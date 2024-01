Air Europa celebra l’arrivo del suo ultimo Boeing 787 Dreamliner nel nuovo hangar Globalia a Madrid-Barajas

Mercoledì 17 gennaio Air Europa ha dato un benvenuto speciale al suo ultimo Boeing 787-9 Dreamliner. Per l’occasione ha organizzato un evento che, oltre a celebrare il progresso delle consegne di aeromobili previste dal Piano Strategico, ha mostrato, per la prima volta, il nuovo hangar di Globalia presso l’aeroporto di Madrid-Barajas.

L’hangar, operativo da marzo, ha richiesto un investimento di oltre 30 milioni di euro, e diventerà un centro di eccellenza per la compagnia aerea. L’edificio, lungo 140 metri e alto 23 metri, è caratterizzato da spazi completamente aperti per ospitare fino a 3 velivoli wide-body, come il Dreamliner, o 6 velivoli narrowbody, come il 737. In totale, occupa una superficie di oltre 22.400 mq e un’area per interventi di manutenzione di 11.130 mq. Nell’hangar, da quest’anno, saranno impiegati 115 professionisti il cui numero aumenterà progressivamente fino a raggiungere i 180 dipendenti entro il 2025.

Il Boeing 787 Dreamliner, tra i protagonisti della giornata, è entrato in flotta a dicembre insieme ad un altro aeromobile della stessa tipologia, e precede le quattro consegne che avverranno nel corso del 2024 rispondendo all’obiettivo del piano strategico che prevede il rafforzamento della capacità della flotta e l’ampliamento dell’offerta di rotte e frequenze.

L’arrivo di nuovi aerei in flotta consentirà di soddisfare la domanda del mercato che continua ad essere molto elevata. Air Europa è stata la prima compagnia spagnola ad adottare i Dreamliner e, dal loro ingresso nel 2016 alla fine del 2023, con questa flotta ha trasportato più di 15,6 milioni di passeggeri.

Questo modello, il più venduto della storia nella sua categoria, è diventato il principale riferimento di Air Europa, fondamentale per l’espansione del suo business e per consolidare il ruolo strategico della compagnia nell’hub di Madrid-Barajas. L’evento ha visto la presenza del presidente di Globalia e fondatore di Air Europa, Juan José Hidalgo. Inoltre, hanno partecipato Sergio Ramos, direttore delle vendite commerciali Europa e Israele di Boeing, Peter Anderson, direttore commerciale di AerCap, e Javier Marín, vicepresidente esecutivo di AENA.

“È per noi una grande soddisfazione poter mostrare in anteprima il nuovo hangar e dare il benvenuto ad un altro Dreamliner nella nostra flotta. Air Europa continua a crescere, consolidandosi come compagnia aerea del futuro, con un ruolo chiave per garantire la connettività tra Europa e America. Il nuovo hangar sarà un centro di eccellenza e un riferimento nella manutenzione degli aeromobili e offrirà l’ambiente perfetto per lavorare con i 787, frutto della fiducia tra partner strategici come Boeing e AerCap che hanno abbracciato il nostro progetto”, ha dichiarato Juan José Hidalgo, presidente di Globalia.

“Air Europa è stata un partner chiave per lo sviluppo del programma 787 Dreamliner in Europa. Il 787-9 consentirà ad Air Europa di espandersi aprendo nuove rotte a lungo raggio, e contribuirà a un consistente miglioramento dell’efficienza diminuendo del 20-25% il consumo di carburante”, afferma Sergio Ramos, Commercial Sales Director Europe & Israel presso The Boeing Company.

“AerCap e Air Europa condividono una storia fruttuosa che dura da oltre 30 anni e siamo molto lieti di continuare a rafforzare questa alleanza”, ha affermato Peter Anderson, direttore commerciale di AerCap. “Nel 2022 abbiamo riaffermato la nostra fiducia in Air Europa con la firma dei contratti di leasing di cinque Boeing 787-9 Dreamliner e 10 737-8 MAX. Questi velivoli miglioreranno l’efficienza in termini di costi e aiuteranno la compagnia aerea a continuare a rafforzare e rispettare i propri impegni di sostenibilità. Vogliamo congratularci con Juan José Hidalgo, Jesús Nuño de la Rosa, Richard Clark e l’intero team di Air Europa per il traguardo raggiunto e auguriamo loro una lunga storia di successi”.

“È per me una grande soddisfazione partecipare ad un’altra celebrazione di Globalia che riflette, ancora una volta, l’impulso che continua a dare al settore e all’Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas e all’attività dell’hub. Air Europa ha svolto indubbiamente un ruolo importante nella ripresa del traffico aereo e gliene siamo molto grati”, ha commentato Javier Marín, direttore generale vicepresidente di Aena.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)