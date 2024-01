Estate record 2024 per Eurowings: più di 440 rotte europee

Eurowings informa: “Più Europa per tutti: questa è la promessa del nuovo summer flight schedule di Eurowings per il 2024, con più di 440 rotte diverse per la prima volta. La più grande compagnia aerea leisure tedesca ha ampliato significativamente la gamma di voli dalle sue principali basi per quest’estate e porterà i viaggiatori verso oltre 150 destinazioni in 39 paesi. Che si tratti di vacanze al mare, visite turistiche nelle principali città europee o incontri con partner commerciali, nel 2024 ci sono i migliori collegamenti per ogni occasione di viaggio”.

“Queste destinazioni sono nuove nel programma dalle basi Eurowings in Germania:

Da Berlino vi sarà un totale di 32 destinazioni dirette. Novità: undici voli settimanali (tutti i giorni tranne il sabato) per Vienna (Austria) e Zurigo (Svizzera), due per Erbil in Iraq, uno ciascuno per Tivat in Montenegro e Yerevan in Armenia. Circa 21 voli settimanali per Maiorca.

Da Dusseldorf vi sarà un totale di 112 destinazioni dirette. Novità: tre voli settimanali per Firenze in Italia, due ciascuno per Iasi in Romania, Tel Aviv (Israele) e Tangeri in Marocco e uno per Marrakesh (Marocco). Fino a 64 voli settimanali per Maiorca.

Da Amburgo vi sarà un totale di 60 destinazioni dirette. Novità: quattro voli settimanali per Manchester in Inghilterra, due per Jerez de la Frontera in Spagna ed Erbil in Iraq e uno per Zante (Grecia). Fino a 42 voli settimanali per Maiorca.

Da Hannover vi sarà un totale di 14 destinazioni dirette. Novità: forte focus sull’Italia con Roma (quattro voli settimanali), Catania e Napoli (tre) oltre a Bari, Olbia e Lamezia Terme (due). Inoltre, ci sono quattro voli settimanali per Málaga (Spagna) e due per Faro (Portogallo). Fino a 18 voli settimanali per Maiorca.

Da Colonia vi sarà un totale di 71 destinazioni dirette. Nuovi collegamenti: due voli settimanali per Chisinau in Moldova e per Santiago de Compostela in Spagna. Fino a 47 voli settimanali per Maiorca.

Da Norimberga vi sarà un totale di 7 destinazioni dirette. Novità: focus sulla Grecia con tre voli settimanali per Heraklion a Creta e due per Rodi. Fino a 14 voli settimanali per Maiorca.

Da Stoccarda vi sarà un totale di 73 destinazioni dirette. Novità: tre voli settimanali per Edimburgo (Scozia) e Manchester (Inghilterra), due per Iasi (Romania) e Chisinau e uno per Reykjavík in Islanda. Fino a 42 voli settimanali per Maiorca”, prosegue Eurowings.

“Ulteriore crescita nelle basi internazionali di Eurowings. Gli ospiti Eurowings provenienti dalla Germania non sono gli unici ad aspettarsi una vasta gamma di offerte. Anche i passeggeri provenienti dalla Repubblica Ceca (Praga) beneficeranno delle nuove destinazioni Nizza, Tallinn e Valencia nell’estate 2024. Da Stoccolma, anche le città di Salisburgo e Beirut sono nuove aggiunte al programma. In futuro ci saranno anche collegamenti diretti da Palma di Maiorca a Erfurt”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)