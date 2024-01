Ryanair lancia l’operativo estivo da Roma con 7 nuove rotte e 2 nuovi aeromobili basati

Ryanair ha lanciato oggi il proprio operativo estivo da Roma (Fiumicino e Ciampino) con 7 nuove rotte (82 in totale) per Dubrovnik, Danzica, Göteborg, Lisbona, Malta, Parigi e Riga.

“Ryanair baserà 2 nuovi aeromobili B737 a Fiumicino (un investimento da 200 milioni di dollari) creando 60 nuovi posti di lavoro altamente retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri.

L’operativo di Ryanair per l’estate 2024 su Roma includerà 7 nuove rotte (Dubrovnik, Göteborg, Lisbona, Malta, Parigi da Fiumicino, Danzica e Riga da Ciampino); 82 rotte in totale; 60 nuovi posti di lavoro; 2 nuovi aeromobili B737 basati (17 in totale); il traffico di Roma cresce del 15% a oltre 11 milioni di pax all’anno.

Mentre Ryanair continua a investire e crescere in Italia, offrendo nuove rotte e tariffe basse, il Governo italiano continua a danneggiare la connettività, i posti di lavoro e il turismo aumentando l’addizionale municipale. Per far crescere il settore del turismo in Italia, Ryanair chiede al Governo di abolire questa addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani e consentire a Ryanair, e ad altre compagnie aeree, di offrire una crescita ancora maggiore del traffico, del turismo e dei posti di lavoro per l’Italia”, afferma Ryanair.

A Roma, Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare 7 nuove rotte da Roma per la S24 verso Dubrovnik, Danzica, Göteborg, Lisbona, Malta, Parigi e Riga, offrendo più scelta alle tariffe più basse in Italia, poiché Ryanair continua a fornire più traffico, più posti di lavoro e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia. I cittadini/visitatori romani di Ryanair possono ora prenotare voli low cost verso 82 destinazioni a partire da soli 19,99€ su ryanair.com oggi stesso. Non vediamo l’ora di accogliere altri milioni di cittadini/visitatori romani a bordo dei voli Ryanair da/per gli aeroporti di Roma Ciampino e Fiumicino la prossima estate”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)