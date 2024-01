ICAO: sostenere aviation safety, security, sustainability and resilience

L’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar ha recentemente concluso una missione di alto livello a Ginevra, dove ha condotto una serie di incontri e attività bilaterali a sostegno delle safety and security priorities dell’organizzazione e degli obiettivi di sostenibilità e resilienza del trasporto aereo.

Questi incontri includevano discussioni bilaterali con il Director-General of the World Health Organization (WHO), Dr Tedros Ghebreyesus; il Secretary-General of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Rebeca Grynspan; il Deputy Secretary-General of the International Telecommunication Union (ITU), Tomas Lamanauskas; il senior management team dell’International Air Transport Association (IATA), incluso il suo Director General, Willie Walsh.

Nel corso della missione il Segretario Generale è anche intervenuto in una riunione del “Town Hall” presso IATA, dove ha fornito ai membri dello staff dell’associazione un aggiornamento completo sul lavoro e sui risultati dell’ICAO. L’incontro è stato anche l’occasione per la conclusione di un nuovo accordo da parte di Salazar e Walsh per estendere l’ICAO/IATA licence agreement riguardo le Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air (leggi anche qui).

Presso IATA, Salazar ha sottolineato l’importanza cruciale della cooperazione tra le due organizzazioni e degli sforzi per colmare le lacune in termini di sostenibilità e sicurezza, e ha osservato che l’ICAO sta cogliendo il suo 80° anniversario come un’opportunità per rivedere il lavoro e il mandato al fine di servire meglio il gli Stati membri e le parti interessate.

Mentre le discussioni di Salazar con il senior management di IATA si sono concentrate sugli sviluppi nel diritto aereo internazionale, sulla sostenibilità, sulla protezione dei dati, sulla governance e sui modern airline retailing standards, i suoi incontri con le sue controparti delle Nazioni Unite hanno esplorato il rafforzamento della cooperazione sia verso gli obiettivi a livello di sistema delle Nazioni Unite sia verso i loro obiettivi specifici come agenzie specializzate. Inoltre, la riunione con il WHO ha compreso le priorità relative agli attuali negoziati sul WHO Pandemic Treaty, mentre le discussioni all’ITU hanno affrontato aree di interesse comuni nei settori del servizio di radionavigazione satellitare, dell’intelligenza artificiale e della sicurezza informatica.

Una delle principali priorità è stata l’identificazione dei mezzi per aumentare la sostenibilità del trasporto aereo, soprattutto nel contesto dei progressi compiuti alla COP28, così come garantire la resilienza della navigazione aerea e dei servizi di facilitazione dei passeggeri nel contesto della ripresa dell’aviazione dagli impatti della pandemia. In questo contesto i leader delle Nazioni Unite si sono scambiati anche opinioni sulla trasformazione e la sostenibilità delle proprie organizzazioni.

La missione di tre giorni del signor Salazar in Svizzera si è conclusa all’aeroporto di Ginevra il 17 gennaio 2024, dove è stato ricevuto dal direttore generale, André Schneider.

Il Segretario generale è stato accompagnato nel corso delle sue attività dai Directors of ICAO’s Capacity Development and Implementation Bureau, Mr. Jorge Vargas and Legal and External Affairs Bureau, Mr. Michael Gill.

(Ufficio Stampa ICAO)