Airbus Helicopters e Heligo firmano un services contract per la flotta H145

Airbus ha firmato un HCare Initial contract, un comprehensive by-the-hour services contract con Heligo Charter Private Limited per sei elicotteri Airbus H145 impiegati per operazioni offshore e onshore in India.

“In base a questo contratto quinquennale, Heligo beneficerà dell’Airbus HCare Initial program, che darà all’operatore la libertà di sostituire scheduled and unscheduled components entro 24 ore e di pagare una tariffa fissa per ora di volo in elicottero. Ciò aiuterà Heligo a ridurre i costi di manutenzione e la necessità di mantenere un inventario regolare, fornendo così una maggiore disponibilità della flotta e operazioni semplificate”, afferma Airbus.

“Siamo orgogliosi di essere il primo operatore a offrire una flotta di Airbus Helicopters 5-bladed H145 all’ONGC per le operazioni offshore in India. Una volta che questi elicotteri saranno consegnati quest’anno, Heligo avrà la più grande flotta di H145 in India, che servirà sia missioni offshore che onshore. L’H145 è un moderno elicottero multiruolo adatto alle condizioni indiane, che offre performance eccezionali ed economia operativa”, ha affermato Nayan Jagjivan, Chairman, Heligo Charters Private Limited.

“Ci congratuliamo con il team Heligo per essersi aggiudicato il recente offshore contract con gli H145. Questo HCare Initial by-the-hour contract che abbiamo appena firmato con Heligo per la loro flotta H145 garantirà operazioni efficienti per questi elicotteri e la loro massima disponibilità. Noi di Airbus siamo fiduciosi di fornire la migliore combinazione di supporto e servizi ai nostri clienti e siamo orgogliosi della nostra lunga collaborazione con Heligo. Questo è il più grande By-the-Hour contract di Airbus Helicopters con un operatore indiano”, ha affermato Sunny Guglani, Head of Airbus Helicopters, Airbus India and South Asia.

“L’H145 è l’ultimo membro del twin-engine rotorcraft product range dell’azienda, con capacità di missione e flessibilità, soprattutto in high and hot operating conditions. Di dimensioni compatte, l’ingombro ridotto di questo elicottero e la cabina ampia e flessibile consentono manovre in ambienti complessi, come oil and gas helidecks.

HCare è l’offerta completa di servizi di Airbus Helicopters, che fornisce un customer service support di livello superiore in cinque ambiti: Material Management; Helicopter Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) and upgrades; Technical Support; Training & Flight Operations and Connected Services. Con questo contratto, l’intera flotta di elicotteri Airbus di Heligo beneficerà dell’ HCare Initial By-the-Hour programme”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)