News Brevi – 24.01.2024

SAS FORNISCE AGGIORNAMENTI SUL CHAPTER 11 PROCESS, COMPRESE LE PROIEZIONI FINANZIARIE – SAS annuncia che presenterà un Chapter 11 plan of reorganization (“Chapter 11 Plan”) modificato e la relativa dichiarazione informativa (“Disclosure Statement”) presso l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. I documenti includeranno, tra le altre cose, le tappe fondamentali per il Chapter 11 process e le proiezioni finanziarie per la SAS riorganizzata. Il Chapter 11 Plan e il Disclosure Statement rimangono soggetti a ulteriori modifiche e all’approvazione della Corte. Come precedentemente annunciato da SAS nel comunicato del 4 novembre 2023, il Chapter 11 Plan mira a realizzare un’operazione che prevede un investimento complessivo nella SAS riorganizzata corrispondente a 1,2 miliardi di dollari. In concomitanza con il deposito della dichiarazione informativa aggiornata, SAS annuncia le proiezioni finanziarie per la SAS riorganizzata, anche per l’anno fiscale 2024. Durante l’Initial Projections Period, SAS prevede che i ricavi supereranno i 48 miliardi di corone svedesi, con un adjusted EBT compreso tra 0,0 e -1,0 miliardi di corone svedesi. SAS prevede inoltre che durante l’Initial Projections Period il suo debito netto oscillerà tra 36 e 39 miliardi di corone svedesi prima dell’uscita dal Chapter 11 process e tra 22 e 24 miliardi di corone svedesi dopo l’uscita dal Chapter 11 process, con una liquidità pari o superiore 4 miliardi di corone svedesi nel periodo precedente all’uscita dal Chapter 11 process e 11 miliardi di corone svedesi nel periodo successivo all’uscita dal Chapter 11 process. Supponendo che l’implementazione del Chapter 11 Plan abbia successo, SAS prevede un miglioramento delle prestazioni finanziarie dopo il periodo di proiezioni iniziali in un ambiente non quotato. Il Chapter 11 Plan e il Disclosure Statement rimangono soggetti a ulteriori modifiche e all’approvazione della Corte. SAS mira attualmente a ricevere l’approvazione del Disclosure Statement nel febbraio 2024 e del Chapter 11 Plan nel primo trimestre 2024. SAS attualmente prevede di emergere dal Chapter 11 process intorno alla fine della prima metà del 2024. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dedicato alla ristrutturazione di SAS: https://sasgroup.net/transformation.

DELTA NOMINATA TOP U.S. AIRLINE DAL WALL STREET JOURNAL – Delta informa: “Delta Air Lines è stata nominata Top U.S. Airline of 2023 dal Wall Street Journal, nella classifica annuale delle compagnie aeree pubblicata mercoledì. Il Journal tiene traccia di sette parametri per nove compagnie aeree statunitensi, per classificarle in base alla loro esperienza nella fornitura di un servizio affidabile e incentrato sul cliente. La rete di Delta si è classificata al primo posto per il terzo anno consecutivo e ha conquistato il primo posto per sei degli ultimi sette anni”. “Operazioni sicure e affidabili guidate da persone premurose: è così che guadagniamo ogni giorno la fiducia dei nostri clienti”, ha affermato il COO, Mike Spanos. “Grazie a tutti i 100.000 dipendenti Delta in tutto il mondo per aver raggiunto le migliori prestazioni del settore nel 2023”. “Inoltre, The Journal ha riferito che Delta ha il tasso di reclami più basso e ha ridotto il tasso di cancellazione dei voli all’1,2%, da quasi il 2%”, conclude Delta.

SAS ANNUNCIA CAMBIAMENTI AL NOMINATION COMMITTEE – SAS informa: “La composizione del Nomination Committee in vista dell’Annual General Meeting di SAS AB del 18 marzo 2024 è stata modificata dopo che Gerald Engström, in rappresentanza di se stesso e di Färna Invest AB, ha scelto di dimettersi dalla carica. Il Nomination Committee, tenuto conto delle istruzioni impartite al Nomination Committee adottate dall’Annual General Meeting 2023, ha stabilito che non è possibile nominare un sostituto e, di conseguenza, ha deciso di adempiere al proprio incarico con un membro in meno. Il Nomination Committee propone inoltre che l’Annual General Meeting 2024 deliberi che il Nomination Committee, anche per il periodo fino alla prossima assemblea generale, sia composto dal Chairman of the Board e da rappresentanti dei tre maggiori azionisti. Le proposte complete del Nomination Committee saranno incluse nell’avviso di convocazione dell’Assemblea”.

QANTAS PRESENTA IL NUOVO INFLIGHT SAFETY VIDEO – Qantas presenterà un nuovo onboard safety video con i front line team members e i Frequent Flyer che accompagnano gli spettatori in un viaggio attraverso informazioni chiave sulla sicurezza da alcune delle destinazioni più uniche in Australia e in tutto il mondo. Il nuovo video sostituisce il Qantas Centenary themed video proiettato dal 2020. Catriona Larritt, Chief Customer Officer di Qantas, ha affermato che la sicurezza è la priorità numero uno in tutto Qantas Group e che il video di bordo, insieme all’equipaggio di cabina, svolge un ruolo chiave nel catturare l’attenzione dei viaggiatori affinché guardino e ascoltino le informazioni critiche: “Innanzitutto, il video mira a far familiarizzare i nostri clienti con le procedure di sicurezza e cerchiamo di renderlo il più coinvolgente possibile, in particolare per i passeggeri abituali”. Il video 2024 presenta i piloti Qantas, l’equipaggio di cabina, gli agenti del servizio clienti e i frequent flyer che condividono le informazioni sulla sicurezza dalle loro “magic place” destinations, dal Parco nazionale di Litchfield alla Lapponia. La signora Larritt ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di presentare i nostri membri del team e i nostri clienti che hanno viaggiato molto, non solo per trasmettere il messaggio di sicurezza ma anche per promuovere viaggi e turismo, ispirando le persone a esplorare destinazioni che potrebbero non aver sperimentato in tutta l’Australia e oltre”. Il video verrà progressivamente distribuito a bordo dei voli Qantas a partire da questa settimana, con 75 versioni, incluse 12 lingue diverse. Il nuovo Qantas safety video è stato girato in 14 destinazioni per 40 giorni, con temperature che andavano da -36 gradi in Lapponia, Finlandia, a 36 gradi a Jaipur, India.

LOCKHEED MARTIN COMUNICA IL DIVIDENDO DEL PRIMO TRIMESTRE 2024 – Lockheed Martin informa: “Il Lockheed Martin Corporation board of directors ha autorizzato un dividendo per il primo trimestre 2024 di 3,15 dollari per azione. Il dividendo sarà pagabile il 29 marzo 2024 agli holders registrati a partire dalla chiusura delle attività il 1 marzo 2024”.

LE PRENOTAZIONI DI EASYJET IN UK DECOLLANO CON LA BIG ORANGE SALE – easyJet informa: “Le prenotazioni di easyJet e easyJet Holidays in UK sono decollate durante la più grande Big Orange Sale di sempre, riempiendo due aerei al minuto nei periodi di punta delle prenotazioni. I voli per Amsterdam, Parigi, Alicante e Malaga si sono rivelati i più popolari dall’inizio della vendita, mentre l’isola greca di Skiathos, la Calabria in Italia e Rovaniemi in Lapponia sono tra le destinazioni che hanno registrato il maggiore aumento di popolarità rispetto al 2023. Anche le destinazioni dell’Europa centrale Zara in Croazia e Tivat in Montenegro hanno visto un aumento di popolarità per il 2024, mentre gli inglesi hanno prenotato in numero maggiore voli per destinazioni francesi come Rennes e La Rochelle. I voli last minute a gennaio sono stati i più popolari, poiché i viaggiatori hanno approfittato delle pause soleggiate invernali e le località calde come Tenerife hanno registrato un aumento rispetto allo scorso anno. Ginevra, Lione e Innsbruck sono le migliori per le vacanze sugli sci. La compagnia aerea si è concentrata sull’espansione delle rotte sciistiche. Per quanto riguarda i pacchetti vacanza, l’easyJet tour operator arm ha registrato un aumento delle prenotazioni per maggio, giugno e luglio, con la Spagna che rappresenta oltre un quarto di tutte le vendite sulle dell’estate 2024″. Il CEO di easyJet, Johan Lundgren, ha commentato: “Con il decollo delle prenotazioni di voli e vacanze durante questo periodo di prenotazione tradizionalmente intenso, nonché il forte slancio delle prenotazioni per l’estate 2024, continuiamo a vedere il valore e l’importanza delle vacanze per i nostri clienti. Anche la popolarità di easyJet Holidays continua a crescere, con il 48% di clienti in più nel primo trimestre dell’anno e un aumento previsto di oltre il 35% quest’anno finanziario, il che testimonia la forza della domanda per i nostri prodotti”.

SKEBO SKELLEFOSTÄDER AB COLLABORA CON SAS PER L’UTILIZZO DI SAF – SKEBO Skelleftebostäder AB sarà la prima società immobiliare in Svezia ad aderire al SAS Corporate Sustainability Program. La partnership significa che Skelleftebostäder acquisterà sustainable aviation fuel (SAF) per tutti i suoi viaggi d’affari con SAS nel corso del 2023 e del 2024. Il SAS Corporate Sustainability Program (CSP) è un’iniziativa progettata per incrementare la domanda di SAF e allo stesso tempo ridurre le emissioni che hanno un impatto sul clima derivanti dai viaggi aerei e dall’air cargo. Il fattore più importante per poter ridurre le emissioni del settore dell’aviazione è la sostituzione dei combustibili fossili (cherosene) con Sustainable Aviation Fuel (SAF). SKEBO Skelleftebostäder AB si assume la responsabilità dei propri viaggi aerei e investe in biofuel per i viaggi acquistati da SAS quando i dipendenti devono volare per lavoro. Ciò significa che acquisteranno SAF corrispondente al 100% dei viaggi effettuati in servizio. “SAS mira a ridurre le emissioni del trasporto aereo e, in ultima analisi, a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette. Per riuscire in questo, dobbiamo collaborare con gli altri. Coinvolgendo i nostri clienti, possiamo ridurre le emissioni di CO2 e consentire una produzione su larga scala di SAF. Siamo molto contenti che Skelleftebostäder, in qualità di terzo partner di Skellefteå, scelga di aderire al nostro programma di sostenibilità aziendale”, afferma Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability, SAS.

TEXTRON ANNUNCIA I RISULTATI FINANZIARI DEL QUARTO TRIMESTRE 2023 E DELL’INTERO ANNO – Textron Inc. ha annunciato un utile per il quarto trimestre 2023 pari a 1,01 dollari per azione, rispetto a 1,07 dollari per azione nel quarto trimestre 2022. Adjusted income di 1,60 dollari per azione per il quarto trimestre 2023, rispetto a 1,23 dollari per azione nel quarto trimestre 2022. Il full year 2023 income per l’intero anno 2023 è stato di 4,57 dollari per azione, in aumento rispetto a 4,01 dollari nel 2022. Full year 2023 adjusted income per l’intero anno 2023 pari a 5,59 dollari, rispetto a 4,45 dollari nel 2022. “Il 2023 è stato un anno forte per Textron, con una solida crescita dei ricavi e degli utili insieme all’espansione del margine di profitto del segmento”, ha affermato il Textron Chairman and CEO, Scott C. Donnelly. “In Aviation, abbiamo assistito a una continua crescita del portafoglio ordini e in Bell, il team ha iniziato a mettere in atto il nostro transformational FLRAA program”. Portafoglio ordini in Aviation di 7,2 miliardi di dollari a fine 2023, in aumento di 782 milioni di dollari rispetto a fine 2022. 2024 full-year EPS outlook compreso tra $5,62 e $5,82, 2024 full year adjusted EPS outlook compreso tra $6,20 e $6,40. Textron prevede ricavi per il 2024 pari a circa 14,6 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 13,7 miliardi di dollari del 2023. “Le prospettive per il 2024 riflettono ricavi più elevati, un aumento dell’utile e un’espansione del margine operativo, con la continuazione della nostra strategia di crescita in nuovi prodotti e programmi, per favorire l’aumento del valore per gli azionisti a lungo termine”, ha concluso Donnelly. I ricavi di Textron Aviation pari a 1,5 miliardi di dollari sono diminuiti di 58 milioni di dollari rispetto al quarto trimestre 2022. Textron Aviation ha consegnato 50 jet nel trimestre, in calo rispetto ai 52 dell’anno scorso, e 44 commercial turboprop, in calo rispetto ai 47 dell’anno scorso. L’utile del segmento è stato di 193 milioni di dollari nel quarto trimestre, in aumento di 23 milioni di dollari rispetto a un anno fa. Il portafoglio ordini di Textron Aviation alla fine del quarto trimestre ammontava a 7,2 miliardi di dollari. I ricavi di Bell sono stati di 1,1 miliardi di dollari, in aumento di 255 milioni di dollari rispetto al quarto trimestre dello scorso anno. Bell ha consegnato 91 elicotteri commerciali nel trimestre, rispetto ai 71 dello scorso anno. L’utile del segmento, pari a 118 milioni di dollari, è aumentato di 55 milioni di dollari rispetto a un anno fa. Il portafoglio ordini di Bell alla fine del quarto trimestre ammontava a 4,8 miliardi di dollari.

AIR CANADA RICONOSCIUTA COME TO PEMPLOYER FOR YOUNG POEOPLE IN CANADA – Air Canada è stata riconosciuta come uno dei top employers for young people nel 2024, la prima volta che la compagnia aerea riceve questo riconoscimento. Questo riconoscimento, assegnato da Mediacorp Canada Inc., celebra le principali organizzazioni nazionali per il loro impegno nello sviluppo e nella formazione di giovani professionisti, attraverso programmi innovativi e lungimiranti per i giovani lavoratori, tra cui tutoraggio, formazione, opportunità di carriera e responsabilità sociale. “Siamo entusiasti di essere riconosciuti come uno dei migliori datori di lavoro per i giovani in Canada”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs at Air Canada. “Air Canada è nota da tempo per la creazione di un ambiente di lavoro positivo che supporta lo sviluppo e la realizzazione dei dipendenti”.

IBERIA PORTA L’ESPACIO IBERIA A CITTA’ DEL MESSICO – Si è inaugurata oggi a Madrid la 45esima edizione della fiera internazionale del turismo FITUR, alla quale le autorità messicane erano presenti in un evento presso lo stand Iberia, Durante l’incontro, María Jesús López Solás, direttrice commerciale, Rete e Alleanze di Iberia, ha sottolineato che il Messico è un mercato fondamentale per Iberia: “È stata la nostra più grande destinazione a lungo raggio negli ultimi anni e siamo collegati a Città del Messico con Madrid dal 1950”. Mª Jesús ha annunciato che il 29 febbraio Espacio Iberia aprirà nuovamente le sue porte, sempre fuori dalla Spagna, trasferendosi in una delle zone più rappresentative ed emblematiche di Città del Messico, con l’obiettivo di mostrare ai clienti e al pubblico in generale l’intera esperienza Iberia e le ultime novità della compagnia aerea. “Quando abbiamo iniziato a pensare alla prossima tappa del nostro Espacio Iberia, era chiaro che la prossima tappa sarebbe stata il Messico”, ha aggiunto Mª Jesús. Espacio Iberia si troverà in Calle Aristóteles, 123, nel quartiere Polanco di Città del Messico, e sarà aperto dalle 11:00 alle 20:00. Tutti coloro che verranno potranno degustare gratuitamente i menù di bordo e partecipare alle varie attività che verranno organizzate, come showcooking, degustazioni di vini e altri prodotti spagnoli, ecc. Inoltre, per vivere l’esperienza a bordo di Iberia, potranno provare le divise storiche del personale della compagnia e avranno a disposizione un simulatore di volo per mettersi ai comandi di un aereo.

RAYTHEON FORNISCE CIV SYSTEMS ALL’U.S ARMY – Raytheon, un’azienda RTX, ha annunciato un contratto da 154 milioni di dollari per fornire Commander’s Independent Viewer (CIV) systems all’U.S. Army per aggiornare i Bradley Fighting Vehicles. CIV è un electro-optical/infrared sight system che utilizza second-generation forward-looking infrared (FLIR) cameras. CIV amplia la famiglia di prodotti FLIR di Raytheon. Raytheon ha fornito più di 25.000 sensori FLIR di seconda generazione negli ultimi 20 anni.