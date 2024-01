Boeing nomina un consulente indipendente per condurre una revisione completa della qualità

Boeing ha nominato oggi l’Admiral Kirkland H. Donald, U.S. Navy (Ret.) special advisor del Boeing President and CEO Dave Calhoun.

“L’ammiraglio Donald e un team di esperti esterni condurranno una valutazione approfondita del Boeing’s quality management system for commercial airplanes, compresi quality programs and practices nelle Boeing manufacturing facilities e la supervisione della commercial supplier quality. Le sue raccomandazioni saranno fornite a Calhoun e all’Aerospace Safety Committee of Boeing’s Board of Directors”, afferma Boeing.

“L’Ammiraglio Donald è un leader riconosciuto nel garantire l’integrità di alcuni dei sistemi di sicurezza e qualità più complessi e importanti al mondo”, ha affermato Calhoun. “Gli ho chiesto di fornire una valutazione indipendente e completa con raccomandazioni attuabili per rafforzare la nostra supervisione della qualità nelle nostre fabbriche e in tutto il nostro esteso commercial airplane production system. Lui e il suo team avranno tutto il supporto di cui hanno bisogno da parte mia e da tutta Boeing Company”.

“L’ammiraglio Donald ha prestato servizio come nuclear trained submarine officer per 37 anni. Nel suo ultimo incarico alla Marina, ha ricoperto per otto anni il ruolo di Director, Naval Nuclear Propulsion Program, garantendo il funzionamento sicuro ed efficace di tutte le navi a propulsione nucleare e delle infrastrutture di supporto. Il programma è riconosciuto in tutto il mondo per l’eccellenza nella sicurezza e nell’affidabilità dei reattori. Attualmente ricopre la carica di chairman of the Board della più grande società di costruzioni navali militari degli Stati Uniti, Huntington Ingalls Industries, Inc. È inoltre chair nel board dell’organizzazione no-profit Battelle. Il suo servizio nel consiglio pubblico include anche la Entergy Corporation, dove è Chairman of the Nuclear Committee. L’ammiraglio Donald si è laureato alla United States Naval Academy con un Bachelor of Science in Ocean Engineering”, conclude Boeing.

