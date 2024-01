Pilatus rileva i 230 dipendenti e i macchinari di RUAG Aerostructures Schweiz AG

A partire dal secondo trimestre 2024, Pilatus rileverà gradualmente l’intero organico di circa 230 dipendenti di RUAG Aerostructures Schweiz AG, nonché tutti i suoi macchinari. “L’acquisizione è in linea con gli obiettivi strategici del governo svizzero per RUAG International. In futuro Pilatus produrrà i propri componenti nello stabilimento di Emmen.

Dall’inizio degli anni ’90 RUAG Aerostructures Schweiz AG produce per Pilatus Aircraft AG parti e componenti, tra cui fusoliere per il PC-21 e stabilizzatori orizzontali per il PC-12. L’acquisizione sia di dipendenti che di macchinari consentirà a Pilatus di aumentare la propria capacità produttiva e di aggiungere nuove competenze”, afferma Pilatus Aircraft.

Hansueli Loosli, Chairman of the Pilatus Board of Directors, sottolinea: “Con questa acquisizione rafforzeremo la Central Switzerland come business location, salvaguardando posti di lavoro e creando nuove prospettive”.

Markus Bucher, CEO di Pilatus, afferma: “La nuova sede vicino a Lucerna ci offrirà un migliore accesso ai talenti e ci consentirà allo stesso tempo di espandere le nostre competenze produttive. Siamo lieti di questa acquisizione e desideriamo estendere un caloroso benvenuto a tutti i dipendenti che si uniranno alla nostra ‘Pilatus Family’”.

André Wall, CEO di RUAG International, aggiunge: “Siamo lieti di aver trovato un futuro proprietario nella Pilatus family, con la quale RUAG Aerostructures Switzerland collabora già da decenni con successo”.

“Pilatus affitterà da RUAG Real Estate AG un ampio edificio nella nuova sede presso l’Emmen airfield. Le operazioni future saranno dirette esclusivamente alla realizzazione di parti e componenti necessari per la produzione di aeromobili a Stans. Per un periodo limitato Pilatus continuerà ad accettare ordini da clienti esterni precedentemente serviti da RUAG Aerostructures Schweiz.

Un accordo separato tra RUAG Real Estate AG e Pilatus prevede inoltre la possibilità di acquisto di un terreno adiacente che offrirebbe a Pilatus ulteriori prospettive di sviluppo. In questo contesto la partnership con RUAG verrà rafforzata e nel medio e lungo termine verranno creati ulteriori posti di lavoro”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)