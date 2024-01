Emirates presenta il Premium Economy product in Giappone

Emirates ha ospitato questa settimana un tour esclusivo del suo upgraded four-class A380 aircraft presso Tokyo Narita International Airport, presentando il popolare prodotto Premium Economy, disponibile sulla rotta Tokyo Narita-Dubai. Il tour ha seguito l’introduzione del prodotto in Giappone nel dicembre 2023.

“Il tour ha offerto ai partner commerciali e agli ospiti dei media un’esperienza ravvicinata e personale dell’ultimo prodotto di Emirates, nonché delle cabine migliorate di First e Business Class e degli interni rinnovati. L’evento ha ulteriormente dimostrato l’impegno costante della compagnia aerea nel garantire il continuo sviluppo delle sue offerte per il mercato giapponese e riafferma l’impegno di Emirates nel fornire uno standard di viaggio senza eguali per i clienti della comunità locale”, afferma Emirates.

“Dal debutto della Premium Economy sui nostri voli Dubai – Narita, la risposta è stata per noi estremamente positiva e incoraggiante. Questo risultato esemplifica il nostro impegno nel fornire ai nostri viaggiatori giapponesi una gamma più ampia di scelte mentre pianificano i loro viaggi, garantendo l’eccellenza del servizio e un’esperienza di viaggio confortevole e senza interruzioni. Emirates Premium Economy ha elevato gli standard di viaggio e ha portato il vantaggio competitivo di questa cabina a nuovi livelli con il suo design meticoloso e la qualità del servizio leader del settore”, ha affermato Satish Sethi, Emirates’ Emirates Country Manager for Japan.

“Narita International Airport ha accolto il four-class A380 di Emirates il 20 dicembre, diventando così la prima destinazione in Asia orientale della compagnia aerea a ricevere l’aereo aggiornato, dotato dell’esclusivo prodotto Premium Economy.

Nella configurazione a quattro classi dell’A380 di Emirates, la cabina Premium Economy è situata nella parte anteriore del main deck e vanta 56 posti disposti in una configurazione 2-4-2. All’interno di questa cabina è stata prestata meticolosa attenzione ad ogni centimetro di spazio, prevedendo e soddisfacendo le esigenze del cliente. I clienti possono viaggiare in un ambiente spazioso completato da caratteristiche su misura come punti di ricarica sul sedile e un comodo tavolino da cocktail laterale. A migliorare l’esperienza ci sono i servizi di bordo attentamente curati, un menu creativo e un’ampia gamma di opzioni per le bevande.

Il caratteristico prodotto Premium Economy di Emirates è ora disponibile sui voli verso 15 destinazioni in tutto il mondo, tra cui New York-JFK, Los Angeles, San Francisco, Houston, Londra Heathrow, Sydney, Auckland, Christchurch, Melbourne, Singapore, Mumbai, Bangalore, San Paolo, Tokyo e Dubai“, prosegue Emirates.

“Oltre all’introduzione della Premium Economy sull’aeromobile retrofittato, i clienti di tutte le cabine possono godere degli interni rinnovati che sfoggiano il caratteristico motivo dell’albero ghaf di Emirates. I miglioramenti estetici di cui possono godere i passeggeri durante i loro viaggi sull’aereo A380 retrofittato includono una miscela di bellissimi design e nuove tavolozze di colori, evidenti in tutto l’aereo, nella moquette, nei pannelli a parete e nelle finiture in legno”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)