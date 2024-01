News Brevi – 17.01.2024

AEROPORTI DI PUGLIA INTERVIENE AI LAVORI DELLA V COMMISSIONE – Il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, unitamente al Direttore Generale, Marco Catamerò e al Direttore Pianificazione Strategica, Patrizio Summa e l’assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, sono intervenuti ai lavori della V Commissione consiliare della Regione Puglia convocata per esaminare la situazione attuale dei lavori, dei collegamenti e delle prospettive di sviluppo dell’Aeroporto del Salento di Brindisi. Ai lavori, per ITA Airways, è intervenuto anche Giorgio Garbeglio – Responsabile International & Industry Affairs. Ai consiglieri sono stati forniti elementi utili in ordine allo stato dei numerosi interventi realizzati e che tra pochi giorni saranno inaugurati, oltre a quelli in corso e in fase progettuale destinati a cambiare radicalmente il volto dell’Aeroporto di Brindisi e con particolare riferimento a: Riqualifica Pista – RWY 13/31; Nuovo piazzale aeromobili A.G.; Nuova cabina elettrica AVL; Nuovo sentiero di avvicinamento testata 31; Nuovo sentiero di avvicinamento testata 13; Riqualifica Pista – RWY 05-23 (in esecuzione); Nuova cabina elettrica aerostazione; Tendostruttura arrivi extra Schengen; E-gates arrivi e partenze extra Schengen; BHS (Sistema Smistamento Bagagli) Standard 3 provvisorio; Vip Lounge (in esecuzione); Parcheggio auto multipiano (in gara); Adeguamento sismico terminal; Ammodernamento del Sistema TVCC dell’aeroporto con sostituzione delle telecamere da analogiche a digitali e relative adeguamento del sotware di gestione e rete di trasmissione dati e storage.

ACCADEMIA AERONAUTICA: CONSEGNATI I GRADI DI SOTTOTENENTE AGLI ASPIRANTI DEL CORSO BOREA VI – Si è svolta mercoledì 10 gennaio, presso il Circolo Ufficiali dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA), la cerimonia di consegna dei gradi di Sottotenente a 70 frequentatori del Corso Borea VI. Motivo di orgoglio per i giovani “Boreani” in questa significativa cerimonia è stata la presenza del Comandante delle Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, nonché Padrino del Corso Borea IV, che ha rimarcato ancora di più il forte ed indissolubile legame che ha sempre contraddistinto le diverse generazioni dei Corsi Borea. A fare gli onori di casa è stato il Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Luigi Casali, che dopo aver ringraziato il Generale Frigerio per la sua autorevole presenza, si è complimentato con i neo Ufficiali: “Oggi è una giornata che segna un passaggio importante per la vita di ogni frequentatore di questo Istituto. Un traguardo importante raggiunto grazie alla determinazione che ha caratterizzato la vostra permanenza in Accademia. Chiudo con una raccomandazione: non adagiatevi su questo risultato, continuate ad essere di riferimento e di esempio per gli allievi più giovani e vi esorto a continuare con la stessa passione e determinazione che vi ha portato fino a questo traguardo”. Successivamente ha preso la parola il Sottotenente Amedeo Rossi, Capo Corso del Borea VI: “Indossare il grado di Sottotenente è il coronamento di un percorso durato più di tre anni, che porta i giovani “pingui” del primo corso a crescere giorno dopo giorno tra mille difficoltà, superandole non come singoli, ma come corso, fino ad arrivare a vestire l’ambita losanga. Questo giorno rappresenta sicuramente un importantissimo traguardo, che però ha una duplice valenza: da una parte è la fine di un percorso, quello di allievo, ma allo stesso tempo rappresenta anche l’inizio di uno nuovo, quello di Ufficiale. Un percorso che ci vedrà affrontare sfide sempre più difficili per le quali dovremmo fare forza su tutto ciò che abbiamo imparato in questi anni. Da questo momento molti guarderanno a noi come delle guide da seguire, e ciò si traduce in una grandissima responsabilità. Ma di una cosa sono certo: il corso Borea VI non si tirerà indietro”. Prima della consegna dei gradi, il Generale Frigerio ha rivolto il suo più caloroso saluto in qualità di Padrino a tutto il Corso Borea VI: “Sappiate che quando andrete ai Reparti voi dovrete essere di esempio, non solo per i più giovani, ma anche per i più anziani che vi guarderanno come l’Aeronautica del futuro, sarete un riferimento anche per loro, il polso di cosa è l’Aeronautica oggi e di quali Ufficiali sarà composta nei prossimi anni” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VISITA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL MUSEO DELL’AERONAUTICA MILITARE DI VIGNA DI VALLE – Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha visitato ieri mattina, insieme al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, recentemente ristrutturato e inaugurato lo scorso 16 giugno. Il Presidente e il Ministro sono stati accolti dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Gen. S. A. Luca Goretti. Il Museo rappresenta il luogo in cui ha avuto inizio l’attività aviatoria in Italia. Negli anni Sessanta, la base è stata riqualificata e trasformata in Centro Sportivo e Centro di Raccolta di Velivoli Storici e nel 1977 è diventata ufficialmente Museo Storico. Il Museo ha il compito di divulgare la cultura aeronautica, la storia e le tradizioni della Forza armata in tutte le sue progressive evoluzioni (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR PRESENTA IL LONDON SUMMER 2024 SCHEDULE – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato il suo più grande programma S24 di sempre per Londra (Gatwick, Luton e Stansted) con 200 rotte, incluse 7 nuove rotte per Basilea, Dubrovnik, Palma, Sarajevo, Tatry, Tirana e Treviso. Ryanair baserà due nuovi aerei B737 a Londra (56 in totale) – un altro investimento di 200 milioni di dollari. L’orario S24 di Ryanair a Londra offrirà 200 rotte, ci cui 7 nuove (Basilea, Dubrovnik, Palma, Sarajevo, Tatry, Tirana e Treviso); 2 nuovi aerei B737 (56 in totale – investimento di 5,6 miliardi di dollari); il traffico di Londra cresce fino a superare i 30 milioni di passeggeri all’anno”. Michael O’Leary di Ryanair ha detto: “Ryanair è lieta di annunciare 2 nuovi aerei (200 milioni di dollari) e 7 nuove rotte per Londra nella S24 (Basilea, Dubrovnik, Palma, Sarajevo, Tatry, Tirana e Treviso) e la creazione di 150 posti di lavoro ben retribuiti nel settore dell’aviazione”.

LO STUDIO SUI VIAGGI GLOBALI 2024 DI SABRE SVELA LE TENDENZE SUI VIAGGI – L’ultimo studio sui viaggi globali di Sabre Corporation rivela un cambiamento significativo nei comportamenti e nelle preferenze di viaggio per il 2024. La narrazione basata sui dati si dipana, mostrando come i viaggiatori stanno navigando nel panorama in continua evoluzione dei viaggi globali. Lo studio indica una ritrovata fiducia tra i viaggiatori, con i viaggiatori leisure che pianificano i loro viaggi molto prima rispetto agli anni precedenti. Ora prenotano i loro voli con almeno tre mesi di anticipo, segnando un chiaro allontanamento dalle tendenze del passato. È interessante notare che questa tendenza si discosta dai viaggi d’affari, dove la maggior parte delle prenotazioni viene ancora effettuata da due a quattro settimane prima del viaggio. Dal punto di vista finanziario, c’è un cauto ottimismo tra i viaggiatori. Quasi il 90% degli intervistati prevede di spendere per i viaggi una cifra simile a quella del 2023, ma un significativo 40,7% prevede di aumentare il budget per i viaggi, soprattutto tra i viaggiatori della Generazione Z. Questo riflette il crescente entusiasmo per i viaggi nel 2023. Ciò riflette un crescente entusiasmo per i viaggi nel mondo post-pandemia, unito al desiderio di esperienze più ricche. La sostenibilità emerge come una priorità, con tutti gli intervistati che esprimono la disponibilità a pagare fino al 5% in più per le opzioni di viaggio sostenibili. Inoltre, una parte significativa è pronta a pagare fino al 15% in più per compensare la propria impronta di carbonio. Ciò riflette una crescente consapevolezza dell’impatto ambientale tra i viaggiatori. In termini di comfort e servizi, le priorità dei viaggiatori di piacere e di affari continuano a divergere. I viaggiatori d’affari danno priorità all’efficienza e al minimalismo, optando spesso per viaggi più leggeri senza bagaglio registrato. Al contrario, i viaggiatori di piacere danno maggiore importanza ai pasti e al comfort in volo, e la scelta del posto a sedere è una priorità comune a entrambi i gruppi. Paola De Filippo, Direttore di Sabre in Italia, sottolinea l’importanza di affrontare queste sfide: “Sfruttando i Global Data Services di Sabre, le agenzie di viaggio e gli hotel possono sfruttare queste tendenze e adattare le loro offerte di conseguenza. Questo approccio strategico è essenziale per stare al passo con le preferenze dinamiche dei viaggiatori di oggi e per garantire che l’industria dei viaggi rimanga reattiva alle richieste del mercato”.

NUOVO ORDINE DALLA SVEZIA PER SAAB – Saab ha ricevuto un ordine per la sua Mobile Short Range Air Defence (MSHORAD) solution dalla Swedish Defence Materiel Administration (FMV). Il periodo contrattuale è 2024-2026 e il valore dell’ordine è di circa 300 milioni di corone svedesi.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER 18 SPACE DEVELOPMENT AGENCY TRANCHE 2 SATELLITES – La Space Development Agency (SDA) ha assegnato a Lockheed Martin un contratto per costruire 18 space vehicles come parte della sua Tranche 2 Tracking Layer constellation. Lockheed Martin fornirà 16 wide field of view missile warning/missile tracking space vehicles with infrared sensors e due space vehicles with missile defense infrared sensors. Questo altro accordo di transazione a prezzo fisso ha un valore potenziale totale di 890 milioni di dollari. “Mentre le minacce missilistiche aumentano da tutto il mondo, sosteniamo pienamente la proliferated space architecture che l’SDA sta costruendo per proteggere la nostra nazione e i nostri alleati”, ha affermato Michael Corriea, vice president of Warning Programs at Lockheed Martin Space. I 18 veicoli spaziali T2 saranno assemblati, integrati e testati nella nuova small satellite Colorado-based processing facility di Lockheed Martin.

QANTAS VOLERA’ DA DARWIN A SINGAPORE – Qantas ha annunciato che sta lanciando una seconda rotta internazionale da Darwin, con voli diretti a Singapore. A partire da dicembre, i nuovi voli Qantas aggiungeranno ogni anno più di 60.000 posti sulla rotta e forniranno ai visitatori dell’Australia un comodo gateway per accedere ad alcune iconiche esperienze. I voli forniranno un’opzione diretta per Singapore e anche un collegamento senza interruzioni con Londra su QF1, così come altre destinazioni in Europa o Asia con compagnie aeree partner. I clienti Qantas che viaggiano da Darwin risparmieranno circa cinque ore di volo non dovendo più volare attraverso altre capitali australiane per raggiungere Londra. Dal 9 dicembre 2024, i voli opereranno inizialmente cinque giorni alla settimana con l’aereo Embraer E190 a doppia classe, passando a giornalieri da marzo 2025. La nuova rotta è stata resa possibile dalla creazione della base E190 all’aeroporto di Darwin, aprendo rotte che non sarebbero praticabili con aerei più grandi, compreso il lancio di voli internazionali per Dili nel 2022. Cam Wallace, CEO di Qantas International, ha affermato: “Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti un’altra nuova rotta internazionale in partenza da Darwin e di rafforzare gli importanti collegamenti commerciali, economici e turistici tra l’Australia e Singapore. Il servizio diretto non è solo un’ottima notizia per i territori che desiderano visitare Singapore, ma anche per coloro che viaggiano verso Londra, l’Europa e tutto il sud-est asiatico, con collegamenti verso destinazioni popolari come Phuket e Kuala Lumpur con le nostre compagnie aeree partner, risparmiando ore di tempo di viaggio. Questa nuova rotta ci consente inoltre di ripristinare il collegamento con il Regno Unito stabilito quando i confini internazionali sono stati riaperti per la prima volta dopo la pandemia e abbiamo temporaneamente reindirizzato il nostro volo per Londra via Darwin con il supporto del governo del Territorio del Nord e dell’aeroporto di Darwin”. Più recentemente, l’ultimo volo diretto di Qantas tra Darwin e Singapore è stato effettuato nel 2006.

PLASTIC FREE ONLUS E AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA PREMIANO LE AZIENDE PIU’ VIRTUOSE NELLA RIDUZIONE DELLA PLASTICA IN AEROPORTO – Nell’ambito delle iniziative avviate dal Gruppo AdB per un business sempre più sostenibile, nell’estate 2023 Aeroporto di Bologna, in collaborazione con Plastic Free Onlus, ha dato il via ad un percorso di progressiva riduzione ed eliminazione della plastica monouso nei punti di ristorazione in aeroporto e di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento da plastica, per cui tutti gli operatori del food & beverage e l’operatore del Duty Free presenti al Marconi hanno sottoscritto su base volontaria un impegno a ridurre progressivamente la plastica monouso nei propri punti vendita, per arrivare alla sua completa eliminazione. Attraverso le soluzioni adottate in questi mesi, si stima che nel 2024 le bottigliette di plastica vendute in Aeroporto si ridurranno di oltre 500.000 unità. La parziale sostituzione delle bottigliette di plastica con altre in cartone, vetro e con lattine, è solo una delle azioni messe in atto: si sono eliminati anche i contenitori di plastica per i cibi da asporto e i bicchieri e si sono adottati processi per il recupero integrale dei film plastici con cui vengono avvolti i pallet dei prodotti del Duty Free. Attraverso l’implementazione di queste azioni si stima che nei punti vendita che hanno aderito al progetto le plastiche monouso si ridurranno di circa il 50%. Il Marconi è il primo aeroporto italiano ad impegnarsi in maniera strutturata e sistematica su questo tema, mutuando quanto fatto da Plastic Free Onlus in altri contesti. Plastic Free Onlus e Aeroporto Marconi di Bologna hanno premiato oggi le aziende più virtuose nella riduzione della plastica in aeroporto, rilasciando il riconoscimento “Plastic Free” o “Plastic Reduction” agli operatori aeroportuali coinvolti, a seconda dei risultati raggiunti e delle soluzioni implementate. Il riconoscimento avrà validità annuale e sarà rinnovabile annualmente. L’iniziativa si va ad affiancare ad altre azioni di economia circolare già avviate dal Gruppo AdB, in collaborazione con il Gruppo Hera, per l’incremento della raccolta differenziata in aeroporto e per il riciclo e il riuso dei rifiuti prodotti nelle varie attività, con la trasformazione in biodisel degli olii vegetali esausti, con la trasformazione e il riuso delle pellicole per la pallettizzazione delle merci gestite da FFM e con la trasformazione in biometano dei rifiuti organici alimentari.

DELTA SARA’ LA COMPAGNIA UFFICIALE DI SXSW – Delta fungerà da compagnia aerea ufficiale di SXSW® questo marzo ad Austin, Texas, offrendo esperienze e opportunità esclusive e premium ai partecipanti che hanno un abbonamento Delta SkyMiles. “Delta sta guidando il futuro della connessione – non solo in volo, ma anche a terra – sbloccando esperienze attraverso SkyMiles, che offrono ai nostri clienti più di ciò che amano nella loro vita quotidiana”, ha affermato Alicia Tillman, Chief Marketing Officer, Delta. “Al SXSW abbiamo l’opportunità di dimostrare i modi in cui offriamo accesso esclusivo, premi e altro ancora, oltre il giorno del viaggio”. Delta ha recentemente annunciato 11 nuovi voli nei giorni di punta dall’aeroporto di Austin-Bergstrom (AUS) a partire dal 22 aprile, il programma di voli più ampio della compagnia fino ad oggi e un aumento del 20% della capacità dei posti rispetto a luglio 2023.

AMERICAN AIRLINES CELEBRA 50 ANNI A DFW – Nei 50 anni trascorsi da quando il volo 341 di American Airlines è atterrato all’aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth come primo volo commerciale dell’aeroporto, American ha continuamente investito nelle sue operazioni presso DFW, trasformandolo nel più grande hub della rete globale della compagnia aerea e alimentando l’aeroporto per diventare il secondo più trafficato al mondo. E ciò continua mentre la compagnia aerea rafforza la propria rete e investe nella crescita e nell’innovazione a lungo termine, che mantengono DFW in prima linea negli aeroporti del mondo. “DFW è la pietra angolare dell’attività globale di American e siamo orgogliosi della crescita e degli investimenti che derivano da un’eredità di cinque decenni e oltre”, ha affermato Jim Moses, American’s Senior Vice President of DFW Hub Operations. “Mentre celebriamo questo traguardo, siamo grati per i forti legami con i nostri partner all’aeroporto, in tutta la comunità e nella regione, così come per la leadership dei visionari di Dallas e Fort Worth che hanno avuto la lungimiranza di unire due città con un aeroporto di livello mondiale cinquant’anni fa”. American serve 240 destinazioni in tutto il mondo da DFW e continua a rafforzare la propria rete. La compagnia aerea sta pianificando un programma estivo da record nel 2024 con più posti da DFW che mai. Quest’estate American fornirà più di 10.000 collegamenti one-stop in tutto il mondo dal suo hub DFW, che includerà un nuovo servizio per Barcellona, Spagna (BCN); Tulum, Messico (TQO); Redmond, Oregon (RDM).