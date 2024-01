La Repubblica Ceca si unisce all’F-35 Lightning II Global Team

Il governo della Repubblica Ceca ha firmato una Letter of Offer and Acceptance (LOA) ufficializzando la sua intenzione di acquistare 24 Lockheed Martin 5th Generation F-35 Lightning II aircraft. Attraverso la U.S. government Foreign Military Sale, la Czech Air Force riceverà il suo primo aereo nel 2031, che sarà nell’ultima advanced Block 4 configuration.

“Siamo lieti che il governo della Repubblica Ceca faccia ora ufficialmente parte dell’F-35 Lightning II program of record”, afferma l’U.S. Air Force Lt. Gen. Mike Schmidt, program executive officer, F-35 Joint Program Office. “Questa partnership con il Czech Ministry of Defense fornirà e sosterrà gli aerei F-35 per decenni, fornendo allo stesso tempo alla Czech Air Force un’interoperabilità senza pari e garantendole la capacità di contrastare le minacce attuali e future”.

Oltre all’aereo, l’appalto comprende anche la formazione del personale, il servizio e il supporto logistico e lo sviluppo di altri servizi di supporto che garantiscano la consegna di successo di tutti i 24 F-35.

“Con la firma della Letter of Offer and Acceptance tra la Repubblica Ceca e il governo degli Stati Uniti, la Repubblica Ceca diventa la diciottesima nazione ad aderire al global F-35 program. Siamo onorati di collaborare con la Czech Republic Air Force, poichè i suoi F-35 si uniranno ad altre nazioni europee nel rafforzamento e nella crescente interoperabilità, aumentando significativamente la capacità deterrente della NATO” ha affermato Bridget Lauderdale, Lockheed Martin’s vice president and general manager of the F-35 program. “L’F-35 è la migliore soluzione per la futura fighter fleet della Repubblica Ceca, con 5th Generation capabilities che migliorano l’efficacia nel 21st Century Security battlespace”.

“L’F-35 è l’aereo europeo preferito per sostituire le legacy fighter fleets, offrendo un’interoperabilità senza pari con la NATO e altre nazioni per i decenni a venire. Entro il 2030, più di 600 F-35 lavoreranno insieme provenienti da più di 10 paesi europei, inclusi due U.S. F-35 squadrons di stanza presso Royal Air Force Lakenheath. È anche l’unico fighter oggi in produzione che creerà posti di lavoro per i prossimi 40-50 anni e consentirà partnership industriali strategiche con l’industria ceca.

Gli F-35 operano ora da 32 basi in tutto il mondo. Ad oggi, Lockheed Martin ha consegnato più di 990 F-35, addestrato più di 2.280 piloti e 15.400 manutentori e la F-35 fleet ha superato quasi 773.000 ore di volo cumulative”, conclude Lockheed Martin.



(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Md80.it)