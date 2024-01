Finnair aumenta i voli verso le destinazioni turistiche nordiche

Finnair durante il periodo di alta stagione delle vacanze estive, tra la fine di giugno e agosto, incrementerà i voli verso alcune delle sue destinazioni nordiche più popolari, in risposta alla domanda dei viaggiatori europei e asiatici.

“Il Nord Europa con la sua meravigliosa natura attrae i turisti che desiderano vivere esperienze autentiche”, afferma Ole Orvér, Chief Commercial Officer di Finnair. “Ai viaggiatori offriamo ottimi collegamenti verso tutti i Paesi nordici con connessioni perfette dal nostro hub di Helsinki”.

Finnair ripristinerà i voli per Bodø, città situata proprio sopra il Circolo Polare Artico nella Norvegia settentrionale, con cinque frequenze a settimana tra il 17 giugno e il 2 agosto. Inoltre saranno aggiunti collegamenti per Trondheim, in Norvegia, con 10 voli settimanali da giugno a fine agosto. Entrambe le città offrono eccellenti opportunità per gli amanti dell’outdoor e per coloro che desiderano esplorare la splendida natura di questo territorio. I voli per Bodø e Trondheim sono ottimamente collegati al network internazionale di Finnair.

Dato il crescente interesse dei viaggiatori nel visitare la Lapponia finlandese anche durante la stagione estiva, Finnair aggiungerà voli per Kuusamo, Ivalo e Kittilä, nella Finlandia settentrionale, con connessioni ottimali al network europeo e US del vettore, confermando così Finnair come l’unica compagnia aerea a operare tutto l’anno verso la Lapponia finlandese. Le esperienze nella natura autentica, l’aria pulita e le notti bianche della Lapponia finlandese, infatti, affascinano sempre più i viaggiatori nazionali e internazionali.

Dalla fine di giugno all’inizio di agosto, Finnair volerà anche verso Visby, sull’isola di Gotland, in Svezia, con cinque frequenze settimanali. La città medievale di Visby è una destinazione ideale da visitare in estate ed è inserita nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)