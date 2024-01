Iberia e Iberia Express sono le compagnie aeree più puntuali in Europa nel 2023

Iberia informa: “Iberia e Iberia Express sono state le compagnie aeree più puntuali in Europa nel 2023. Iberia Express occupa il primo posto sul podio con l’84,58% dei suoi voli arrivati in orario, oltre ad essere la quinta compagnia aerea low cost più puntuale al mondo, secondo il Cirium On-Time Performance Report, il principale report annuale del settore sulla puntualità.

Iberia, dal canto suo, è stata la seconda compagnia aerea più puntuale in Europa e la quinta nel mondo con l’84,38% dei voli arrivati in orario, su un totale di 170.750 voli”:

Fernando Candela, Presidente di Iberia, ha commentato: “La puntualità è uno dei valori più apprezzati dai nostri clienti e uno dei nostri obiettivi principali. Siamo orgogliosi di essere sempre tra le compagnie aeree più puntuali al mondo. Continueremo a lavorare per perfezionare i complicati sistemi che permettono agli aerei di decollare e atterrare in tempo. È un lavoro di squadra, quindi mi congratulo con tutte le persone di Iberia che lo rendono possibile ogni giorno e assicurano che la compagnia aerea raggiunga costantemente i più alti standard di qualità”.

“In un anno con operazioni molto impegnative e in cui abbiamo operato un numero record di voli, quasi 41.000, siamo riusciti a essere la compagnia aerea low cost più puntuale in Europa e la quinta nel mondo. Non potrei essere più orgoglioso di questo grande risultato, che riflette un team impegnato, professionale e laborioso come quello di Iberia Express, dove lavoriamo per raggiungere i più alti standard di efficienza ed eccellenza operativa, con il fermo obiettivo di offrire, su ogni volo, la migliore esperienza per i nostri clienti”, ha affermato Carlos Gómez, CEO di Iberia Express. “I miei più sinceri ringraziamenti vanno a tutte le persone di Iberia Express, il cui lavoro ci ha permesso di raggiungere questo enorme risultato, che dimostra la nostra vocazione a fornire ai nostri clienti il miglior servizio possibile”.

“Da otto anni Iberia è tra le compagnie aeree più puntuali d’Europa e tra le prime 10 al mondo.

Allo stesso modo, da quando è stata lanciata nel marzo 2012, Iberia Express ha sempre mantenuto elevati standard di eccellenza operativa, che le hanno permesso di costruire un track record di successo in questi 11 anni: Iberia Express è stata la compagnia aerea low cost più puntuale al mondo per cinque anni consecutivi, tra il 2014 e il 2018, e la più puntuale in Europa nel 2019, 2022 e 2023″, prosegue Iberia.

Jeremy Bowen, CEO di Cirium, si è congratulato con entrambe le compagnie aeree e ha sottolineato: “Iberia Express è diventata un punto di riferimento nel settore aereo, dimostrando puntualità costante, operazioni efficienti e allineamento senza soluzione di continuità con Iberia e IAG. Questa distinzione gli consente di distinguersi tra i concorrenti. La continua dedizione della compagnia aerea all’eccellenza operativa e alla soddisfazione del cliente è evidente nel suo lavoro. Di fronte alle sfide attuali dell’era post-pandemia, il team di Iberia Express ha costruito solide basi su cui continuare a costruire un percorso di successo e crescita”.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Creditd: Iberia)