Air France volerà da Parigi-Charles de Gaulle a Phoenix, portando a 17 le sue destinazioni negli Stati Uniti

Air France continua a rafforzare il suo servizio verso il Nord America. Dopo aver annunciato che riprenderà i voli per Minneapolis (Minnesota) a partire dal 13 maggio 2024 e che estenderà il suo servizio a Raleigh-Durham (Carolina del Nord) per tutta l’estate, la compagnia aerea ha annunciato oggi che aggiungerà una nuova destinazione: Phoenix (Arizona).

Il servizio tra Parigi-Charles de Gaulle e Phoenix sarà inaugurato il 23 maggio 2024. I voli saranno operati 3 volte a settimana – martedì, giovedì e sabato – con aerei Boeing 787-9 dotati di 30 posti in Business class, 21 in Premium Economy e 228 in Economy.

Orari dei voli (ora locale):

AF068: Partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 10:10, arrivo a Phoenix alle 12:10.

AF069: Partenza da Phoenix alle 14:10, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 09:15 (il giorno successivo).

“Phoenix diventerà quindi la 17a destinazione di Air France negli Stati Uniti e la 24a in tutto il Nord America, insieme ad Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Città del Messico, Miami, Montreal, Minneapolis, New York JFK , Newark, Ottawa, Phoenix, Quebec City, Raleigh-Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver e Washington DC.

Phoenix è soleggiata praticamente tutto l’anno. Situata a nord-est del deserto di Sonora, è il punto di partenza perfetto da cui esplorare gli spettacolari paesaggi della regione. Gli amanti dell’arte e della storia adoreranno assolutamente la diversità culturale di Phoenix, un mix di influenze indigene americane e spagnole, con lo spirito del selvaggio West che prevale ancora in tutto il centro della città.

Gli orari dettagliati dei voli, i giorni e le tariffe sono disponibili su airfrance.com“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)