Turkish Airlines volerà verso Melbourne

Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines, compagnia che ha raggiunto 129 Paesi e 345 destinazioni in 5 continenti, si prepara a collegare i suoi passeggeri al sesto continente con l’avvio dei voli per l’Australia.

Turkish Airlines, che espande costantemente la sua rete di voli come una delle pietre miliari più significative del suo piano di crescita, sta rafforzando questa strategia aggiungendo l’Australia, una destinazione di notevole interesse e da tempo nella sua agenda.

La compagnia di bandiera turca, che a partire dal 15 marzo 2024 programmerà 3 voli settimanali per Melbourne, la sua 346ª destinazione in 130 Paesi, contribuirà così ad aumentare i volumi turistici e commerciali di entrambi i Paesi, trasportando ogni anno migliaia di visitatori sulla rotta Istanbul-Melbourne. Con i voli inoltrati via Singapore, Turkish Airlines avrà anche la particolarità di essere l’unica compagnia aerea europea a operare attualmente voli verso l’aeroporto di Melbourne“.

Commentando la finalizzazione della data di lancio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Turkish Airlines, Prof. Dr. Ahmet Bolat, ha dichiarato: “Oggi è un giorno importante per noi. Abbiamo realizzato il nostro obiettivo di raggiungere il continente australiano, a cui stavamo lavorando con successo da tempo, con la conferma della data di volo.

Abbiamo un valore globale significativo che ci distingue dai nostri concorrenti, in quanto siamo la compagnia aerea che vola in più Paesi al mondo. Mantenere questa preziosa missione è una motivazione molto forte che ci spinge a lavorare con maggiore impegno, dedizione ed entusiasmo. Siamo entusiasti di aggiungere Melbourne come 346° destinazione alla nostra rete di voli. L’Australia, con le sue bellezze naturali e la sua gente ospitale, diventa il 130° Paese e il 6° continente sotto le nostre ali”.

“Con il sostegno del governo dello stato di Victoria e dell’aeroporto di Melbourne, la nuova rotta collegherà la Turchia con la più grande comunità turca dell’Australia e con uno dei maggiori centri commerciali dello stato di Victoria, il territorio in più rapida crescita del Paese.

Inoltre, i nuovi voli di Turkish Airlines aumenteranno l’accesso di Melbourne verso i mercati europei, mediorientali, balcanici e africani attraverso Istanbul, contribuendo al turismo, all’istruzione internazionale, agli affari e al potenziale commerciale.

Nei prossimi anni, Turkish Airlines intende organizzare voli diretti per Melbourne e altre potenziali città del Paese con l’acquisizione di nuovi aeromobili in grado di operare voli non-stop tra Istanbul e Melbourne“, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)