News Brevi – 22.01.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA BRINDISI A ROMA CON C-130J – Si è svolto nella notte tra sabato e domenica un trasporto sanitario urgente da Brindisi a Roma, effettuato da un velivolo da trasporto C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare per una neonata in imminente pericolo di vita. La piccola paziente era ricoverata presso l’Ospedale SS Annunziata di Taranto, ma le sue condizioni cliniche hanno portato alla decisione di effettuare un trasferimento urgente all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. A richiedere il trasporto aereo d’urgenza, come previsto dalle procedure, è stata la Prefettura di Taranto. L’ordine di decollo è stato poi dato dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), che ha attivato uno degli equipaggi dell’Aeronautica Militare in prontezza d’allarme per questa tipologia di interventi. Per la missione è stato necessario l’utilizzo di un C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa idoneo ad imbarcare direttamente l’ambulanza con a bordo la strumentazione sanitaria per assistere la piccola paziente, che è stata accompagnata dal padre e da una equipe medica. Dopo lo sbarco sull’aeroporto romano di Ciampino, avvenuto poco prima delle tre del mattino, l’ambulanza si è diretta verso l’ospedale pediatrico di Roma mentre il velivolo ha fatto ritorno alla base stanziale di Pisa per riprendere il servizio di prontezza H24. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare in condizioni meteorologiche anche difficili per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ADR: PISTE DI VOLO FIUMICINO – Aeroporti di Roma informa: “Si informano i passeggeri che, nelle giornate del 23 e del 24 gennaio, sono previsti lavori necessari allo sviluppo dei sistemi a supporto delle piste di volo dell’aeroporto di Fiumicino. Per questo motivo potrebbero verificarsi limitazioni della capacità in arrivo, con conseguenti ritardi di alcuni voli. Si consiglia pertanto di rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento per verificare lo stato del proprio volo”.

SAAB SIGLA GLOBALEYE SUPPORT CONTRACT CON GLI UAE – Saab e il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno firmato un contratto e Saab ha ricevuto un ordine relativo all’in-service support per la GlobalEye Airborne Early Warning and Control (AEW&C) solution. Il valore dell’ordine è di circa 190 milioni di dollari, con un periodo contrattuale di tre anni fino al 2026. Il contratto comprende manutenzione e supporto logistico, nonché servizi di formazione. “Questo accordo consolida il ruolo di Saab nel garantire che GlobalEye rimanga pronta per la missione. Non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente la nostra partnership con l’aeronautica e la difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti e di fornire supporto locale a lungo termine”, afferma Carl-Johan Bergholm, head of Saab’s business area Surveillance. GlobalEye è una advanced multi-domain AEW&C solution con una serie di sensori attivi e passivi che forniscono rilevamento e identificazione a lungo raggio di oggetti in aria, in mare e sulla terra.

SAS AMPLIA IL TRAFFICO TRA SKELLEFTEÅ E STOCCOLMA – Grazie alla forte crescita nella regione di Skellefteå, SAS ha deciso di espandere il traffico aereo tra Skellefteå e Stoccolma. Dall’8 aprile ci saranno nuove partenze nei giorni più gettonati della settimana per i viaggi d’affari, ovvero il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio. L’aeroporto di Skellefteå è uno degli aeroporti dei paesi nordici con il maggior aumento di passeggeri. Ciò è dovuto alla forte crescita regionale con molti nuovi stabilimenti industriali e quindi anche ad un elevato numero di spostamenti di lavoro. L’aumento del traffico aereo svolge un ruolo decisivo nella continua espansione della regione e nelle opportunità per le imprese e i residenti di raggiungere il mondo esterno. A partire dall’8 aprile SAS aumenterà il traffico con una partenza extra da Arlanda il lunedì mattina alle 07:00, consentendo un’intera giornata lavorativa a Skellefteå. Inoltre, il giovedì viene introdotta una nuova partenza da Skellefteå alle 17:10. Entrambe queste partenze sono state richieste dalla comunità imprenditoriale locale. Le partenze saranno effettuate con Airbus A320.

LUFTHANSA TECHNIK E AIR INDIA EXPRESS SIGLANO UNA COLLABORAZIONE PER ENGINE MAINTENANCE – Al Wings India della scorsa settimana a Hyderabad, Lufthansa Technik e Air India Express hanno firmato un accordo nel campo degli Engine Maintenance Services (EMS). Il contratto prevede la revisione di un minimo di tre motori CFM56-7B per la flotta Boeing 737-800. L’accordo ora concluso è il primo mai firmato tra l’international MRO (maintenance, repair, overhaul) provider e la filiale di Air India. Oltre all’EMS, Lufthansa Technik supporta anche una parte della flotta Boeing 737 della compagnia aerea con riparazioni ad hoc e scambio di componenti, nonché Aircraft on Ground (AOG) Services. Anil Jain, Head of Engineering at Air India Express, ha dichiarato: “Siamo estremamente lieti di annunciare questa collaborazione con Lufthansa Technik. In tal modo, Air India Express ha ora accesso all’esperienza leader del settore e ad anni di conoscenza di Lufthansa Technik che ci aiuteranno ulteriormente nella nostra crescita e affidabilità operativa”. Johanna Koch, Vice President Corporate Sales Southeast Asia & Indian Subcontinent, Lufthansa Technik, ha dichiarato: “Esprimiamo la nostra gratitudine ad Air India Express per averci affidato le loro vitali esigenze di manutenzione. Lufthansa Technik tiene in grande considerazione questa collaborazione e anticipa con impazienza lo sviluppo di questa nuova partnership reciprocamente vantaggiosa”.

ENAC: ORDINANZA TAXI AEROPORTO ROMA FIUMICINO RITIRATA PER APPROFONDIMENTO – Enac informa in un proprio Comunicato: “In relazione all’Ordinanza emessa dalla Direzione Territoriale Lazio dell’Enac per regolamentare la circolazione, la sosta e la fermata nella viabilità land side dell’aeroporto di Roma Fiumicino, l’Ente comunica che, su input dei vertici e in coordinamento con l’amministrazione comunale di Fiumicino, l’atto è stato ritirato per un approfondimento giuridico alla luce della normativa vigente”.

AIR ASTANA DÀ IL BENVENUTO AL 50° AEROMOBILE DELLA SUA FLOTTA – La flotta del Gruppo Air Astana è cresciuta fino a raggiungere i 50 aeromobili in seguito alla consegna di un nuovo Airbus A321neo dalla linea di assemblaggio di Amburgo, Germania. La più recente cabina dell’A321neo combina la business class esistente e la nuova “Airspace Cabin” della classe Economy, offrendo un numero maggiore di posti a sedere, cappelliere più grandi e il sistema di illuminazione della cabina “moonlight”, precedentemente presente solo sugli aerei a lungo raggio della compagnia aerea. L’espansione della flotta riflette la strategia di Air Astana di far crescere la propria flotta fino a 80 aeromobili entro la fine del 2028 nonché l’impegno per una continua leadership nel settore.

IBERIA PRESENTE AL FITUR 2024 – La 45a edizione della Fiera Internazionale del Turismo inizia questo mercoledì 24 gennaio e, come ogni anno, Iberia dispone di un ampio stand, situato come sempre nel padiglione 10, di 600 metri quadrati costruito con materiali sostenibili. “Il concetto su cui si basa il tema di quest’anno è la connettività e, soprattutto, il ponte tra Europa e America, un mercato in cui la compagnia aerea è leader: Iberia vola direttamente, senza scalo, verso 18 destinazioni in 16 paesi dell’America Latina. La struttura stessa dello stand rappresenta l’unione tra Europa e America Latina. Una parete curva come un ponte attraversa l’esposizione e, in ciascuno dei suoi spazi, vengono inseriti messaggi che informano sugli scopi e le novità di Iberia, tra cui l’impatto sociale che l’aviazione fornisce e, in particolare, l’operatività delle compagnie aeree in America Latina. Protagoniste allo stand anche le nuove destinazioni, sia Doha e Rovaniemi di recente incorporazione, sia quelle che entreranno quest’anno 2024 – Tokyo, Tirana e Lubiana. I visitatori che verranno al Fitur potranno provare i posti in uno spazio che imita la cabina dell’aereo, gustare un aperitivo che mostra parte del menu gastronomico e toccare con mano le ultime novità dell’intrattenimento di bordo. Inoltre, Iberia presenterà per la prima volta al Fitur il beauty case disegnato da Teresa Helbig che la compagnia aerea offrirà ai suoi clienti Business a partire dalla prossima estate. Questo è realizzato con prodotti cosmetici vegani. Anche quest’anno lo stand sarà dotato di un simulatore di volo in cui chiunque lo desideri potrà prendere virtualmente per qualche minuto il controllo di un aereo. Con l’aiuto di un istruttore avrai l’opportunità di provare la sensazione di decollare, navigare e atterrare su un aereo. Lo stand sarà dotato di un corner dove i visitatori potranno acquistare i prodotti di merchandising più iconici della compagnia aerea. Lo stand disporrà inoltre di diverse sale riunioni e di una caffetteria, fornite da Mahou, Solán de Cabras e Do & Co, fornitore ufficiale di ristorazione di bordo”, afferma Iberia.

QANTAS SI CONFERMA TRA LE PRINCIPALI COMPAGNIE AEREE DOMESTICHE PIÙ PUNTUALI – Qantas informa: “Qantas è stata ancora una volta la compagnia aerea domestica più puntuale durante un dicembre molto impegnativo, poiché il settore ha dovuto affrontare tempeste, carenza di personale per il controllo del traffico aereo e picchi di domanda per le vacanze. Gli ultimi dati governativi pubblicati oggi mostrano che Qantas (Qantas e QantasLink insieme) è partita in orario il 69,5% delle volte a dicembre. Questo è il sedicesimo mese consecutivo in cui Qantas è stata la compagnia aerea domestica più puntuale, ma mostra ancora un significativo margine di miglioramento in termini assoluti. Il tasso di cancellazione complessivo di Qantas è stato circa la metà di quello del suo principale concorrente (3,7% contro 7,5%). Poco più del 62% dei voli Jetstar sono partiti in orario a dicembre, con il 5,5% dei voli cancellati. Fattori incontrollabili – principalmente problemi meteorologici e di controllo del traffico aereo – hanno rappresentato 8,2 punti percentuali di puntualità nel mese di dicembre per Qantas e 7,9 punti percentuali per Jetstar. Fattori fuori dal controllo delle compagnie aeree sono stati responsabili di circa la metà di tutte le cancellazioni di Qantas e Jetstar nel mese (rispettivamente 1,8 e 3 punti percentuali). Finora a gennaio oltre il 75% dei voli Qantas sono partiti in orario”. “I voli Qantas sono partiti puntuali il 74,1% delle volte nell’anno solare 2023. Qantas ha cancellato il 3,5% dei voli rispetto al 4,2% del suo principale concorrente domestico. La prestazione complessiva di Qantas in termini di puntualità per il 2023 è stata di quasi 5 punti percentuali migliore rispetto alla percentuale di voli partiti in orario nel 2022. Le cancellazioni di Qantas sono diminuite dell’1,5% su base annua”, conclude Qantas.