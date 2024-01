Airbus collabora con Tata Group per creare la prima Helicopter Final Assembly Line in India nel settore privato

In un grande impulso a “Make in India”, Airbus Helicopters ha annunciato che sta collaborando con Tata Group per stabilire una Final Assembly Line (FAL) per elicotteri nel paese. La FAL produrrà il best-selling Airbus H125 helicopter dal suo civil range per l’India e lo esporterà in alcuni dei paesi vicini.

“La FAL sarà il primo esempio del settore privato a creare una helicopter manufacturing facility in India, fornendo un notevole impulso all’‘AatmaNirbhar Bharat’ (self-reliant India) programme del governo indiano. Nell’ambito di questa partnership, Tata Advanced Systems Limited (TASL), una filiale di Tata Group, allestirà la struttura insieme ad Airbus Helicopters.

L’annuncio è stato fatto durante la visita di due giorni del presidente francese Emmanuel Macron in India, come ospite principale delle celebrazioni della Festa della Repubblica il 26 gennaio.

La FAL in India intraprenderà l’integrazione dei principali gruppi di componenti, avionica e sistemi di missione, installazione di cablaggi elettrici, circuiti idraulici, flight controls, componenti dinamici, fuel system and engine. Effettuerà inoltre test, qualificazione e consegna dell’H125 ai clienti in India e nella regione. Ci vorranno 24 mesi per allestire la FAL e le consegne dei primi H125 “Made in India” dovrebbero iniziare nel 2026. L’ubicazione della FAL sarà decisa congiuntamente da Airbus e da Tata Group“, afferma Airbus.

“Gli elicotteri sono cruciali per la costruzione della nazione. Un ‘Made-in-India’ civil helicopter non sarà solo il simbolo della fiducia della New India, ma sbloccherà anche il vero potenziale del mercato degli elicotteri nel paese”, ha affermato Guillaume Faury, CEO di Airbus. “Questa helicopter final assembly line, che costruiremo insieme al nostro partner di fiducia Tata, è una riaffermazione dell’impegno di Airbus nello sviluppo dell’intero spettro dell’ecosistema aerospaziale in India. Questa sarà la seconda final assembly line che Airbus costruirà in India, dopo la ‘Make in India’ C295 military aircraft manufacturing facility a Vadodara, Gujarat”.

N. Chandrasekaran, Chairman, Tata Sons, ha dichiarato: “Tata Group è lieto di creare la prima helicopter assembly facility nel private sector. Questa struttura avrà la final assembly line in collaborazione con Airbus per il world’s bestselling Airbus H125 single engine helicopter per il mercato indiano e per quelli di esportazione”.

“Leader indiscusso nella sua categoria, l’H125 prodotto in India catalizzerà l’uso degli elicotteri nel paese. Questo multi-mission workhorse rivoluzionerà il trasporto di passeggeri e merci e sarà utilizzato anche per segmenti come emergency medical services (HEMS), disaster management, law enforcement, tourism and aerial work missions. Fornendo last mile connectivity alle aree remote, l’H125 contribuirà in modo significativo al regional connectivity scheme del governo indiano, Ude Desh ka Aam Naagrik (UDAN), che promuoverà ulteriormente il settore turistico nel paese.

L’H125 è il world’s best-selling single-engine helicopter che surclassa gli altri elicotteri della sua categoria. Questo high-performing versatile helicopter fa parte della famiglia Ecureuil di Airbus, che ha accumulato più di 38 milioni di ore di volo in tutto il mondo. Può operare in high-and-hot and extreme environments e può essere facilmente riconfigurato per varie missioni, tra cui aerial work, firefighting, law enforcement, rescue, air ambulance, passenger transport, e molte altre.

L’H125 è l’unico elicottero ad essere atterrato sul Monte Everest, dimostrando la sua agilità nell’operare in ambienti estremi e ad alta quota”, prosegue Airbus.

“La proposta helicopter manufacturing facility sarà la seconda FAL creata in India da Airbus, sfruttando le capacità di TASL nel settore aerospaziale e della difesa. Le due società stanno costruendo la C295 military transport aircraft FAL a Vadodara, Gujarat.

L’ultimo annuncio fa parte degli sforzi di Airbus per sviluppare un ecosistema aerospaziale in India, dove l’azienda sta espandendo la propria impronta industriale con aircraft assembly, component manufacturing, engineering and digital design and development, MRO support, pilot and maintenance training, nonché collaborazione accademica per promuovere il capitale umano”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)