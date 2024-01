ANA Group annuncia l’operativo per il FY2024, volo diretto Tokyo Haneda – Milano previsto nella Winter (ottobre 2024 – marzo 2025)

ANA HOLDINGS INC. ha annunciato l’operativo dei voli per l’anno fiscale 2024 (FY2024) per rispondere all’evoluzione e andamento della domanda. L’orientamento strategico dell’esercizio 2023 è stato quello di orientare il vettore verso una crescita sostenibile e per il prossimo esercizio 2024 si continuerà a puntare su uno sviluppo strategico e mirato per soddisfare la crescente domanda e la redditività del gruppo.

“Il fulcro della nostra crescita nel prossimo anno finanziario sarà sui voli internazionali. Riprenderemo con determinazione le rotte internazionali che erano state sospese durante il COVID-19 e inaugureremo voli verso nuove destinazioni per consentire a un numero maggiore di nuovi passeggeri di scoprire il Gruppo ANA”, ha dichiarato Koji Shibata, President and Chief Executive Officer. “Con l’aggiunta di AirJapan, possiamo contare su tre brand e offrire ai passeggeri diverse opzioni per soddisfare le loro esigenze di viaggio. Questo operativo riflette gli investimenti per soddisfare la domanda, nel rispetto della nostra missione di crescita sostenibile”.

Rotte internazionali

Per far fronte alla progressiva ripresa della domanda di rotte internazionali, ANA HD amplierà in modo significativo le proprie attività. A partire da luglio verranno ripristinati i voli giornalieri da Tokyo Haneda per Monaco di Baviera e Parigi mentre il collegamento Tokyo Haneda-Vienna ripartirà in agosto. Inoltre, nel corso dell’orario invernale 2024 (ottobre 2024-marzo 2025), verranno lanciati i collegamenti da Tokyo Haneda per Milano, Stoccolma e Istanbul, che erano stati rinviati a causa della pandemia. Ulteriori informazioni saranno annunciate non appena tutti i dettagli saranno stati finalizzati.

ANA aumenterà anche le frequenze dove si prevede una forte domanda, come i collegamenti Tokyo Haneda-Pechino e Tokyo Haneda-Shanghai (Pudong) che saranno operati due volte al giorno a partire dal 31 marzo, e il volo Tokyo Narita-Hong Kong che riprenderà a partire dal 16 aprile.

AirJapan aumenterà il numero di voli sulla rotta Narita-Bangkok a partire dal 30 aprile, con un servizio giornaliero, grazie all’arrivo di un secondo aeromobile.

Voli per l’ Europa nel dettaglio:

Haneda – Londra – NH 211/212 – 7 voli/settimana.

Haneda – Parigi – NH 215/216 – 3 voli/settimana (mer, ven, dom, operativo tutti i giorni dal 1° luglio, sospeso il 26 luglio a causa della chiusura dello spazio aereo per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi).

Haneda – Francoforte – NH 203/204 – 7 voli/settimana.

Haneda – Francoforte – NH 223/224 – 7 voli/settimana.

Haneda – Monaco di Baviera – NH 217 – 4 voli/settimana (mar, gio, ven, dom, operativo tutti i giorni dal 1° luglio) .

Haneda – Monaco di Baviera – NH 218 – 4 voli/settimana (lun, mer, ven, sab, operativo tutti i giorni dal 1° luglio).

Haneda – Vienna – NH 205 – 3 voli/settimana (lun, gio, sab, operativo dal 1 agosto, opera il 25 ottobre).

Haneda – Vienna – NH 206 – 3 voli/settimana (mar, ven, dom, operativo dal 2 agosto, opera il 26 ottobre).

Narita – Bruxelles – NH 231/232 – 2 voli/settimana (mer, sab).

Rotte nazionali

Per quanto riguarda le rotte domestiche, grazie alla costante crescita della domanda e al completamento delle ispezioni dei motori P&W 1100G-JM che si concluderanno progressivamente entro la fine di luglio, quasi tutti i voli saranno operativi. Di conseguenza, ANA e Peach prevedono di aumentare l’offerta di posti disponibili rispetto all’anno finanziario 2023. ANA aumenterà gradualmente i voli con i nuovi Boeing 787-10 man mano che questi verranno consegnati. Peach continuerà a impegnarsi per sviluppare un network ancora più redditizio, soddisfacendo al contempo la crescente domanda. Insieme, ANA e Peach continueranno a rafforzare il network del gruppo facendo leva sui punti di forza di entrambe le compagnie.

Rotte cargo

Per le rotte cargo, ANA ottimizzerà l’uso dei suoi aeromobili cargo all’interno del network. Infine, con il ritorno dei voli passeggeri, ANA utilizzerà lo spazio merci sugli aerei passeggeri per massimizzare la redditività.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)