13:30

– Da Medan (KNO) a Doha (DOH) – Volo n. QR967: Partenza 19:00; Arrivo 22:15

(Ufficio Stampa Qatar Airways)