American Airlines riporta i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero 2023

American Airlines Group Inc. ha riportato oggi i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2023.

Record full-year revenue pari a circa 53 miliardi di dollari. GAAP fourth-quarter and full-year net income pari rispettivamente a 19 milioni di dollari e 822 milioni di dollari, ovvero 0,03 dollari e 1,21 dollari per diluted share.

Escludendo i net special items, fourth-quarter and full-year net income rispettivamente di 192 milioni di dollari e 1,9 miliardi di dollari, ovvero 0,29 dollari e 2,65 dollari per diluted share.

Raggiunto il miglior completion factor di sempre del quarto trimestre e dell’intero anno.

GAAP operating cash flow pari a 3,8 miliardi di dollari. Registrato il full-year free cash flow più elevato della compagnia aerea, pari a 1,8 miliardi di dollari.

Riduzione del debito totale di 3,2 miliardi di dollari nel 2023. La compagnia è a oltre il 75% del percorso verso il suo obiettivo di riduzione del debito totale per il 2025.

“Il team di American Airlines ha prodotto una performance eccezionalmente forte nel 2023”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “Stiamo rispettando i nostri impegni e rimaniamo ben posizionati per il futuro, supportati dalla forza del nostro network e del travel rewards program, dalla nostra flotta giovane e semplificata, dalla nostra affidabilità operativa e dal nostro eccezionale team. Guardando al futuro, rimaniamo concentrati sulla fornitura di operazioni affidabili per i nostri clienti e sulla riprogettazione del business, per costruire una compagnia aerea ancora più efficiente”.

“American e i suoi regional partners hanno operato quasi 2 milioni di voli nel 2023, con un average load factor dell’83,5%. La compagnia ha prodotto i migliori fourth-quarter and full-year completion factor di sempre, con il numero più basso di cancellazioni annuali dalla fusione del 2013. Il forte slancio operativo della compagnia aerea è continuato durante l’holiday travel period.

Per l’intero anno, American ha prodotto un fatturato record di quasi 53 miliardi di dollari. Nel quarto trimestre la compagnia ha generato ricavi per oltre 13 miliardi di dollari e un margine operativo del 5,0% su GAAP basis. Escludendo l’impatto dei net special items, American ha prodotto un operating margin del 5,1% nel quarto trimestre, superando il limite massimo della precedente guidance della compagnia. Questi risultati sono stati guidati dalla continua e forte domanda per i prodotti American, dai ricavi record derivanti dal suo travel rewards program, dalle forti performance operative e dall’efficace controllo dei costi.

Il rafforzamento del bilancio rimane una priorità assoluta per la compagnia. American ha ridotto il debito totale di oltre 500 milioni di dollari nel quarto trimestre e di circa 3,2 miliardi di dollari nel 2023. La compagnia è a oltre il 75% del percorso verso l’obiettivo di ridurre il debito totale di 15 miliardi di dollari entro la fine del 2025. Al 31 dicembre 2023, American aveva ridotto il proprio debito totale di circa 11,4 miliardi di dollari rispetto ai livelli massimi di metà 2021.

La compagnia ha chiuso l’anno con circa 10,4 miliardi di dollari di liquidità totale disponibile, composta da liquidità e investimenti a breve termine più capacità non utilizzata nell’ambito di revolving and short-term credit facilities”, afferma American Airlines.

“Sulla base delle attuali tendenze della domanda e delle attuali previsioni sul prezzo del carburante ed escludendo l’impatto di special items, la compagnia prevede che la first-quarter 2024 adjusted loss per diluted share sarà compresa tra ($0,15) e ($0,35). American prevede full-year 2024 adjusted earnings per diluted share compresi tra $2,25 e $3,25″, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)