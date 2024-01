Airbus potenzia “Make in India” e assegna ulteriori contratti a Tata Advanced Systems Limited e Mahindra Aerospace Structures Private Limited

A dimostrazione del suo impegno “Make in India”, Airbus ha firmato contratti con Tata Advanced Systems Limited (TASL) e Mahindra Aerospace Structures Private Limited (MASPL) per la fornitura di commercial aircraft components.

“In base al contratto, TASL e Mahindra Aerostructures produrranno metallic detail parts, componenti e assemblaggi per i programmi A320neo, A330neo e A350 di Airbus. Le due società sono già tra gli oltre 100 fornitori con sede in India che forniscono componenti, servizi ingegneristici e digitali per vari programmi Airbus“, afferma Airbus.

“Airbus ha posto “Make in India” al centro della sua strategia nel Paese. La nostra ambizione non è solo quella di sostenere la crescita della flotta commerciale indiana, ma anche di far crescere l’intero ecosistema aerospaziale qui, e ciò include lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità produttive e ingegneristiche dei nostri partner indiani”, ha affermato Rémi Maillard, President and Managing Director of Airbus India and South Asia. “Tata Advanced Systems e Mahindra Aerostructures contribuiscono già ai nostri programmi aeronautici e gli ultimi contratti aumentano la nostra cooperazione con loro”.

“Per Airbus, l’India è un hub di risorse strategiche in cui l’azienda sta espandendo la propria presenza industriale con aircraft assembly, component manufacturing, engineering design and development, MRO support, pilot and maintenance training, nonché la collaborazione accademica per promuovere il capitale umano.

Oggi, ogni aereo commerciale Airbus dispone di componenti e tecnologie realizzati in India, tra cui l’A220 Escape Hatch Door e i Flap Track Beams per gli aereomobili A320neo e A330neo. Attualmente, l’approvvigionamento di componenti e servizi da parte dell’azienda ammonta a circa 750 milioni di dollari ogni anno e l’ultima tornata di contratti aumenterà significativamente questa cifra.

Gli sforzi di Airbus per far maturare il più ampio ecosistema aerospaziale indiano includono la costruzione di una Final Assembly Line per l’aereo militare C295 a Vadodara, nell’ambito di un contratto industriale con TASL, nonché la formazione di piloti commerciali e personale di manutenzione”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)