Saab riceve ordine per la produzione di T-7A fuselage systems

Saab ha ricevuto un ordine da Boeing per la produzione di T-7A aft fuselage systems.

Il valore dell’ordine per Saab è di 101,7 milioni di dollari (circa 1 miliardo di corone svedesi) e l’ordine è stato registrato nel quarto trimestre 2023.

I T-7A aft fuselage systems saranno prodotti presso la advanced manufacturing facility di Saab a West Lafayette, Indiana.

“Quello che stiamo costruendo è l’advanced pilot training system più moderno sul mercato e sono fiducioso che questo sia un programma che fornirà aerei per molti anni a venire. Questo ordine garantisce l’incremento della produzione in serie per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti attuali e futuri”, afferma Lars Tossman, head of Saab’s Aeronautics business area.

L’ordine da parte di Boeing arriva dopo che i primi due T-7A Red Hawk sono arrivati con successo alle basi dell’U.S. Air Force per i developmental flight tests. Il primo T-7A è andato alla Edwards Air Force Base, mentre il secondo è andato alla Eglin Air Force Base.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)