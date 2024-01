La Science Based Targets initiative (SBTi) approva gli obiettivi di decarbonizzazione di ATR

ATR ha annunciato oggi di aver ricevuto l’approvazione dei suoi obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine da parte della Science Based Targets initiative (SBTi). Questa valutazione indipendente è un risultato chiave per ATR, che ha effettuato una valutazione approfondita dell’intera serie di emissioni al fine di definire obiettivi di riduzione su base scientifica.

ATR si impegna a raggiungere entro il 2030 una riduzione del 50,4% delle emissioni assolute di gas serra (GHG) legate ai processi operativi e ai consumi energetici (Scope 1 e Scope 2), in linea con la traiettoria di 1,5°C delineata negli Accordi di Parigi. Nello stesso arco di tempo, il produttore si impegna a ridurre del 30% le emissioni assolute di gas serra generate dalla sua flotta di aerei in servizio (Scope 3 – use of sold products). Il riferimento per entrambi gli obiettivi è il 2018.

Nathalie Tarnaud Laude, ATR’s Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Ricevere l’approvazione di SBTi per i nostri obiettivi di riduzione delle emissioni è una forte testimonianza della validità degli obiettivi che ci siamo prefissati per la nostra azienda e i nostri prodotti. Dimostra che stiamo adottando le misure necessarie per allinearci alla traiettoria degli 1,5°C e costituisce un forte incoraggiamento per i nostri clienti e fornitori a unirsi a noi nella riduzione dell’impatto ambientale delle nostre attività. Raggiungere un’aviazione a basse emissioni richiede uno sforzo collettivo e ATR è impegnata a fare la sua parte nel limitare gli effetti del cambiamento climatico”.

La Science Based Targets initiative (SBTi) è un programma che incoraggia e assiste le aziende nella definizione di obiettivi basati sulla scienza (SBT) per la riduzione delle emissioni di gas serra. SBTi è uno sforzo di collaborazione tra CDP (ex Carbon Disclosure Project), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) e Worldwide Fund for Nature (WWF).

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)