Airbus Helicopters offre solide performance nel 2023

Nel 2023 Airbus Helicopters ha registrato 410 gross orders (ordini netti: 393), evidenziando una costante ripresa del mercato, con una forte performance quest’anno per light twin and medium twin helicopters. Gli ordini provenivano da 179 clienti in 47 paesi. La Società ha consegnato 346 elicotteri nel 2023, determinando una quota preliminare del 54% del civil and parapublic market.

“Gli ordini acquisiti da Airbus Helicopters nel 2023, con un aumento prossimo al 10% in unità rispetto al 2022, evidenziano la sua crescita stabile nonostante il contesto globale in corso di inflazione e instabilità geopolitica”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “È anche una testimonianza della versatilità dei nostri prodotti sia sul mercato civile che su quello militare e vorrei ringraziare i nostri clienti per continuare ad affidare le loro missioni critiche ad Airbus Helicopters”, ha aggiunto.

Il 2023 è stato un anno ricco di primati, con il primo volo del DisruptiveLab demonstrator, caratterizzato da una nuova architettura aerodinamica volta a ridurre il consumo di carburante, e il primo volo dell’NH90 Sea Tiger, lo state-of-the-art anti-submarine warfare helicopter per la German Navy. La Società ha inoltre dato il benvenuto a un nuovo membro nella Airbus family, quando la Spanish Navy ha preso in consegna i suoi primi elicotteri H135.

“La difesa e la sicurezza sono una delle priorità strategiche di Airbus Helicopters e continuiamo a innovare e sviluppare per aumentare le capacità di missione dei nostri clienti. Lo testimonia la firma da parte delle German armed forces del più grande H145M contract, con un massimo di 82 light attack helicopters, alla fine del 2023. Dal punto di vista dello sviluppo, l’H175M ha effettuato con successo dimostrazioni di volo nelle extreme hot and high conditions del deserto dell’Arabia Saudita, mentre il VSR700 ha dimostrato le sue performance durante i sea trials da una French Navy multi-mission frigate. Continuiamo inoltre ad espandere il nostro UAS portfolio con l’acquisizione di Aerovel, che ci consentirà di offrire ai nostri clienti ulteriori capacità di missione con manned-unmanned teaming”, ha continuato Even.

I global support contracts e l’offerta HCare hanno continuato a rivelarsi popolari nel 2023 sia tra i clienti civili che in quelli militari. 140 nuovi elicotteri sono stati coperti da “by-the-hour” contracts, portando il totale a 2.760 elicotteri.

L’innovazione e la sostenibilità sono rimaste al centro dell’attenzione dell’azienda, che ha continuato a investire in dimostratori volti a far avanzare la sua roadmap per la decarbonizzazione e a migliorare l’aviation safety. Il FlightLab di Airbus Helicopters ha testato con successo un electric flight control system che ha consentito a un single pilot stick di sostituire tutti e tre i conventional pilot controls, una novità assoluta nel settore degli elicotteri. A seguito di questi FBW flight trials di successo, Airbus Helicopters, in collaborazione con Airbus UpNext, è stata in grado di testare funzionalità autonome avanzate al fine di semplificare la preparazione e la gestione della missione, ridurre l’helicopter pilot workload e aumentare ulteriormente la safety.

“Allo stesso modo in cui il DisruptiveLab verrà utilizzato per testare l’ibridazione per single-engine helicopters, abbiamo presentato il PioneerLab con l’obiettivo di testare l’ibridazione per twin-engine aircraft e di introdurre bio-based materials. Abbiamo anche iniziato ad assemblare il CityAirbus NextGen a Donauwörth e abbiamo concluso l’anno eseguendo il power-on. Abbiamo anche aumentato al 10% l’uso di SAF per i nostri development test flights, training, deliveries and ferry flights a Marignane e Donauwörth e continueremo a estenderlo agli altri nostri siti nel 2024”, ha continuato Even.

I risultati finanziari dell’intero anno 2023 di Airbus saranno resi pubblici il 15 febbraio 2024.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)