News Brevi – 26.01.2024

EMIRATES GROUP: EVENTO DA RECORD NEL DESERTO DI DUBAI – Centinaia di dipendenti di Emirates Group sono scesi nel deserto di Dubai questa settimana per stabilire con successo un nuovo titolo Guinness World Records per il maggior numero di nazionalità in una lezione di yoga. L’evento, pensato per dare il via al nuovo anno con un’iniziativa di benessere unica, ha visto partecipanti provenienti da 144 nazionalità diverse cimentarsi nella sfida al tramonto. L’iniziativa ha messo in mostra la ricca diversità all’interno di Emirates Group, che vanta una forza lavoro di oltre 110.000 dipendenti. Oltre agli Emirati Arabi Uniti e al Medio Oriente più ampio, alcuni dei paesi di più vasta portata rappresentati all’evento includevano Cile, Perù, Messico, Saint Kitts e Nevis, Honduras, Mongolia, Tonga e Bahamas. Situato nell’ampio Al Lisaili Camp, gestito dall’Emirates Group brand Arabian Adventures, l’evento ha portato per la prima volta il tentativo di record mondiale nel deserto, offrendo un’opportunità unica ai partecipanti. Il record precedente era stato raggiunto nel 2023 a New York sul prato della sede delle Nazioni Unite, con 135 nazionalità diverse. Oliver Grohmann, Senior Vice President Human Resources at Emirates Group, ha commentato: “Oggi celebriamo la diversità di Emirates Group. Dubai è una destinazione ambita, rinomata a livello globale per il suo fascino come luogo in cui vivere, lavorare e investire, e siamo orgogliosi di rappresentare un’azienda locale che è veramente multinazionale. Al nostro evento da record, i cittadini degli Emirati Arabi Uniti e gli espatriati con sede a Dubai hanno rappresentato vari paesi e ruoli all’interno di Emirates Group. Tra questi figuravano Emirates cabin crew, dnata airport operations employees, safari guides in Arabian Adventures, dnata Travel experts e molti altri. Questo evento sottolinea il nostro impegno per il benessere di tutti i dipendenti di Emirates Group. Fa parte di un viaggio continuo per promuovere una cultura della salute all’interno della nostra organizzazione, con molto altro in arrivo nel campo del fitness, della salute e del benessere generale nel 2024”. La lezione di yoga da record è stata tenuta da personale di Emirates Group formato anche come praticanti di yoga. I tappetini per lo yoga sostenibili creati per i partecipanti sono stati realizzati in sughero biodegradabile, mentre a tutto il personale sono state fornite bottiglie d’acqua riutilizzabili, come parte dell’impegno del Gruppo per un evento a rifiuti zero. Per saperne di più su Emirates Group e sulla sua vasta gamma di opportunità, con centinaia di ruoli attualmente disponibili nei suoi molteplici brand: www.theemiratesgroup.com.

“YO QUIERO UN MUNDO CONTIGO”: VIAGGIARE PER IL MONDO CON LUIS FONSI E AIR EUROPA – Luis Fonsi, artista di fama internazionale, tra i maggiori rappresentanti della musica latina e autore della celebre Despacito, il 16 febbraio, celebrerà i suoi 25 anni di successi con un grande concerto, già sold out, che si terrà presso il WiZink Center di Madrid. Per l’occasione, Air Europa, compagnia aerea ufficiale del tour dell’artista, si è unita ai festeggiamenti e ha reso omaggio al cantante intitolando uno degli aerei della sua flotta Dreamliner, con il suo nome accompagnato dalla frase “Yo quiero un mundo contigo”, tratta da uno dei suoi più grandi successi “Yo no me doy por vencido”. La cerimonia di presentazione si è svolta nell’ambito di FITUR dove erano presenti, oltre al compositore e al suo team, il direttore Marketing, Prodotto e Clienti di Air Europa, Rafael Brull, e il responsabile degli Accordi e Sponsorizzazioni della compagnia aerea, Sebastián Lladó.

BOEING: QUALITY STAND DOWN NELLA 737 FACTORY A RENTON – Boeing informa: “Circa 10.000 737 program employees su due turni hanno sospeso la aircraft production il 25 gennaio per una sessione di lavoro di un’intera giornata incentrata su first-time quality and safety. Nelle prossime settimane si svolgeranno Quality Stand Downs per il Renton factory third shift e in altri siti di Commercial Airplanes. Gli stand downs sono una pratica comune in heavy manufacturing, spesso incentrati sulla sicurezza dei lavoratori. Sebbene Boeing abbia già mantenuto delle posizioni in precedenza, questa è stata la prima volta che Boeing ha messo in pausa la aircraft production per un giorno intero, con uno stand down per concentrarsi su qualità e sicurezza”.

IBERIA AUMENTA LA FREQUENZA DEI VOLI VERSO PORTO RICO – Il Governatore di Porto Rico, Pedro Pierluisi, insieme al direttore esecutivo della Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carlos Mercado Santiago, al Direttore Commerciale, Rete e Alleanze di Iberia, María Jesús López Solás, e Víctor Moneo Ocaña, direttore delle Alleanze e Accordi Strategici della compagnia aerea, hanno firmato un nuovo accordo commerciale nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso lo stand di Porto Rico durante il secondo giorno del FITUR 2024. L’espansione dell’alleanza prevede un aumento delle frequenze dei voli tra Madrid e San Juan, destinazione che a partire da gennaio avrà un volo giornaliero (sette frequenze a settimana), che continuerà per gran parte di quest’anno, il che rappresenta una crescita media del 33% nei primi 10 mesi di quest’anno, rispetto ai dati del 2023. Inoltre, questo accordo prevede anche l’inclusione di Porto Rico nelle attività promozionali, nelle campagne pubblicitarie di Iberia e nella formazione degli agenti di viaggio in Europa, tra le altre strategie specifiche, con lo scopo di elevare il profilo della destinazione e aumentare le visite dei viaggiatori europei. Il governatore di Porto Rico, Pedro Pierluisi, ha dichiarato: “Iberia è un partner importante dell’industria turistica portoricana grazie alla sua portata globale, alla posizione strategica, all’innovazione nel settore dell’aviazione e all’impegno nella promozione dell’isola. L’aumento a sette voli settimanali per 8 mesi e cinque voli settimanali per il resto dell’anno equivale a 18.000 posti aggiuntivi, il 35% in più rispetto al 2023. Il nuovo itinerario aumenta la capacità di Iberia a 95.328 posti annuali”. María Jesús López Solás, Direttore Commerciale, Rete e Alleanze di Iberia, ha assicurato: “Siamo molto orgogliosi di celebrare l’inizio di questa relazione con Porto Rico 75 anni fa, quando abbiamo effettuato il nostro primo volo tra Madrid e San Juan. Da allora abbiamo sempre mantenuto legami molto stretti con questo Paese, che ora si rafforzano grazie all’accordo che stiamo firmando e all’aumento delle frequenze che abbiamo annunciato, che offriranno migliori opzioni di connettività in Europa e nel resto del mondo”.

LOCKHEED MARTIN: L’F-35 SI PROPONE COME IL FIGHTER PIU’ AVANZATO E CONNESSO – Lockheed Martin informa: “L’F-35 è il fighter aircraft più avanzato e connesso al mondo, in grado di fornire capacità di quinta generazione senza pari agli Stati Uniti e ai loro alleati in tutto il mondo. Il 5th Generation F-35 combina stealth, sensors and information fusion in a supersonic, highly maneuverable fighter. La capacità dell’F-35 di raccogliere, analizzare e condividere dati è un potente moltiplicatore di forza. Queste capacità integrate offrono ai piloti dell’F-35 un vantaggio senza precedenti, consentendo loro di eseguire la propria missione e tornare in sicurezza. Grazie alla funzionalità stealth integrata sin dal primo giorno, l’F-35 può eludere il rilevamento ed entrare nello spazio aereo conteso. Aligned edges, reduced engine signature, embedded sensors, internal carriage of weapons and fuel, contribuiscono tutti all’F-35’s stealth. La advanced sensor fusion offre ai piloti dell’F-35 una visione unica e integrata del loro ambiente, che migliora notevolmente la consapevolezza e l’efficacia. L’F-35 è dotato della sensor suite più avanzata di qualsiasi fighter, inclusi Active Electronically Scanned Array radar, Distributed Aperture System, Electro Optical Targeting System, Helmet Mounted Display, advanced electronic warfare capabilities”. “L’F-35 può trasportare armi internamente o esternamente, a seconda della missione. Tutte le varianti dell’F-35 avranno anche il potenziale per trasportare Joint Air to Surface Standoff Missile (JASSM) o Long Range Anti-Ship Missile (LRASM). L’F-35 sta dimostrando il suo valore per la sicurezza del 21° secolo. La crescente presenza dell’F-35 in tutta Europa è un potente esempio di deterrenza che sta gettando le basi per la NATO’s next-generation air power capability. L’F-35 è anche il fighter preferito dai principali alleati nell’Indo-Pacifico. Guardando al futuro, i continui aggiornamenti delle capacità forniranno le capacità evolutive più significative per l’F-35 fino ad oggi, tra cui increased missile capacity, advanced electronic warfare capabilities and improved target recognition”, conclude Lockheed Martin.

DISTAL GSA ITALIA PRESENTE A “TRAVEL OPEN VILLAGE EVOLUTION” – Distal GSA Italia, leader in Italia nel settore delle rappresentanze di compagnie aeree, sarà presente al “Travel Open Village Evolution” il 04 e 05 febbraio 2024 presso l’Hotel Melià di Milano. Durante il #TOVE il Gruppo presenterà le novità delle Compagnie rappresentate: Auric Air – Biman Bangladesh Airlines – Distal Caribe – Ethiopian Airlines – Myanmar Airlines International – Medsky Airways – Srilankan Airlines – Ural Airlines. “Ciò che ci caratterizza è la passione con la quale il nostro team di professionisti svolge ogni attività, unita all’efficiente sistema organizzativo del nostro Gruppo. Queste caratteristiche ci hanno consentito di raggiungere grandi obbiettivi e di porci ambiziosi traguardi per il futuro”, dichiara Alessandra Pecci, Marketing & PR Manager di Distal GSA Italia.

SAS: REPORT OPERATIVI MENSILI PER IL CHAPTER 11 PROCESS – SAS informa: “SAS AB e ciascuna delle sue sussidiarie soggette al voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti presenteranno operating reports mensili, contenenti alcune informazioni finanziarie per il periodo dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023, presso l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Tutte le società SAS soggette al voluntary chapter 11 process sono tenute a presentare mensilmente alla Corte relazioni operative. Le informazioni finanziarie contenute nelle relazioni operative mensili includono voci quali posizione di cassa, attività, passività, entrate, profitti e perdite per il mese precedente. SAS annuncia quindi alcuni dati finanziari consolidati per SAS Group al 31 dicembre 2023. Dal primo novembre 2023 al 31 dicembre 2023, revenue pari a 6.240 mSEK (US$ 625 milioni), net income per il periodo -154 mSEK (US$ -15 milioni)”.

AIRJAPAN INIZIERA’ AD APRILE IL SERVIZIO TOKYO NARITA – SINGAPORE – AirJapan, il nuovo airline brand di ANA Group, inizierà il servizio sulla rotta Tokyo Narita-Singapore venerdì 26 aprile 2024. Singapore, la terza destinazione del nuovo brand AirJapan, non è solo una destinazione turistica attraente, ma anche una destinazione commerciale globale. Changi Airport, uno dei principali aeroporti dell’Asia, offre un accesso più conveniente da e verso la regione del sud-est asiatico. AirJapan contribuirà alla crescita degli scambi tra il Giappone e Singapore, nonché tra il Giappone e il Sud-Est asiatico, fornendo una “Japanese culture” experience e comfort a un prezzo accessibile. Con l’arrivo programmato del secondo aereo in aprile, i voli sulla rotta Narita-Bangkok e sulla rotta Narita-Seoul (Incheon), che hanno iniziato il servizio a febbraio, saranno aumentati ad un servizio giornaliero. Il periodo di operatività della rotta Tokyo Narita-Singapore è 26 aprile 2024 – 26 ottobre 2024 (NQ4 sarà operativo dal 27 aprile 2024). Il volo sarà operato con Boeing 787-8 (324 posti, Economy class).

IBERIA PRESENTA AL FITUR LE NUOVE TOILETRY BAGS SOSTENIBILI CREATE DA TERESA HELBIG – Iberia ha presentato questa mattina al FITUR le nuove toiletry bags disegnate da Teresa Helbig, ispirate alle sue uniformi per Iberia e che saranno disponibili in classe Business e Premium Economy sui voli a lungo raggio a partire da quest’estate. Il design delle borse combina blu, rosso e giallo. Queste toiletry bags sostenibili comprendono nuovi prodotti cosmetici naturali e vegani, realizzati interamente in Spagna da Uvas Frescas, utilizzando le eccedenze delle uve dei vini selezionati dal Wine Club (Araex) e serviti a bordo dei voli Iberia, e con un packaging realizzato con canna da zucchero con I’m Green TM certification. Sono stati prodotti da Kaelis riciclando 7,5 milioni di bottiglie di plastica da 550 ml, risparmiando 1,2 milioni di litri di acqua e riducendo le emissioni energetiche del 70%. Inoltre, questi prodotti sostenibili sono confezionati da Envera, l’associazione dei dipendenti di Iberia per genitori di persone con disabilità, che impiega più di 400 persone con disabilità. La Business Class toiletry bag comprende, oltre ai cosmetici, un paio di calzini da notte, una maschera per gli occhi, uno spazzolino da denti e un dentifricio, tappi per le orecchie, balsamo per le labbra e crema per le mani. La borsa che verrà consegnata ai clienti della Premium Economy conterrà calzini, mascherina, spazzolino e dentifricio e tappi per le orecchie. Questi complementi verranno consegnati su richiesta dei clienti, che potranno richiedere il kit completo o uno qualsiasi dei suoi prodotti. Inoltre, tutti i prodotti rimanenti non utilizzati dai clienti verranno riciclati per essere riutilizzati.