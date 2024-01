Norwegian diventa co-owner di Norsk e-Fuel

Norwegian è ora azionista di Norsk e-Fuel. L’azienda creerà quella che potrebbe essere la prima large-scale production facility per electrofuel. Il fossil-free jet fuel sarà prodotto in uno stabilimento a Mosjøen nel Nordland. La partnership consentirà alla Norvegia di accedere anticipatamente a essenziali fossil-free aviation fuels.

Nel 2023 Norwegian e Norsk e-Fuel hanno firmato un accordo di partnership strategica per costruire il primo impianto di produzione su larga scala al mondo per electrofuel a Mosjøen, nel nord della Norvegia. L’electrofuel, spesso chiamato e-fuel, è un fossil-free aviation fuel che può essere utilizzato negli aerei di oggi. La partnership rappresenta una pietra miliare importante verso l’obiettivo di Norwegian di ridurre le emissioni del 45% entro il 2030.

“Questo accordo segna l’inizio di una partnership pionieristica che accelererà la transizione verso i fossil-free fuels nel settore dell’aviazione e ci darà accesso a un prodotto che sarà disponibile in quantità limitate. L’aumento della produzione di questo tipo di carburante è essenziale negli anni a venire venire se vogliamo riuscire nella transizione verso un’aviazione più sostenibile. Sono molto lieto che disponiamo delle risorse, delle competenze e della tecnologia per farlo con Norsk e-Fuel in Norvegia e che insieme possiamo contribuire allo sviluppo di una nuova industria in Norvegia e creare posti di lavoro locali”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Abbiamo piani ambiziosi per aumentare la produzione di e-Fuel il prima possibile per fornire combustibili privi di fossili all’industria aeronautica. L’impegno di Norwegian e dei nostri nuovi partner non è solo un segno di fiducia nella nostra missione, nel nostro concetto di business e nel nostro team. Mostrano anche la comprensione del ruolo fondamentale degli e-Fuel nel plasmare un futuro per l’aviazione libero dai combustibili fossili, sia in Norvegia che in tutta Europa”, ha affermato Karl Hauptmeier, CEO di Norsk e-Fuel.

L’accordo di partnership con Norsk e-Fuel garantisce a Norwegian un interesse di proprietà nella società e l’accesso a lungo termine al fossil-free aviation fuel. Nella prima fase, Norwegian ha investito più di 12 milioni di corone norvegesi e investirà ulteriori 45-50 milioni di corone norvegesi alla prossima tappa del progetto. Ciò garantisce a Norwegian più di 7.000 tonnellate di carburante all’anno dal primo stabilimento e i volumi potrebbero aumentare fino a 29.000 tonnellate all’anno se i prossimi due stabilimenti pianificati diventeranno operativi. La facility di Mosjøen sarà la prima del suo genere al mondo e contribuirà ad accelerare la produzione e la disponibilità di questo tipo di carburante.

“La partnership con Norsk e-Fuel è pienamente in linea con le nostre ambizioni di riduzione delle emissioni e l’electrofuel può rappresentare un cambio di passo per il nostro intero settore. Non è solo fondamentale per Norwegian e per i nostri sforzi volti a ridurre la nostra impronta climatica, ma è anche una pietra miliare per l’aviazione in Norvegia”, ha affermato Karlsen.

7.000 tonnellate di fossil-free fuel prodotto a Mosjøen corrispondono al consumo totale di Norwegian per il trasporto di 430.000 passeggeri tra Bodø e Oslo. In confronto, ogni anno circa 550.000 passeggeri viaggiano tra Oslo e Bodø.

Già oggi le compagnie aeree norvegesi sono tenute ad acquistare e utilizzare fossil-free aviation fuels e l’UE ha deciso lo scorso autunno che requisiti simili saranno introdotti a partire dal 2025. Entro il 2030, i fossil-free aviation fuel blending requirements in Europa saranno del 6%. Questa percentuale aumenterà gradualmente fino al 70% nel 2050, metà della quale sarà costituita da electrofuel.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)