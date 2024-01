Lockheed Martin consegna il primo C-130J-30 Super Hercules alla Georgia Air National Guard

Lockheed Martin ha consegnato il primo degli otto C-130J-30 Super Hercules tactical airlifters alla Georgia Air National Guard durante una cerimonia, per commemorare una nuova era nelle Hercules operations per questo operatore di lunga data del C-130 Hercules.

“Il 165th Airlift Wing – il primo C-130 operator nello stato della Georgia – ha ricevuto il suo primo Hercules nel 1975 e ha operato diverse varianti nel corso degli anni. L’unità con basee a Savannah utilizzerà ora il C-130J-30 Super Hercules, che offre potenza, spazio, integrazione e versatilità senza precedenti”, afferma Lockheed Martin.

“La consegna odierna di questo C-130J-30 Super Hercules è un altro simbolo dell’impegno a lungo termine di Lockheed Martin nei confronti dello stato natale dell’Hercules. A nome dei nostri oltre 6.000 dipendenti della Georgia, è un onore consegnare questo modello costruito in Georgia”, ha affermato Rod McLean, vice president and general manager for Lockheed Martin’s Air Mobility & Maritime Missions line of business and its Marietta production site. “L’aggiunta del C-130J Super Hercules, l’Hercules più avanzato mai prodotto, alla flotta della Georgia Air National Guard consente ai suoi equipaggi di offrire speranza e aiuto in tutto il mondo per molti anni a venire”.

“Il 165th Airlift Wing ha la particolarità di operare la prima flotta di Super Hercules interamente composta da C-130J-30 in Georgia. I suoi equipaggi faranno affidamento sul C-130J-30 – la versione allungata del C-130J che aggiunge 15 piedi di cargo space – per supportare strategic and tactical airlift mission requirements.

Il C-130J Super Hercules è l’ambasciatore aerospaziale della Georgia nel mondo, con quasi 2,7 milioni di ore di volo e un investimento annuale di 2 miliardi di dollari nell’economia della Georgia, che comprende 18 fornitori con sede in Georgia.

Questa consegna segna il primo U.S. Air Force C-130J-30 aircraft a ricevere la Block 8.1 configuration durante la sua produzione iniziale. La Block 8.1 configuration migliora l’interoperabilità all’interno della flotta con funzionalità come un nuovo flight management system, enhanced navigation and inter-communication systems, updated friend-or-foe identification.

La U.S. Air National Guard, che possiede una delle flotte di C-130 più attive al mondo, continua a operare una flotta mista di C-130J e C-130H. L’aggiunta del C-130J-30 Super Hercules alla flotta dell’Air National Guard garantisce che questi equipaggi continueranno a sostenere il motto della Guardia “Always Ready, Always There” per i decenni a venire”, prosegue Lockheed Martin.

“Il C-130J Super Hercules è lo standard collaudato nel tactical airlift, fornendo un mix unico di versatilità e performance per completare qualsiasi missione, sempre e ovunque. Ad oggi, 26 operatori in 22 nazioni fanno parte della C-130J global fleet. Lockheed Martin ha consegnato più di 530 C-130J Super Hercules in 18 mission variants”, conclude Lockheed Martin.

