EASA informerà i passeggeri aerei sull’impatto ambientale del loro volo

A partire dal 2025, quando prenoteranno voli online, i passeggeri potranno vedere informazioni standardizzate sulla “carbon footprint” e la “carbon efficiency” dei voli nell’Unione Europea, insieme a una spiegazione del risultato. Ciò sarà raggiunto attraverso l’Environmental Labelling Scheme, un’iniziativa guidata dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA), che mira a fornire ai passeggeri informazioni ambientali affidabili e armonizzate sui loro voli.

Per le compagnie aeree, l’Environmental Labelling Scheme promuove un quadro di concorrenza leale che riconosce gli sforzi di sostenibilità, che porterà trasparenza e quindi competitività sul mercato.

“Il labelling scheme consentirà ai passeggeri di fare scelte sostenibili al momento della prenotazione dei voli, sulla base di informazioni attendibili provenienti da un’agenzia esperta, ma neutrale”, ha affermato Maria Rueda, Director of Strategy and Safety Management at EASA. “Renderà visibili i progressi verso la decarbonizzazione del trasporto aereo e consentirà ai passeggeri di essere parte della soluzione, garantendo che possano essere attivamente consapevoli dell’impatto delle loro scelte di viaggio”.

Per calcolare carbon footprint and carbon efficiency, EASA esaminerà i dati storici effettivi forniti dalle compagnie aeree e proietterà la carbon footprint per passeggero e la carbon efficiency per i voli futuri. L’utilizzo di dati operativi reali garantisce una maggiore precisione e affidabilità per il calcolo.

La partecipazione all’Environmental Labelling Scheme sarà volontaria per le compagnie aeree. Le compagnie aeree che scelgono di aderire saranno tenute a inviare all’EASA i flight data per tutti i voli che rientrano nell’ambito dell’iniziativa. Non possono scegliere di inviare dati solo per determinati percorsi. Un ulteriore requisito per coloro che hanno aderito è che devono visualizzare il risultato nei loro sistemi di prenotazione e quindi garantire che queste informazioni raggiungano i passeggeri. L’EASA sta lanciando un piano di adozione anticipata per le compagnie aeree interessate, per fornire indicazioni e consentire loro di effettuare una valutazione iniziale.

La fase preparatoria dell’Implementing Regulation sull’Environmental Labelling Scheme si svolgerà nel 2024. Il 22 e 23 gennaio l’Agenzia ha ospitato il primo workshop per promuovere l’iniziativa e coinvolgere le parti interessate dell’aviazione e dei viaggi. Questo workshop è stato organizzato in collaborazione con European Commission – DG Move e ha accolto circa 70 rappresentanti di compagnie aeree, associazioni di compagnie aeree e agenti di viaggio online, a seguito di un invito aperto a registrarsi. Una sessione di follow-up di questo workshop si svolgerà il 9 aprile 2024 a Bruxelles.

(Ufficio Stampa EASA)