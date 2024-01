Roberta Neri entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Ryanair Holdings plc

Il Consiglio di Amministrazione di Ryanair Holdings plc ha annunciato oggi che Roberta Neri, cittadina italiana, ha accettato di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione come amministratore non esecutivo a partire dal 1° febbraio 2024.

“Roberta e’ stata Amministratore Delegato di ENAV, la società che gestisce il controllo del traffico aereo civile sul territorio nazionale, dove ha coordinato il processo di IPO nella Borsa Italiana. In precedenza, è stata CFO di ACEA (una delle maggiori societa’ di servizi italiane). Ha oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi aziendali e finanziari. Membro fondatore e consigliere di amministrazione di Byom (società di consulenza focalizzata su fondi di investimento e società operanti nel settore industriale, delle energie rinnovabili e delle infrastrutture), è attualmente anche Operating Partner per Asterion Industrial Partners (società indipendente di gestione degli investimenti focalizzata sulle infrastrutture europee)”, afferma Ryanair.

Il presidente di Ryanair, Stan McCarthy, ha dichiarato: “Siamo lieti che Roberta Neri abbia accettato il nostro invito ad entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione di Ryanair Holdings plc dal 1° febbraio 2024. Roberta porta con sé una notevole esperienza nel settore dell’aviazione, della regolamentazione e del business. In qualità di figura senior del business italiano, non vediamo l’ora che Roberta dia un contributo significativo al nostro Consiglio di Amministrazione mentre Ryanair continua ad offrire più servizi a basso costo ed una crescita sostenibile in tutta Europa durante il prossimo decennio”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)