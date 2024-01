Airbus apre il primo service centre dedicato all’intero lifecycle di un aeromobile

L’Airbus Lifecycle Services Centre (ALSC) ha iniziato le sue operazioni a Chengdu (Cina), offrendo soluzioni per gestire l’intero ciclo di vita di un aeromobile. “Questo centro è il primo nel suo genere a coprire, come sportello unico, l’intera gamma di attività, da aircraft parking and storage a maintenance, upgrades, conversions, dismantling and recycling services, per vari tipi di aeromobili, nonché alla distribuzione controllata di parti usate provenienti dallo smantellamento.

L’Airbus Lifecycle Services Centre di Chengdu è certificato sia dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) che dalla Civil Aviation Administration of China (CAAC)“, afferma Airbus.

“L’Airbus Lifecycle Services Centre si estende su una superficie di 717.000 metri quadrati e ha una storage capacity di 125 aeromobili. Il sito aumenterà progressivamente le operazioni da qui al 2025, impiegando direttamente fino a 150 dipendenti. I principali edifici hanno ottenuto la LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certification per la loro costruzione, che rappresenta un primo passo per ridurre gli impatti ambientali delle attività del sito ALSC“, prosegue Airbus.

“Sono felice di vedere l’Airbus Lifecycle Services Centre entrare in servizio a Chengdu”, ha affermato Cristina Aguilar, Airbus SVP Customer Services. “Riecheggia il nostro obiettivo di essere pionieri nel settore aerospaziale sostenibile e mostra il nostro approccio alla responsabilità ambientale durante l’intero ciclo di vita dell’aeromobile. Il nostro service centre è un ottimo esempio di cooperazione sino-europea nello sviluppo dell’economia circolare per l’industria aeronautica”.

“L’Airbus Lifecycle Services Centre unisce sotto lo stesso tetto una joint venture tra Airbus, Tarmac Aerosave e la città di Chengdu, insieme alla Airbus company Satair. Tarmac Aerosave apporta al progetto oltre 15 anni di comprovata esperienza in efficient aircraft storage, dismantling and recycling. Situata nello stesso centro, la società Airbus Satair acquisterà aerei obsoleti e commercializzerà e distribuirà le parti usate per completare l’intera gamma di lifecycle services. Si prevede che il 75% degli aerei immagazzinati nel centro voleranno di nuovo dopo lo storage e l’upgrade da parte della joint venture. Gli aerei rimanenti verranno smantellati con l’esclusivo processo Tarmac Aerosave, recuperando circa il 90% del peso dell’aereo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)