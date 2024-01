IATA e ICAO estendono la cooperazione sugli Standards for Dangerous Goods Shipments

IATA e ICAO hanno esteso la loro cooperazione di lunga data sulla definizione e l’attuazione di standard globali per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea. Un accordo in tal senso è stato concluso presso gli uffici esecutivi della IATA a Ginevra durante una visita del segretario generale dell’ICAO Juan Carlos Salazar, durante la quale si è discusso di una maggiore collaborazione tra le due organizzazioni.

IATA ha iniziato a emanare linee guida per il trasporto di merci pericolose sugli aerei nel 1956 e da allora ha aggiornato e sviluppato standard. Un approccio più formale a questo argomento è stato adottato a livello normativo con l’adozione dell’annex 18 dell’ICAO nel gennaio 1984. Questo delinea i principi generali per il trasporto internazionale di merci pericolose. Le Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air ampliano le disposizioni di base dell’Annex 18 e contengono tutte le istruzioni dettagliate necessarie per il trasporto aereo internazionale sicuro di merci pericolose. Inoltre, forniscono indicazioni agli Stati per l’ispezione e la supervisione.

Sulla base delle istruzioni tecniche concordate a livello governativo attraverso l’ICAO, IATA collabora con l’industria aeronautica per sviluppare gli strumenti pratici applicabili e le raccomandazioni operative. Questi sono emessi come Dangerous Goods Regulations e sono standard globali applicabili all’intera catena del valore: produttori, spedizionieri, compagnie aeree e operatori di terra. Tali regolamenti includono variazioni per l’operatore, documenti di supporto, strumenti, linee guida e note che sono essenziali per un approccio pratico e coerente all’accettazione, all’ispezione, alla movimentazione e al trasporto sicuro di dangerous goods sugli aeromobili.

“Il trasporto sicuro di dangerous goods è diventato una pratica comune, grazie alla stretta aderenza agli standard e alle linee guida globali. L’accordo odierno garantisce che le merci pericolose continueranno a essere gestite secondo i più elevati standard applicabili a livello globale. A tal fine, IATA continuerà il suo lavoro di advocacy con le principali parti interessate per mantenere un approccio allineato a livello globale e focalizzato sulla pratica al trasporto regolamentato di merci pericolose. Ciò porterà a supply chain più efficienti e robuste, pur mantenendo la priorità numero uno della sicurezza nel settore dell’aviazione”, ha affermato Willie Walsh, Willie Walsh, IATA’s Director General.

(Ufficio Stampa IATA)