Airbus apre un nuovo ZEROe Development Center in Stade per innovative hydrogen technologies

Airbus sta rafforzando la sua presenza in Germania con l’apertura di uno ZEROe Development Centre (ZEDC) for hydrogen technologies presso il suo sito di Stade. Il centro accelererà lo sviluppo di composite hydrogen-system technologies per lo stoccaggio e la distribuzione di cryogenic liquid hydrogen.

“Airbus è da tempo pioniere in composite technologies in Germania, sia nei materiali che nei processi di produzione.

Una priorità per lo Stade ZEDC è lo sviluppo di cost-competitive lightweight Hydrogen systems (ad esempto cryogenic Hydrogen tank) in compositi. Lo sviluppo tecnologico riguarderà il prodotto e le capacità industriali dalle elementary parts, all’assemblaggio e manufacturing-related testing di liquid hydrogen (LH2) composite tanks. Lo sviluppo dei tank è coordinato con le altre entità nazionali di Airbus”, afferma Airbus.

“La creazione di un composite related ZEDC in Germania rafforza la nostra impronta di ricerca e tecnologia nel paese e garantisce il coinvolgimento, fin dall’inizio, di esperti leader per sostenere la nostra ambizione di decarbonizzazione. Inoltre, lo ZEDC beneficerà del più ampio ecosistema di ricerca e sviluppo sui materiali compositi, come l’Airbus subsidiary Composite Technology Center (CTC GmbH), il CFK NORD in Stade, nonché ulteriori sinergie dalle attività spaziali e marittime”, ha affermato Sabine Klauke, Airbus Chief Technical Officer.

“Lo ZEDC di Stade è sostenuto da finanziamenti pubblici (ad esempio LuFo, Lower Saxony funding e altri) e sarà anche collegato al previsto Innovation and Technology Center Hydrogen (ITZ) in Northern Germany, per realizzare il potenziale della hydrogen technology e contribuire alla decarbonizzazione dell’industria aeronautica.

Lo ZEDC Stade fa parte di una rete di centri di sviluppo di tecnologie per decarbonizzare l’industria aerospaziale. Completerà le altre attività degli Airbus sites in Bremen (Germany), Nantes (France), Madrid (Spain) e Filton (UK) per far volare un hydrogen powered aircraft entro il 2035″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)