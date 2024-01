Norsk e-Fuel chiude accordi con Cargolux e Norwegian per l’e-Fuel

Norsk e-Fuel annuncia importanti traguardi di partnership chiudendo importanti accordi su prelievi e investimenti. Due compagnie aeree internazionali, Norwegian Air Shuttle (leggi anche qui) e Cargolux Airlines International S.A., si sono impegnate ad acquistare Fossil free aviation fuel. Norwegian entrerà inoltre a far parte del gruppo azionario di Norsk e-Fuel, che sarà da ora guidato dall’attuale azionista e dalla rinomata società di ingegneria, approvvigionamento e costruzione Paul Wurth, una filiale di SMS group.

“Abbiamo piani ambiziosi per aumentare la produzione di e-Fuel il prima possibile per fornire combustibili privi di fossili all’industria aeronautica. L’impegno dei nostri nuovi partner Cargolux e Norwegian e il sostegno riaffermato del socio fondatore e azionista Paul Wurth non sono solo un segno di fiducia nella nostra missione, nel nostro concetto di business e nel nostro team. Mostrano anche la comprensione del ruolo fondamentale degli e-Fuel nel plasmare un futuro per l’aviazione libero dai combustibili fossili, sia in Norvegia che in tutta Europa”, afferma Karl Hauptmeier, CEO di Norsk e-Fuel.

La compagnia aerea passeggeri Norwegian e la compagnia aerea cargo Cargolux si sono impegnate ad adottare l’e-SAF (Sustainable Aviation Fuel). Il volume totale degli accordi di prelievo copre più di 140.000 tonnellate di fornitura di carburante. Inoltre, le due società forniranno supporto strategico per lo sviluppo di due ulteriori stabilimenti produttivi entro il 2030.

“Cargolux è orgogliosa di aderire al progetto Norsk e-Fuel. L’E-Fuel costituirà un pilastro importante per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 nel settore dell’aviazione. Gli E-Fuel si basano su abbondanti materie prime come l’anidride carbonica e, se prodotti con elettricità verde, questo progetto fornirà uno dei maggiori risparmi di gas serra rispetto al jet fuel convenzionale. Non vediamo l’ora di offrire ai nostri clienti la possibilità di migliorare volontariamente le loro iniziative di sostenibilità attraverso l’uso di e-Fuel per le loro spedizioni a partire dalla fine del 2026”, afferma Richard Forson, CEO e Presidente di Cargolux.

“Accogliamo con favore le opportunità di collaborazione con Norsk e-Fuel. Insieme, intraprendiamo ora un viaggio verso la prossima generazione di carburanti per aerei privi di fossili. Tali carburanti sostenibili per l’aviazione saranno molto richiesti negli anni a venire. L’accordo prevede che investiremo un totale di circa 5 milioni di euro e garantiremo a Norwegian un accesso anticipato al prodotto. L’uso di fossil free aviation fuelsè fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio del 45% entro il 2030”, aggiunge Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

(Ufficio Stampa Cargolux)