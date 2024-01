SkyTeam Global Meetings porta gli eventi internazionali a nuovi livelli nel 2024

SkyTeam ha reso l’organizzazione di riunioni ed eventi internazionali più semplice che mai per il 2024 aggiungendo il nuovo membro SkyTeam, Virgin Atlantic, più opzioni valutarie e altre funzionalità chiave. “Global Meetings, progettato per eventi di piccola e grande scala, copre tutti i punti caldi dei viaggi MICE in Nord America e America Latina, Caraibi, Europa, Greater China, Asia, Africa e Medio Oriente.

Global Meetings è disponibile per eventi con soli 50 partecipanti – il numero più basso di qualsiasi prodotto simile, senza limite massimo – attraverso una rete di oltre 1.060 destinazioni. Finora nel 2024, le principali destinazioni per eventi internazionali sono Barcellona, Cancun, Buenos Aires, Las Vegas, Milano, Nairobi, Parigi e Praga.

SkyTeam Global Meetings è stato ulteriormente ampliato per il 2024 attraverso nuovi miglioramenti, tra cui:

– Virgin Atlantic si unisce al programma, offrendo un maggiore accesso alle principali destinazioni MICE in Nord America, Caraibi, Africa, Medio Oriente e Asia e comodi collegamenti via Londra Heathrow.

– Compatibilità NDC per offrire una migliore esperienza utente e una più ampia scelta ai partecipanti che prenotano viaggi aerei globali con sconti generosi fino al 15%.

– Nuova opzione per pagare in EUR, GBP e USD”, afferma SkyTeam.

Il CEO di SkyTeam, Patrick Roux, ha dichiarato: “La domanda di meeting globali è aumentata di oltre il 75% lo scorso anno rispetto al 2022, con i membri che hanno trasportato più di 97.000 delegati per partecipare a centinaia di eventi in tutto il mondo. Oltre ad aggiungere Virgin Atlantic al programma, attraverso altri miglioramenti tra cui la compatibilità NDC e più opzioni per pagare nella valuta preferita, stiamo rendendo il prodotto più facile da usare, supportando la continua ripresa del MICE”.

“Nel 2023, Global Meetings di SkyTeam ha facilitato i viaggi verso eventi in più di 145 città in tutto il mondo. Le principali destinazioni dello scorso anno includevano: Amsterdam, Londra, Parigi e Barcellona in Europa; Dubai nel Medio Oriente; Los Angeles, Miami e Città del Messico nelle Americhe; Nairobi e Kigali in Africa.

Global Meetings di SkyTeam aiuta a semplificare l’organizzazione dei viaggi per riunioni ed eventi internazionali. Gli organizzatori di eventi possono coordinare le esigenze di viaggio aereo attraverso tutte le compagnie aeree associate tramite un unico punto di contatto e i partecipanti possono prenotare voli online tramite un portale dedicato con sconti leader di mercato e guadagnare miglia frequent flyer. Gli eventi possono essere registrati con un anticipo compreso tra cinque anni e due mesi e gli organizzatori ricevono un biglietto gratuito ogni 50 partecipanti. SkyTeam Global Meetings offre inoltre un supporto completo, tra cui un helpdesk dedicato e materiale di marketing”, prosegue SkyTeam.

“Nessuna alleanza globale è più impegnata di SkyTeam a trasformare il futuro dei viaggi e a promuovere viaggi dei clienti più responsabili e integrati. I membri SkyTeam lavorano insieme, collegando ininterrottamente milioni di passeggeri attraverso una vasta rete globale di oltre 1.050 destinazioni.

I membri sono Aeroflot (sospeso), Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Air France, China Airlines, China Eastern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, ITA Airways, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic e XiamenAir“, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)