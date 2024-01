easyJet: prospettive positive per il resto dell’anno finanziario

easyJet ha pubblicato un Trading Update per il primo trimestre, terminato il 31 dicembre 2023.

“Le performance di easyJet sono migliorate anno dopo anno, con l’andamento delle prenotazioni che offre prospettive positive per il resto dell’anno finanziario. Le tendenze di fondo nel primo trimestre sono state forti, anche se i risultati principali sono stati influenzati dal conflitto in Medio Oriente.

Q1 headline loss before tax pari a 126 milioni di sterline (perdita di 133 milioni di sterline nel primo trimestre 2023). Crescita passeggeri: +14% su base annua. Load factor: -1ppt su base annua.

easyJet Holidays ha realizzato un utile di 30 milioni di sterline (utile di 13 milioni di sterline nel primo trimestre 2023), con crescita dei clienti del 48%.

Si prevede che la perdita del primo semestre si ridurrà su base annua, nonostante l’impatto diretto di circa 40 milioni di sterline derivante dal conflitto in Medio Oriente. Prevediamo che i ricavi per posto nel secondo trimestre cresceranno. Il costo per posto nell’H1 escluso carburante sarà sostanzialmente stabile su base annua.

Rimaniamo sulla buona strada per realizzare una crescita disciplinata della capacità pari a circa il 9% nel FY24. H1 ’24 circa 42 milioni di posti, +11% su base annua; H2 ’24 circa 59 milioni di posti, +8% su base annua. Outlook positivo per l’estate”, afferma easyjet.

“La performance finanziaria di easyJet nel primo trimestre ha mostrato un miglioramento anno su anno a headline level, con underlying progress più forti. L’inizio del conflitto in Medio Oriente il 7 ottobre ha avuto effetti a breve termine derivanti da una pausa nei voli per Israele e Giordania (che rimane attualmente in vigore) e da un temporaneo rallentamento delle prenotazioni di voli per il settore in generale. La domanda e le prenotazioni hanno registrato una forte ripresa dalla fine di novembre. easyJet Holidays ha registrato un altro trimestre forte, con un numero di clienti in aumento del 48% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e un profitto di 30 milioni di sterline, un aumento del 131% su base annua.

Si prevede che anche le perdite invernali stagionali di easyJet per la prima metà dell’anno fiscale 2024 miglioreranno year-on-year, nonostante un impatto diretto di circa 40 milioni di sterline (e ulteriori impatti indiretti) dal conflitto in Medio Oriente. Questo miglioramento è il risultato di una crescita disciplinata della capacità laddove la domanda è più forte, insieme ai vantaggi in termini di produttività. easyJet prevede che il costo per posto escluso il carburante rimarrà sostanzialmente invariato nella prima metà del 2024, con costi del carburante in aumento del 7% circa.

Sebbene siano ancora in anticipo, le prenotazioni per l’estate 2024 stanno crescendo bene, con il periodo di prenotazioni di fine anno che mostra un aumento sia del volume che dei prezzi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questo slancio positivo è evidente anche nel settore delle vacanze, dove continuiamo a prevedere una crescita dei clienti superiore al 35% su base annua”, prosegue easyjet.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, commentando i risultati ha affermato: “Abbiamo ottenuto una performance migliore nel trimestre, a testimonianza della forza della domanda per il nostro brand e la nostra rete. Anche la popolarità di easyJet Holidays continua a crescere, con il 48% di clienti in più nel periodo. Vediamo uno slancio positivo delle prenotazioni per l’estate 2024, con i viaggi che rimangono una priorità per i consumatori. Le prenotazioni di voli e vacanze sono decollate con forza durante il tradizionale e intenso periodo di saldi di fine anno, verso destinazioni preferite come Spagna e Portogallo insieme a destinazioni più lontane come Grecia e Turchia. easyJet resta concentrata verso i nostri clienti nei prossimi mesi, prevedendo anche continui miglioramenti delle prestazioni”.

“Il numero di passeggeri nel trimestre è aumentato a 19,8 milioni (Q1 FY23: 17,5 milioni).

Il 19 dicembre 2023, gli azionisti hanno approvato l’acquisto di 157 aeromobili della famiglia Airbus A320neo, la cui consegna è prevista tra il FY29 e il FY34. Il 31 dicembre 2023 easyJet ha finalizzato un accordo per l’acquisto di motori da CFM, garantendo la strategia a lungo termine della compagnia di modernizzazione della flotta e crescita disciplinata. easyJet prevede la consegna di 16 aerei nel corrente financial year”, conclude easyjet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)