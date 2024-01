Embraer e Senai CIMATEC firmano un Memorandum of Understanding per la cooperazione nella ricerca industriale

Embraer e Senai CIMATEC (Integrated Manufacturing and Technology Center) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per stabilire un rapporto di cooperazione per lo sviluppo della ricerca congiunta nel settore industriale.

Il MoU è stato firmato durante la cerimonia per la creazione del Bahia Aerospace Technology Park, un accordo tra Government of the State of Bahia, Ministry of Defense of Brazil, Brazilian Air Force (FAB) e Senai CIMATEC.

Secondo il Memorandum of Understanding, le parti svilupperanno una serie di confronti e attività focalizzate su analisi tecniche e operative. L’obiettivo è identificare potenziali opportunità di cooperazione futura, comprese le innovazioni tecnologiche.

“Embraer è molto soddisfatta della firma dell’accordo con Senai CIMATEC. Stabilire iniziative di cooperazione in ricerca e sviluppo con istituzioni di eccellenza tecnica è fondamentale per il progresso dell’industria aerospaziale”, afferma Bosco da Costa Junior, President and CEO of Embraer Defense & Security. “Siamo orgogliosi di unirci a questo momento storico per lo sviluppo del settore aerospaziale nello stato di Bahia e in Brasile”.

“La partnership con Embraer rappresenta un passo fondamentale nel consolidamento del Bahia Aerospace Technology Park come hub strategico per il progresso dell’industria aerospaziale in Brasile. La presenza di Embraer non solo espande la nostra capacità di sviluppare soluzioni innovative all’interno dell’ecosistema, ma rafforza anche l’attrazione di aziende nazionali e internazionali”, afferma Leone Andrade, General Director of Senai CIMATEC. “Si tratta di una pietra miliare significativa per guidare lo sviluppo della regione, promuovendo l’eccellenza, la collaborazione e il progresso del Brasile nel settore aerospaziale globale”.

Si prevede che il Bahia Aerospace Technology Park avrà sede presso la Salvador Air Force Base, su un’area ceduta dal Brazilian Federal Government a Senai CIMATEC, la nuova istituzione direttrice del centro. Il progetto mira a sviluppare soluzioni nel campo della scienza, dell’istruzione, della tecnologia e dell’innovazione per le quattro principali sfide del settore: aeronautics, space, defense, autonomous aerial mobility. Il centro si concentrerà sulla ricerca e l’innovazione nel campo aerospaziale, nonché sullo sviluppo regionale del settore.

