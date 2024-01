Emirates aumenta i servizi verso Brasile e Argentina portandoli a cinque voli settimanali a partire da dicembre

Emirates ha annunciato una quinta frequenza sulla rotta Dubai – Rio de Janeiro, a partire dal 7 dicembre 2024. Il volo settimanale aggiuntivo del sabato fornirà una maggiore capacità sul suo servizio verso la città brasiliana e sosterrà la crescente domanda di viaggio lungo la rotta. Inoltre, il servizio collegato consente ai viaggiatori di viaggiare comodamente verso la capitale argentina, Buenos Aires.

L’aumento della capacità di Emirates sulla rotta Dubai/Rio de Janeiro/Buenos Aires aiuterà la compagnia aerea a soddisfare la domanda del mercato e ad offrire ai clienti maggiore flessibilità, scelta e connettività. Con il quinto servizio di linea, i clienti avranno ora più scelta nella scelta dei voli adatti ai loro piani di viaggio.

La frequenza settimanale aggiuntiva tra Dubai, Brasile e Argentina opererà come EK247 ed EK248 in una configurazione a 2 classi. I biglietti possono essere prenotati immediatamente su emirates.com, sull’app Emirates e nelle agenzie di viaggio.

EK247 ed EK248 dovrebbero operare con i seguenti orari (tutti gli orari sono locali):

EK247 (DXB/GIG) 08:05 15:55

EK247 (GIG/EZE) 17:30 20:55

EK248 (EZE/GIG) 22:30 01:15 (giorno successivo)

EK248 (GIG/DXB) 02:55 00:30 (giorno successivo)

I voli aggiuntivi da implementare a dicembre offriranno 302 posti su ciascun volo in Economy Class e Business Class. I clienti possono godere della spaziosità e della privacy della configurazione dell’aeromobile in Business Class, nel layout 2-2-2.

Si prevede che i servizi potenziati della compagnia aerea per Brasile e Argentina faciliteranno una connettività aggiuntiva per i passeggeri che viaggiano tra questi paesi e altre destinazioni popolari nella rete Emirates, tra cui Emirati Arabi Uniti, Giappone, Thailandia, Maldive, Egitto, Cina continentale e Hong Kong, Turchia, Corea del Sud, India, Australia e Indonesia.

I principali mercati in entrata per il turismo in Brasile e Argentina includono la Cina continentale, Hong Kong, Taiwan, Giappone, Australia, Russia ed Emirati Arabi Uniti.

Si prevede inoltre che il commercio tra Argentina, Brasile e il resto del mondo sarà ulteriormente facilitato con il volo aggiuntivo settimanale. Ogni Boeing 777 wide-body può ospitare una capacità di carico di circa 20 tonnellate per volo per trasportare le esportazioni regionali dall’Argentina e dal Brasile ai consumatori del Medio Oriente, dell’Europa e di altri mercati, supportando al contempo l’importazione di beni essenziali, compresi i prodotti farmaceutici.

Le codeshare partnership di Emirates con GOL Airlines e Azul Airlines e le interline partnership con LATAM Airlines e Aerolineas Argentinas consentono ai clienti di volare oltre Rio de Janeiro, verso un’ampia rete di punti domestici come Brasilia, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Recife, così come le città regionali di Santiago e Panama City. I membri Skywards hanno l’opportunità di guadagnare e riscattare Skywards Miles sui voli in codeshare in Brasile e Sud America.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)