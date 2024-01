News Brevi – 25.01.2024

LOCKHEED MARTIN: IL PIU’ RECENTE NOAA WEATHER SATELLITE ARRIVA IN FLORIDA PER INIZIARE I PREPARATIVI AL LANCIO – Il next-generation Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES)-U è arrivato con successo al Kennedy Space Center, Florida, per iniziare i preparativi per il suo lancio primaverile. È l’ultimo di quattro satelliti della serie di satelliti meteorologici GOES-R della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), tutti costruiti da Lockheed Martin a Littleton, Colorado. GOES-U consentirà alla costellazione di continuare a salvare vite umane garantendo ai meteorologi l’accesso a dati migliori che mai per molti anni a venire. Questi satelliti forniscono ai meteorologi degli Stati Uniti e dell’emisfero occidentale immagini cristalline di forti tempeste, uragani, incendi e altri pericoli meteorologici prima che mai. “Mentre le condizioni meteorologiche avverse aumentano con il cambiamento climatico, i dati senza precedenti provenienti da questi satelliti GOES-R aiutano le persone a rimanere al sicuro”, ha affermato Jagdeep Shergill, Geo Weather programs director, Lockheed Martin. “I satelliti GOES-R creati da Lockheed Martin hanno rivoluzionato le previsioni meteorologiche e non vediamo l’ora di vedere come possiamo continuare a supportare questa capacità per le future NOAA missions”. Il lancio di GOES-U è previsto a partire da aprile 2024.

AERONAUTICA MILITARE: COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ PER RECUPERO PALAZZO BRASINI A TARANTO – Lunedì 22 gennaio, presso l’Auditorium di Palazzo Aeronautica (Roma), si è tenuta una giornata di studio e di proposte per il recupero e la valorizzazione dello storico Palazzo Brasini, situato a Taranto, all’interno della Scuola Volontari AM, di concerto con la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi della Basilicata e la facoltà di Ingegneria Edile-Architettura dell’Università degli Studi di Salerno. L’evento, organizzato dal Servizio Infrastrutture del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, si è svolto alla presenza del Comandante Logistico, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, del Direttore dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa, Generale Ispettore Capo Giancarlo Gambardella, del Capo Servizio Infrastrutture del Comando Logistico, Brigadier Generale Mario Sciandra, della Prof.ssa Federica Ribera dell’Università degli Studi di Salerno e del Professore Antonello Paglica dell’Università degli Studi della Basilicata. Per l’occasione è stata allestita, presso l’atrio dell’Auditorium, una mostra statica con pannelli descrittivi degli studi storico-architettonici, dei rilievi dello stato di conservazione dei materiali e delle strutture del Palazzo Brasini condotti dagli studenti delle due Facoltà coinvolte. Il Generale Sciandra, prendendo la parola e rivolgendosi ai Professori presenti, ha espresso loro gratitudine per la proficua collaborazione che si è instaurata tra le Università e l’Aeronautica Militare. L’evento si è sviluppato attorno all’illustrazione di nove proposte progettuali per il recupero e la valorizzazione di Palazzo Brasini commentate dagli stessi studenti delle due Università. Al termine della presentazione, una giuria composta dal Col. Alessandro Del Buono, Comandante della Scuola Volontari AM di Taranto e consegnatario di Palazzo Brasini, dal Col. Gerardo Cervone, Capo Ufficio Storico del 5° Reparto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica e dal Col. Antonio Giura, Comandante del 3° Reparto Genio AM di Bari Palese, ha valutato e proclamato i migliori progetti. La giornata di studio si è conclusa con una visita guidata alle sale storiche di Palazzo AM (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES: I GIOCATORI DEL REAL MADRID PROTAGOINISTI DELLA NUOVA CAMPAGNA PER INCENTIVARE I VIAGGI – Emirates e Real Madrid catturano l’attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo con il lancio di uno spot pubblicitario, con protagonisti alcune delle stelle del club, per invogliare i clienti a viaggiare attraverso le oltre 130 destinazioni del network della compagnia aerea. Nello spot sono protagonisti i giocatori del Real Madrid Nacho, Vinicius Jr., Kepa e Rodrygo, che, come se fossero dei veri maghi, semplicemente schioccando le dita riescono a esaudire i desideri delle persone sullo schermo (viaggi, regali, ecc.), tutti con lo slogan “Make It Better, Fly Better”. L’annuncio è attualmente riprodotto sulle piattaforme social media del Real Madrid e di Emirates, con un supporto mediatico mirato in Spagna, Messico, Brasile, Egitto, Algeria, Marocco e Australia. Emirates offre una vasta gamma di destinazioni di vacanza ai propri clienti, che si tratti di Dubai, la sua casa, della Thailandia, delle Maldive, di Mauritius, ecc., la rete Emirates collegherà i clienti al sole. Dal 2011 Emirates è partner globale del Real Madrid, riunendo due dei brand più riconosciuti nel mondo dell’aviazione e del calcio. Essendo la più grande compagnia aerea internazionale del mondo, Emirates continua a connettere il Real Madrid con fan e spettatori provenienti da tutti gli angoli del globo attraverso vari eventi che creano momenti di ispirazione, divertimento e gioia. Il calcio è uno sport globale che ha sempre avuto un ruolo di primo piano nel portafoglio di sponsorizzazioni di Emirates. Il “fly better” brand message è presentato nei principali club europei e internazionali come AC Milan, SL Benfica, Olympique Lyonnais e Arsenal. Oltre al calcio, Emirates ha una forte presenza anche in altri sport importanti come la vela, il tennis, il golf, il rugby e le corse di cavalli. Per visualizzare la campagna: https://www.youtube.com/watch?v=DJtcaBlr74E. Per ulteriori informazioni e per prenotare un volo, visitare www.emirates.com.

AIR CANADA E TD CELEBRANO 10 ANNI DI PARTNERSHIP – La Toronto-Dominion Bank celebra un traguardo di 10 anni come principale emittente di carte di credito per Aeroplan, il principale Airline Loyalty Program canadese. Le prime carte di credito TD Aeroplan sono state emesse nel gennaio 2014 e da allora hanno offerto a più di 1 milione di canadesi un potenziale di accumulo punti Aeroplan accelerato, vantaggi di viaggio con Air Canada e opzioni di riscatto flessibili. “Insieme a TD, stiamo offrendo più viaggi ai canadesi attraverso le loro attività di spesa quotidiane”, ha affermato Scott O’Leary, Vice Presidente, Loyalty and Product, Air Canada. “Negli ultimi dieci anni abbiamo riunito il meglio dei nostri mondi per creare il compagno di viaggio definitivo e non potremmo esserne più orgogliosi”.

RWANDAIR E’ L’ULTIMO FIRMATARIO IN AFRICA DELLA IATA SAFETY LEADERSHIP CHARTER – IATA ha annunciato che RwandAir è diventato l’ultimo firmatario in Africa della IATA Safety Leadership Charter. La Carta mira a rafforzare l’organizational safety culture, che è un’area di interesse nello IATA’s Collaborative Aviation Safety Improvement Program (CASIP), nell’ambito di Focus Africa. “In RwandAir, la safety non è solo una priorità ma un principio fondamentale che guida le nostre operazioni. La nostra cultura organizzativa è profondamente radicata in solide pratiche di sicurezza, che la rendono la pietra angolare della nostra integrità operativa. Firmando la IATA Safety Leadership Charter, non siamo solo riaffermando il nostro costante impegno per una safety culture, ma riconoscendo anche l’imperativo di continuare a costruire sul lavoro svolto in precedenza”, ha affermato Yvonne Makolo, CEO di RwandAir. “Migliorare la sicurezza aerea in Africa non è solo una priorità fondamentale; è una componente fondamentale dello sviluppo complessivo del continente. Promuovere una solida cultura della sicurezza è fondamentale. Ci congratuliamo con la leadership di RwandAir per il loro impegno nei confronti della sicurezza firmando la IATA Safety Leadership Charter. Questo chiaramente dimostra la loro dedizione nel coltivare una forte safety culture e nella continua ricerca di miglioramenti, a beneficio non solo di RwandAir ma anche dell’industria in generale”, ha affermato Kamil Alawadhi, IATA’ Regional Vice-President for Africa and the Middle East. La IATA Safety Leadership Charter è stata sviluppata in consultazione con i membri IATA e la più ampia comunità aeronautica per supportare i dirigenti del settore nel continuare a sviluppare una positive safety culture all’interno delle loro organizzazioni. I principi guida della leadership in materia di sicurezza includono: condurre l’obbligo alla sicurezza attraverso parole e azioni; promuovere la consapevolezza della sicurezza tra i dipendenti, il gruppo dirigente e il consiglio di amministrazione; creare un’atmosfera di fiducia, in cui tutti i dipendenti si sentano responsabili della sicurezza e siano incoraggiati e tenuti a segnalare informazioni relative alla sicurezza; guidare l’integrazione della sicurezza nelle strategie aziendali, nei processi e nelle misure di performance e creare la capacità interna di gestire e raggiungere gli obiettivi di sicurezza organizzativi; valutare e migliorare regolarmente la cultura organizzativa della sicurezza. I primi firmatari sono i safety leaders di oltre 40 compagnie aeree. RwandAir è la seconda compagnia aerea in Africa a firmare, dopo Ethiopian Airlines, che ha assunto l’impegno in occasione del lancio della Safety Leadership Charter nel settembre 2023.

ROLLS-ROYCE APRE UN MTU REMANUFACTURING AND OVERHAUL CENTER IN U.S. – Rolls-Royce Power Systems Division annuncia oggi di aver aperto un nuovo Remanufacturing and Overhaul Center nel suo mtu Aiken campus nella Carolina del Sud (USA). La nuova struttura è collegata alle attività produttive esistenti e supporta l’iniziativa di servizio e l’approccio alla sostenibilità dell’azienda. La nuova facility di 69.000 piedi quadrati (6.400 mq), annunciata nel 2021, porta internamente le workshop and warehouse operations precedentemente esternalizzate e le espande per fornire remanufacturing and overhaul di mtu Series 2000, Series 4000 e Detroit Diesel 2-Cycle engines, oltre a componenti interni e servizi di rilavorazione esterni. Inizialmente focalizzata sulla rigenerazione dei componenti per il supporto post-vendita, la struttura mira a rigenerare 20.000 componenti all’anno una volta pienamente operativa, migliorando così notevolmente la disponibilità dei ricambi e l’assistenza clienti nella regione. Il dottor Jörg Stratmann, CEO di Rolls-Royce Power Systems, ha dichiarato: “Abbiamo più di 150.000 motori sul campo e la nostra attività di assistenza è in crescita. Il servizio non è solo manutenzione e riparazione, ma anche aggiornamenti, rigenerazione e servizi digitali per la manutenzione predittiva. I nostri clienti si fidano di noi e vogliamo mantenere questa fiducia durante l’intero ciclo di vita del prodotto e in quello successivo. Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale un servizio eccellente e il nostro Remanufacturing and Overhaul Center ad Aiken sarà un pilastro principale per servire i nostri clienti nelle Americhe”. La rigenerazione offre ai clienti un investimento sul ciclo di vita, riportando gli equipaggiamenti a condizioni pari al nuovo e con conseguente riduzione dei costi di acquisizione, manutenzione e funzionamento. È anche una scelta intelligente per la sostenibilità, riutilizzando attrezzature e componenti esistenti per risparmiare sulle materie prime e sul consumo energetico rispetto alla produzione di nuovi motori.

UNITED SVELA NUOVI VOLI ESTIVI VERSO OUTDOOR DESTINATIONS IN NORD AMERICA – United ha annunciato oggi che quest’estate offrirà più di 100 nuovi voli verso città degli Stati Uniti e del Canada, rendendo più semplice per i viaggiatori raggiungere alcune delle destinazioni più pittoresche del Nord America tra cui Anchorage e Fairbanks, Alaska e città canadesi come Calgary, Vancouver e Halifax. Dopo la pandemia la compagnia aerea ha riscontrato un aumento della domanda da parte dei viaggiatori che desiderano uscire all’aria aperta ed esplorare destinazioni panoramiche come parchi nazionali e città di montagna. United prevede che la tendenza continui quest’anno e sta volando in Alaska con il suo programma più grande negli ultimi dieci anni e espandendo in modo significativo i voli tra gli Stati Uniti e il Canada. Quest’estate United avrà anche quasi 70 voli giornalieri verso national park destinations come Bozeman, MT, Jackson Hole, WY e Kalispell, MT. United rimane la più grande compagnia aerea statunitense verso il Canada quest’estate con oltre 150 voli giornalieri tra i paesi, servendo nove destinazioni in Canada da tutti e sette i suoi aeroporti hub statunitensi. Da quando la partnership tra United e Air Canada si è ampliata nel 2022, United è cresciuta di oltre il 70% nel mercato canadese, alimentata dall’obiettivo condiviso di aumentare l’accessibilità tra i due paesi. Oggi, i clienti United possono raggiungere rapidamente altre 25 città canadesi con Air Canada, il tutto godendo dei vantaggi dei programmi fedeltà MileagePlus® e Aeroplan dei vettori. “Sappiamo che le persone vogliono stare all’aria aperta quest’estate e United sta rendendo più facile che mai raggiungere destinazioni divertenti in tutto il Nord America”, ha affermato Patrick Quayle, United’s Senior Vice President of Network Planning and Alliances. “Dall’aggiunta di un servizio non-stop a luoghi precedentemente raggiungibili solo tramite connessioni multiple allo sfruttamento delle nostre relazioni con compagnie aeree partner come Air Canada, stiamo offrendo ai clienti molte opzioni per sbloccare nuove esperienze”.

IBERIA CONSEGNA I PREMI ALLE MIGLIORI AGENZIE E PARTNER AL FITUR – Come ogni anno, Iberia ha consegnato i suoi tradizionali premi al FITUR. La compagnia ha premiato le agenzie di viaggio, le aziende e le organizzazioni con cui ha lavorato intensamente nell’ultimo anno affinché, dopo alcuni anni complessi per l’industria dei viaggi, il 2023 sia stato sicuramente l’anno della ripresa. Mª Jesús López-Solás, Direttore Commerciale, Sviluppo Rete e Alleanze di Iberia, ha sottolineato: “La ripresa non sarebbe stata possibile senza gli sforzi di tutti coloro ai quali riconosciamo oggi questi premi. Da qui voglio ringraziarvi e chiedervi di continuare a contare sul vostro lavoro e impegno nel 2024, che presenta sfide entusiasmanti”. Sono stati assegnati 16 premi ad agenzie di viaggio, tour operator, aziende e organizzazioni.