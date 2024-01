News Brevi – 23.01.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA CATANIA A BERGAMO CON FALCON 900 – Si è concluso nel primo pomeriggio di ieri il trasporto sanitario d’urgenza di un paziente di soli nove anni, dall’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania all’Istituto Scientifico Eugenio Medea di Bosisio Parini (LC). Il bambino è stato trasportato con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, basato a Ciampino. Il volo, che ha imbarcato a Catania il piccolo accompagnato da un’equipe medica e dalla mamma, è poi partito alla volta dell’aeroporto di Bergamo, per raggiungere in tempi brevi la struttura ospedaliera lombarda. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo è stato attivato su richiesta della Prefettura di Catania alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni. È stato quindi immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per il trasporto sanitario d’urgenza. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR SIGLA UN ACCORDO CON LA OTA LOVEHOLIDAYS – Ryanair ha siglato oggi una nuova partnership con la OTA loveholidays per chi desidera prenotare pacchetti vacanza a basso costo. “Questa offerta consente ai clienti di loveholidays di acquistare voli, posti e bagagli Ryanair come parte del loro pacchetto loveholidays ai prezzi bassi di Ryanair. Si garantisce che i clienti di loveholidays non dovranno sostenere costi eccessivi e avranno accesso diretto al loro account myRyanair per tutte le domande e i chiarimenti. Questa partnership con loveholidays garantisce, inoltre, che le informazioni sui voli Ryanair verranno fornite direttamente all’indirizzo e-mail di ciascun cliente, comprese le indicazioni prima della partenza sui termini e condizioni di Ryanair e in caso di cambiamenti. Loveholidays si impegna a mostrare solo i prezzi reali di Ryanair, senza ricarichi e di trasmettere a Ryanair solo dettagli accurati di contatto del cliente e di pagamento. Ciò significa che i clienti di loveholidays non dovranno completare il processo di verifica di Ryanair. Questa è un’ottima notizia per i clienti di loveholidays che ora potranno prenotare le tariffe basse di Ryanair come parte del loro pacchetto loveholidays in totale trasparenza, pur beneficiando dei termini di pagamento flessibili di loveholidays e della protezione ATOL”, afferma Ryanair. Dara Brady di Ryanair ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa prima partnership OTA con loveholidays, che garantirà che i clienti di loveholidays possano ora prenotare voli, posti e bagagli Ryanair come parte del loro pacchetto con la garanzia che non verrà addebitato loro alcun sovrapprezzo per voli, bagagli o altro. Riceveranno gli aggiornamenti sui voli direttamente da Ryanair e avranno anche accesso diretto alla loro prenotazione attraverso il loro account myRyanair”.

RTX RIPORTA I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE E DELL’INTERO ANNO 2023 E ANNUNCIA L’OUTLOOK PER IL 2024 – RTX ha riportato i risultati del quarto trimestre 2023 e annuncia le prospettive per il 2024. Nel quarto trimestre 2023 le reported sales sono state pari a 19,9 miliardi di dollari, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Adjusted sales pari a 19,8 miliardi di dollari, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente. L’utile per azione GAAP di 1,05 dollari include 0,29 dollari di rettifiche contabili. Adjusted EPS pari a 1,29 dollari, in aumento del 2% rispetto all’anno precedente. Operating cash flow pari a 4,7 miliardi di dollari, free cash flow di 3,9 miliardi di dollari. Company backlog pari a 196 miliardi di dollari. Per l’intero 2023 reported sales pari a 68,9 miliardi di dollari, in aumento del 3% rispetto all’anno precedente, adjusted sales pari a 74,3 miliardi di dollari, in aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. GAAP EPS di 2,23 dollari, in calo del 36% rispetto all’anno precedente, riflettendo l’impatto della Pratt powder metal precedentemente divulgato. Adjusted EPS pari a 5,06 dollari, in aumento del 6% rispetto all’anno precedente. Operating cash flow pari a 7,9 miliardi di dollari, free cash flow di 5,5 miliardi di dollari. L’outlook per il 2024 prevede vendite pari a $78,0 – $79,0 miliardi, adjusted EPS di $5,25 – $5, 40, free cash flow pari a circa 5,7 miliardi di dollari. “RTX ha riportato solidi risultati per l’intero anno, con una crescita organica delle vendite dell’11% e 5,5 miliardi di dollari di free cash flow per l’anno, superando le nostre aspettative”, ha affermato Greg Hayes, Presidente e CEO di RTX. “Con tutto il nostro portafoglio, abbiamo sostenuto la continua ripresa del settore aerospaziale commerciale e fornito piattaforme critiche e tecnologie avanzate ai nostri clienti, ottenendo 95 miliardi di dollari in nuovi contratti e chiudendo l’anno con un backlog record di 196 miliardi di dollari. Sono estremamente orgoglioso di ciò che RTX ha fatto e sono ancora più entusiasta di vedere le innovazioni che RTX porterà in futuro”.

PRATT & WHITNEY RIPORTA I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE 2023 E DELL’INTERO ANNO – Pratt & Whitney ha registrato nel quarto trimestre 2023 un fatturato di 6,439 miliardi di dollari, in aumento del 14% rispetto all’anno precedente (18,296 miliardi di dollari per l’intero anno, +11%). L’aumento delle vendite è stato determinato da un aumento del 20% nel commercial OE, da un aumento del 18% in commercial aftermarket e da un aumento del 4% nelle vendite militari. L’aumento delle vendite commerciali è dovuto principalmente al maggiore volume aftermarket, al maggiore volume OE e al mix favorevole. L’aumento delle vendite militari è stato guidato da un maggiore volume di sostegno parzialmente compensato da minori input di materiali sui programmi di produzione. Pratt & Whitney ha registrato un operating profit di 382 milioni di dollari, in crescita del 25% rispetto all’anno precedente (perdita di 1,455 miliardi di dollari per l’intero anno, -235%). L’aumento dell’utile operativo è stato principalmente determinato da un elevato commercial aftermarket volume e dal favorevole commercial OE mix. Ciò è stato parzialmente compensato dal maggior commercial OE volume, dai costi di produzione più alti, da un adeguamento sfavorevole di un contratto militare e dall’assenza di un beneficio derivante dall’adeguamento del contratto con il cliente dell’anno precedente. Le maggiori spese di ricerca e sviluppo sono state compensate da minori SG&A. Su adjusted basis, l’operating profit di 405 milioni di dollari è aumentato del 26% rispetto all’anno precedente (1,688 miliardi di dollari per l’intero anno, +35%).

LOCKHEED MARTIN PRESENTA I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE 2023 E DELL’INTERO ANNO – Lockheed Martin Corporation ha riportato oggi i risultati finanziari del quarto trimestre 2023 e dell’intero anno. Net sales pari a $18,9 miliardi nel quarto trimestre, $67,6 miliardi nel 2023. Net earnings pari a $1,9 miliardi, $7,58 per share, nel quarto trimestre, $6,9 miliardi, $27,55 per share, nel 2023. Cash from operations di $2,4 miliardi e free cash flow di $1,7 miliardi nel quarto trimestre; cash from operations di $7,9 miliardi e free cash flow di $6,2 miliardi nel 2023. $3,8 miliardi di liquidità restituiti agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni nel quarto trimestre, $9,1 miliardi di dollari nel 2023. Record backlog di $160,6 miliardi. “I risultati dell’intero anno riflettono la forte domanda continua per il nostro portafoglio di soluzioni tecnologiche avanzate per la difesa. Il portafoglio ordini ha raggiunto la cifra record di 160,6 miliardi di dollari e le vendite sono aumentate del 2% su base annua, raggiungendo i 67,6 miliardi di dollari”, ha affermato Jim Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “Nel 2023 abbiamo investito 1,5 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo e ulteriori 1,7 miliardi di dollari di spese in conto capitale per creare, accelerare e perfezionare lo sviluppo di capacità innovative di sicurezza del 21° secolo. In linea con le nostre aspettative, abbiamo generato 6,2 miliardi di dollari di free cash flow per l’anno e abbiamo restituito oltre 9 miliardi di dollari agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni. Guardando al 2024 e oltre, le nostre opportunità di supportare la sicurezza globale rimangono solide con tecnologie tradizionali e innovative. Il nostro team continuerà a realizzare la visione di piattaforme e sistemi integrati per la sicurezza del 21° secolo. Di conseguenza, prevediamo una crescita continua dei ricavi nel 2024, a sostegno del nostro mid-single digit growth target in free cash flow per share”.

TRAVELPORT E IBERIA LANCIANO I CONTENUTI NDC SULLA PIATTAFORMA TRAVELPORT+ – Iberia Airlines, compagnia di bandiera spagnola e uno dei membri fondatori di International Airline Group, e Travelport, una società tecnologica globale che gestisce le prenotazioni di centinaia di migliaia di fornitori di viaggi in tutto il mondo, hanno annunciato oggi il lancio dei contenuti NDC e delle funzionalità dei servizi di Iberia sulla Travelport+ platform. Gli agenti che utilizzano Travelport+ potranno visualizzare e confrontare le tariffe NDC e i servizi aggiuntivi di Iberia in un unico posto, facilitando l’identificazione e la prenotazione delle migliori opzioni per i loro viaggiatori. “L’aggiunta di Travelport al sistema NDC rappresenta una pietra miliare nella trasformazione del settore dei viaggi. Con questa alleanza, forniamo una gamma più ampia di opzioni per le agenzie di viaggio che utilizzano Travelport+ e, allo stesso tempo, i clienti beneficeranno di un maggior numero di opzioni e di un’esperienza migliore. Travelport è un fornitore tecnologico affidabile per il settore dei viaggi che si evolve nella prossima generazione di travel retailing. È importante per Iberia collaborare con fornitori di tecnologia che abbiano una comprovata esperienza e possano soddisfare le nostre richieste di innovazione incentrata sul cliente”, ha spiegato Celia Muñoz Espín, Commercial Strategy and Distribution Director. Le agenzie clienti di Travelport in Portogallo, il primo Paese in cui questo contenuto è disponibile, sono i primi ad avere accesso alla soluzione completa Iberia NDC in Travelport+, mentre tutti gli altri mercati dovrebbero avere accesso nelle prossime settimane. “Ora che offriamo contenuti e servizi NDC di Iberia tramite Travelport+, gli utenti delle nostre agenzie possono acquistare e gestire i voli dei loro clienti senza problemi con l’accesso a tutte le offerte di prodotti dinamici e ai servizi aggiuntivi di Iberia in un unico posto”, ha affermato Jason Clarke, Chief Commercial Officer, Travel Partners, Travelport.

AIR CANADA: AEROPLAN ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP CON MANULIFE – Manulife, uno dei principali fornitori di assicurazioni del Canada, e Aeroplan, il principale travel loyalty program del Canada, annunciano una nuova multi-year loyalty partnership. Attraverso questo accordo primo nel suo genere in Canada, i milioni di canadesi che sono membri idonei di Manulife Group Benefits avranno la possibilità di guadagnare punti Aeroplan impegnandosi in comportamenti e attività che incoraggiano la salute e il benessere. Questa primavera Manulife lancerà una piattaforma di benefit modernizzata e aggiornata per offrire ai membri un’esperienza utente incentrata sul digitale che integri salute, benessere e benefit in un unico posto. Con l’aggiunta di Aeroplan all’inizio dell’estate 2024, i Group Benefits members idonei potranno guadagnare punti per attività relative alla salute e ai benefit, il tutto gestendo il proprio benessere generale – dalla prevenzione all’assistenza – attraverso un’esperienza integrata e personalizzata. “Siamo orgogliosi di unirci ad un altro campione globale canadese e di dare il benvenuto a Manulife come l’ultimo partner strategico di Aeroplan”, afferma Mark Nasr, President of Aeroplan and Executive Vice President Marketing and Digital of Air Canada.

LUFTHANSA TECHNIK E GMR AERO TECHNIC SIGLANO UNA PARTNERSHIP STRATEGICA PER CYCLEAN ENGINE WASH SERVICES IN INDIA – Al salone aereo Wings India della scorsa settimana a Hyderabad, Lufthansa Technik ha firmato una lettera di intenti con GMR Aero Technic, una airframe Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) facility presso il locale aeroporto internazionale Rajiv Gandhi (RGIA), per soddisfare la crescente domanda di engine wash services in India. Nell’ambito della partnership strategica, Lufthansa Technik prevede di nominare GAT, la divisione MRO di GMR Air Cargo and Aerospace Engineering Ltd., come service provider per Cyclean Engine Wash in India a partire dal primo trimestre. GAT utilizzerà il mobile Cyclean system installato su un veicolo, che può essere utilizzato in modo flessibile in qualsiasi luogo. Grazie alla tecnologia brevettata, i Cyclean Engine Wash services offrono lavaggi efficienti e sostenibili, riducendo il consumo di acqua del 50%, completando i lavaggi in meno di 45 minuti ed eliminando la necessità di post-engine-wash run-ups. I servizi completi saranno disponibili per tutti i tipi di motore, compresi i motori di ultima generazione CFM LEAP, PW1100 e Trent XWB. I servizi saranno offerti nei principali aeroporti dell’India, con la prima sede di servizio a Bangalore nel primo trimestre del 2024 e ulteriori piani di espansione in altre località come Mumbai, Delhi e Hyderabad. Dennis Kohr, Senior Vice President Corporate Sales Asia Pacific, Lufthansa Technik, ha dichiarato: “Questa partnership strategica segna una pietra miliare significativa nel settore dell’aviazione indiana. Siamo molto orgogliosi che Lufthansa Technik e GMR si impegnino congiuntamente a fornire engine services senza precedenti al mercato indiano, concentrandosi sulla sostenibilità, sull’eccellenza operativa e sull’efficienza dei costi”. Ashok Gopinath, President and Accountable Manager, GMR Aero Technic, ha commentato: “La collaborazione tra GMR e Lufthansa Technik sottolinea un impegno condiviso per rivoluzionare i servizi di manutenzione dei motori in India, contribuendo alla crescita e alla sostenibilità del settore dell’aviazione nella regione”.

I TEAM DI EUROPE FOR AVIATION SI RIUNISCONO PER AIRSPACE WORLD 2024 – I partner di “Europe for Aviation”, costituiti da nove organizzazioni aeronautiche europee che lavorano per promuovere la modernizzazione, la sostenibilità e la resilienza di un’aviazione europea sicura, si riuniranno all’Airspace World, dal 19 al 21 marzo 2024 a Ginevra, Svizzera. Durante l’evento globale di 3 giorni, queste organizzazioni mostreranno come stanno affrontando congiuntamente le sfide più urgenti dell’industria aeronautica europea. Gli “Europe for Aviation” stand and theatre (#H22) ospiteranno una serie di mostre e dimostrazioni che illustrano la collaborazione in azione tra le organizzazioni aeronautiche europee che lavorano per implementare il Single European Sky: European Commission, European Union Aviation Safety Agency (EASA), European Defence Agency (EDA), EUROCONTROL, European Organisation for Civil Aviation Equipment (EUROCAE), European Union Agency for the Space Programme (EUSPA), European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), SESAR 3 Joint Undertaking (SESAR 3 JU), SESAR Deployment Manager (SESAR DM).

EASA PUBBLICA LA 2024 EDITION DELL’EUROPEAN PLOAN FOR AVIATION SAFETY – L’European Plan for Aviation Safety (EPAS) è una componente fondamentale della visione strategica della Commissione europea per la aviation EPAS 2024 (Vol III) safety. Delinea le priorità strategiche per la sicurezza aerea e la protezione dell’ambiente secondo EPAS 2024 (Vol II), i principali safety risks e altre questioni che interessano l’European aviation safety system, nonché le misure necessarie per mitigarli. Progettato come Regional Aviation Safety Plan for EASA Member States, l’EPAS rafforza il safety management a livello regionale, statale e industriale. A seguito dell’adozione di un nuovo periodo di riferimento e di un ciclo di revisione triennale per l’EPAS Volume I ‘Strategic Priorities’ (2023 – 2025), la 2024 EPAS edition è composta da aggiornamenti dei Volumes II ‘Actions’ and III ‘Safety Risk Portfolios’. La pubblicazione dell’edizione 2024 sottolinea il costante impegno dell’EASA nel promuovere l’aviation safety in Europa.

IL PRESIDENTE DI GULFSTREAM RICEVE IL LIFETIME AVIATION INDUSTRY LEADER AWARD – Mark Burns, presidente di Gulfstream Aerospace Corp., ha ricevuto il Lifetime Aviation Industry Leader Award durante la 21st Annual Living Legends of Aviation Awards ceremony tenutasi venerdì 19 gennaio 2024 a Beverly Hills, California. I Living Legends of Aviation Awards sono stati istituiti nel 2003 per celebrare le persone che hanno dato un contributo significativo all’aviazione, tra cui imprenditori, innovatori, leader del settore, astronauti, detentori di record, piloti diventati celebrità e celebrità che sono diventati piloti. Ogni anno, i candidati e i premiati vengono selezionati dai comitati Living Legends of Aviation, inclusi i precedenti premiati delle diverse categorie. Burns è entrato in Gulfstream nel 1983 come computer-aided design operator e ha lavorato in numerose aree dell’azienda, tra cui ingegneria e assistenza clienti, prima di essere nominato presidente nel luglio 2015. In questo ruolo, Burns ha guidato Gulfstream attraverso un periodo di investimenti significativi in innovazione e crescita ed è stato determinante nell’espansione del supporto clienti Gulfstream, nonché nello sviluppo e nella certificazione della famiglia di aeromobili di prossima generazione Gulfstream. Burns è anche vicepresidente di General Dynamics, la società madre di Gulfstream. Originario di Savannah, Burns ha conseguito la laurea in ingegneria meccanica presso la Georgia Southern University. Fa parte del board of directors della General Aviation Manufacturers Association (GAMA), della Georgia Power e del Corporate Angel Network. Fa parte dell’associate member advisory council della National Business Aviation Association (NBAA).