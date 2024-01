Brussels Airlines presenta le sue nuove uniformi

Brussels Airlines ha lanciato le sue nuove uniformi per cabin, cockpit and ground operations employees. “Scegliendo Gabrielle Szwarcenberg, una giovane designer della Royal Academy of Fine Arts Antwerp, e diversi altri marchi belgi affermati, la compagnia aerea sottolinea ancora una volta la sua “Belgitude”. Materiali innovativi rendono l’uniforme più sostenibile. Anche la style guide di accompagnamento è stata completamente rivista per diventare molto più inclusiva.

Durante una sfilata di moda per lo staff e la stampa, le nuove uniformi di Brussels Airlines sono state presentate al mondo. Le divise saranno introdotte a bordo e in aeroporto a partire dal primo marzo e indossate da oltre 2.600 cabin, cockpit and ground operations employees”, afferma Brussels Airlines.

“Le nuove uniformi sono blu navy scuro con dettagli color champagne. La nuova tavolozza di colori e le nuove stampe sono state progettate per allinearsi perfettamente con il nuovo Brussels Airlines branding, introdotto a novembre 2021. La collezione si ispira alle uniformi glamour delle compagnie aeree degli anni Sessanta, dando vita a silhouette contemporanee ma senza tempo.

Le uniformi sono comode e stanno bene su tutti i tipi di corporatura e su persone di tutte le età. Vengono introdotti pezzi unisex, accanto alle sneakers che sono un comodo complemento alle scarpe in pelle vegana.

L’intero processo di progettazione ha richiesto due anni. Attraverso sondaggi, workshop e sessioni di progettazione, questa uniforme è stata creata in stretta collaborazione con i dipendenti in prima linea. Tra diversi progetti, potevano scegliere l’aspetto finale”, prosegue Brussels Airlines.

“Volevo che il design fosse elegante e sofisticato, dando priorità alle performance e al comfort del personale. Ecco perché introduciamo articoli come dolcevita o sneakers, per mettere tutti a proprio agio. In tutto il design si troveranno anche sottili riferimenti alle Belgian icons, come l’Atomium sulle sciarpe e sulla fodera interna dei blazer. Spero davvero che allo staff piaccia indossare l’uniforme tanto quanto a me è piaciuto crearla”, afferma Gabrielle Szwarcenberg.

“La collaborazione con The Royal Academy for Fine Arts in Antwerp – che ha prodotto alcuni degli stilisti più influenti del mondo – e Gabrielle Szwarcenberg rafforza in modo specifico l’impegno di Brussels Airlines nei confronti della sua Belgitude e di far volare il meglio del Belgio in tutto il mondo. Questo è anche il motivo per cui la compagnia aerea ha scelto i Belgian brands Atelier Content e Ambiorix Content e Ambiorix.

Ogni singolo fornitore coinvolto in questo progetto ha fatto il possibile per ridurre l’impatto ambientale legato alla produzione della nuova uniforme e dei suoi accessori.

Dal BCI-certified cotton, mulesing free wool per il benessere degli animali, materiali innovativi come pelle da cacti and grapes, fino al packaging: i materiali utilizzati per le divise rappresentano un grande passo avanti nella strategia di sostenibilità di Brussels Airlines. Tutti i siti produttivi sono stati valutati sia in termini di sostenibilità che di condizioni di lavoro eque.

Le attuali divise verranno ritirate e avranno una seconda vita, maggiori dettagli verranno annunciati in seguito”, continua Brussels Airlines.

“Insieme alla nuova divisa, Brussels Airlines ha aggiornato anche la sua style guide. La compagnia aerea mira a far sentire tutti a casa, e questo ovviamente include anche i suoi dipendenti. Queste nuove linee guida dovrebbero contribuire a un maggiore benessere sul lavoro di tutti i membri del personale in uniforme, facendoli sentire a proprio agio nell’indossare l’uniforme.

Le linee guida su capelli, trucco e gioielli non saranno più diverse per uomini e donne. Ad esempio, quando si porta il make-up o smalti per le unghie è necessario seguire determinati stili e tavolozze di colori, indipendentemente dal sesso del dipendente. Inoltre il trucco diventa facoltativo per tutti e quindi non più obbligatorio per le donne. Non c’è differenza di genere nemmeno per l’acconciatura, non appena tocca le spalle, deve essere legata o raccolta in uno chignon, questa è un’istruzione relativa alla sicurezza.

E infine, ora anche i tatuaggi possono essere mostrati purché rispettino alcune regole, come la posizione, la dimensione e ciò che rappresenta”, conclude Brussels Airlines.

“Queste divise incarnano perfettamente tutto ciò che Brussels Airlines rappresenta: Belgitude, una piattaforma per giovani talenti, sostenibilità e inclusione. Sono felice di vedere il risultato e non vedo l’ora di vedere queste uniformi dal vivo all’aeroporto e a bordo dei nostri aerei. Vorrei ringraziare tutti i membri dello staff che sono stati coinvolti in questo progetto monumentale”, afferma Tilman Reinshagen, COO, Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)