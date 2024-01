“IN VIAGGIO VERSO”: Luca Granella presenta “Alisarda e Meridiana. Da Venafiorita alla nascita di Air Italy” alla Cagliari Airport Library

Il ciclo ‘IN VIAGGIO VERSO’ della Cagliari Airport Library riprende giovedì 25 gennaio alle 18.00 con la presentazione di ‘Alisarda e Meridiana. Da Venafiorita alla nascita di Air Italy’, Carlo Delfino Editore, di Luca Granella.

“L’epopea della compagnia aerea che ha segnato gli anni d’oro dell’aviazione civile in Sardegna, raccontata nel libro anche attraverso immagini inedite, verrà ripercorsa in una conversazione moderata da Manuel Etzi che, oltre all’autore, coinvolgerà alcuni esponenti del personale navigante della Compagnia con le loro testimonianze. L’evento avrà luogo negli spazi della biblioteca dello scalo cagliaritano nell’ambito degli incontri concepiti per promuovere un dibattito culturale che decolla dall’aeroporto per atterrare su spazi e idee sempre diversi.

Partire ‘IN VIAGGIO VERSO’ con Luca Granella è semplice: l’evento è aperto a tutti e gratuito, i partecipanti potranno usufruire del parcheggio FREE2PARK, dove la sosta è gratuita per 2 ore, o utilizzare un voucher che ridurrà il costo del parcheggio alla cifra simbolica di 1 euro”, afferma il comunicato di Cagliari Airport.

“La rassegna ‘IN VIAGGIO VERSO’ è il titolo di una serie di iniziative culturali che hanno luogo negli spazi della biblioteca Cagliari Airport Library inaugurata il 25 Giugno 2021. L’idea nasce con lo scopo di promuovere la lettura in un viaggio da intraprendere insieme e in cui si possono incontrare scrittori e scrittrici, ascoltare storie e partecipare a dibattiti e ad approfondimenti culturali. Il viaggio parte dalla condivisione di tutte le emozioni che scaturiscono dalla lettura e dall’ascolto e arriva lontano grazie alle idee, i luoghi e le sensazioni che vengono di volta in volta evocati.

Le pagine di ‘Alisarda e Meridiana. Da Venafiorita alla nascita di Air Italy’, pubblicato nel 2018 da Carlo Delfino Editore, rappresentano la testimonianza del glorioso percorso intrapreso il primo aprile 1964 quando l’ombra del Beechcraft C-45 I-SARE Alisarda iniziò la sua corsa per issarsi in cielo utilizzando come trampolino la polverosa pista dello scalo di Venafiorita. Quella limpida mattina ha messo le ali alla compagnia nata dall’estro di S.A. Karim Aga Khan e divenuta, giorno dopo giorno, una solida realtà del trasporto aereo nazionale e internazionale.

La favola scritta dall’aerolinea incaricata di aprire al mondo le porte di una terra meravigliosa e senza eguali come la Sardegna rimane un esempio unico nel panorama dell’aviazione civile in campo mondiale. Alisarda, e poi Meridiana, hanno contribuito al fascino di una regione divenuta, negli anni ‘60 e ’70, icona del jet-set da esibire con vanto per marcare l’appartenenza a una casta superiore nella gerarchia sociale.

Gli scatti protagonisti del volume ripercorrono in ordine cronologico la vita del vettore e sono eco di un’epoca ormai lontana e appartenente al pionierismo aeronautico. Il libro nasce con l’intento di divenire lo scrigno dei ricordi della compagnia, uno scrigno colmo di aneddoti e storie uniche quanto speciali. L’affidarsi alla memoria è la volontà dell’uomo di non dimenticare: tutte le tessere di questo collage fotografico fissano per sempre in modo indelebile scorci di vita e onorano le origini e la storia di Meridiana“, prosegue il comunicato di Cagliari Airport.

“Luca Granella, nato a Torino il 31 marzo 1977, scrittore e storico dell’aviazione, ha all’attivo 6 pubblicazioni in campo aeronautico. Vanta collaborazioni con aziende del calibro di Airgreen, Air Dolomiti, Meridiana, Meridiana Maintenance, Geac, Geasar, Gearto, Avda, Sogeaal, Museo di Volandia e con la testata on-line “Emergency Live”. Manule Etzi, Pilota e storico dell’Aviazione, è anche autore di testi in prosa e poesia, operatore culturale, formatore e conduttore di laboratori letterari”, conclude Cagliari Airport.

(Ufficio Stampa SOGAER – Photo Credits: SOGAER)