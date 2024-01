Eve nomina i fornitori per eVTOL Sensors, Guidance and Navigation, Seats and Flight Controls

Eve Air Mobility (“Eve”) ha nominato quattro ulteriori fornitori per i suoi electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft. Thales fornirà una comprovata air data solution, comprendente sensori e un computer, mentre Honeywell fornirà guidance, navigation and external lighting per l’aeromobile. RECARO Aircraft Seating fornirà i sedili dell’eVTOL e FACC fornirà horizontal and vertical tail, inclusi rudder and elevator.

“Continuiamo a rispettare i tempi previsti dal nostro piano generale e stiamo costruendo un elenco forte e rispettabile di fornitori qualificati per i nostri eVTOL aircraft”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “Siamo stati molto determinati nello stabilire un rapporto di lavoro a lungo termine con ciascuno dei nostri fornitori. Ciascun accordo copre il ciclo di vita dell’aeromobile, compresi il prototipo, la produzione, il servizio post-vendita e il supporto operativo. Non vediamo l’ora di lavorare con Thales, Honeywell, RECARO e FACC, mentre procediamo verso l’entrata in servizio nel 2026 e anche in futuro”.

Honeywell fornirà guidance and navigation products, tra cui magnetometers, GPS-aided attitude & heading reference systems and inertial reference systems, basati su decenni di esperienza ingegneristica e produttiva. Questi sistemi aiuteranno i piloti e gli altri sistemi di bordo a garantire un volo sicuro ed efficiente. L’azienda fornirà anche l’external lighting dell’aeromobile.

Thales fornirà una comprovata air data solution, comprendente sensori e computer, che raccolgono dati critici come airspeed, altitude and environmental conditions. La soluzione trasmette quindi le informazioni ai piloti e ai sistemi di bordo, per garantire un volo sicuro ed efficiente in tutte le condizioni atmosferiche.

RECARO Aircraft Seating, fornitore globale di premium aircraft seats per compagnie aeree, OEM e eVTOL aircraft, è stata selezionata per progettare, certificare e produrre i quattro passenger seats e il pilot seat per l’aeromobile. RECARO è ampiamente riconosciuta per l’innovazione dei prodotti, il pluripremiato servizio clienti e l’impegno per l’affidabilità, l’efficienza e le pratiche sostenibili.

FACC è stata selezionata per guidare lo sviluppo e la produzione dell’horizontal and vertical tail, inclusi rudder, elevator e aircraft’s aileron. FACC è riconosciuta per la sua produzione di componenti leggeri che si basano su tecniche e tecnologie di produzione innovative.

Questi nuovi fornitori si aggiungono a Garmin, Liebherr Aerospace e Intergalactic annunciati in ottobre e Nidec Aerospace LLC, una joint venture tra la giapponese Nidec Corporation e la brasiliana Embraer, BAE Systems e DUC Hélices Propellers annunciata allo scorso Paris Air Show.

L’eVTOL di Eve utilizza una lift+cruise configuration con otto eliche dedicate per il volo verticale e ali fisse per volare in crociera, senza alcun cambiamento nella posizione di questi componenti durante il volo. L’ultimo concetto include un electric pusher alimentato da doppi motori elettrici che forniscono ridondanza di propulsione, garantendo allo stesso tempo performance e sicurezza elevate. Pur offrendo numerosi vantaggi tra cui minori costi operativi, minor numero di parti, strutture e sistemi ottimizzati, è stato sviluppato per offrire una spinta efficiente con un basso livello di rumorosità.

A luglio la società ha annunciato che la sua prima eVTOL production facility sarà situata nella città di Taubaté, stato di San Paolo, Brasile. L’azienda ha iniziato l’assemblaggio del suo primo full-scale eVTOL prototype, che sarà seguito da una campagna di test nel 2024. L’eVTOL di Eve dovrebbe iniziare le consegne ed entrare in servizio nel 2026.

Allo stesso tempo, Eve continua a sviluppare un portafoglio completo di servizi e soluzioni operative, incluso un esclusivo Urban Air Traffic Management (Urban ATM) software per ottimizzare e scalare le Urban Air Mobility operations in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa EVe – Embraer – Photo Credits: Eve – Embraer)