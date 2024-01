Airbus forma una JV con Air India per lanciare un pilot training centre e collabora con GMR per formare maintenance crew

Mantenendo fede al suo impegno “Skill India”, Airbus ha stipulato una joint venture 50:50 con Air India, di proprietà di Tata, per lanciare un world-class pilot training centre a Gurugram, Haryana.

Il Tata Airbus Training Center offrirà addestramento al volo sugli A320 e A350 a circa 5.000 nuovi piloti in 10 anni. Con un’estesa superficie di 3.300 mq, il centro sarà dotato di 10 Full Flight Simulators (FFS), flight training classrooms and briefing and debriefing rooms, come parte del completo Airbus Flight Training Device setup.

Il training centre dovrebbe essere operativo a partire dall’inizio del 2025 con l’installazione iniziale di quattro A320 FFS. Il Tata Airbus Training Center offrirà corsi approvati da Directorate General of Civil Aviation (DGCA) e European Union Aviation Safety Agency (EASA).

Airbus collabora inoltre con GMR Aero Technic per offrire Aircraft Maintenance Engineering training courses presso la struttura di quest’ultima a Hyderabad. Airbus fornirà materiale di formazione come manuali per i tirocinanti, database degli esami, accesso online agli Airbus customised training modules e agli Airbus Competence Training (ACT) for Academy media package. Airbus formerà inoltre gli istruttori di GMR e fornirà una valutazione continua del centro di formazione.

“Essendo il mercato aeronautico in più rapida espansione al mondo, l’India avrà bisogno di 41.000 piloti e 47.000 tecnici nei prossimi 20 anni per sostenere questa crescita. Il pilot training centre con Air India e la maintenance training partnership con GMR testimoniano l’impegno di Airbus nello sviluppo del capitale umano. Airbus sta investendo e gestendo direttamente capacità di formazione per garantire che la crescita dell’industria aeronautica indiana sia accompagnata da un’adeguata manodopera qualificata prontamente disponibile”, ha affermato Rémi Maillard, President and Managing Director, Airbus India and South Asia.

Gli ultimi annunci fanno parte dell’ambizione di Airbus di sviluppare un ecosistema olistico in India, dove l’azienda sta espandendo la propria presenza industriale con assemblaggio di aeromobili, produzione di componenti, progettazione e sviluppo ingegneristico, supporto MRO, formazione per piloti e manutenzione, nonché collaborazione accademica per favorire il capitale umano.

Airbus sta inoltre collaborando con il Vadodara-based Gati Shakti Vishwavidyalaya (GSV), l’Indian Institute of Technology in Kanpur (IIT Kanpur) e l’Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru, per coltivare talenti per il settore aerospaziale indiano.

