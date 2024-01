News Brevi – 29.01.2024

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO AEREO AL LARGO DI TRAPANI – Si è concluso intorno alle 21 del 27 gennaio il soccorso aereo effettuato con un elicottero HH-139A dell’82° Centro S.A.R. (Search and Rescue) di Trapani. L’intervento ha consentito il trasporto sanitario urgente di un uomo di 61 anni colpito da un malore mentre era su una nave portacontainer, a circa 160 miglia dalle coste di Trapani. Decollato poco prima delle 19:30 dalla base aerea di Trapani, sede dell’82° Centro S.A.R., l’HH-139A ha raggiunto l’imbarcazione in pochi minuti di volo. Da qui, tramite l’ausilio di un verricello, un aero-soccorritore si è calato sul ponte della nave con una barella sulla quale è stato poi assicurato il paziente, coadiuvato dal personale di bordo. Terminate le procedure di imbarco, l’elicottero si è diretto verso l’ospedale Sant’Antonio Abate (TP), nei pressi del quale è atterrato per lasciare il sessantunenne alle cure specifiche del personale sanitario ospedaliero. L’82° Centro SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’83° Gruppo Volo SAR, sito proprio su Cervia, l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AERONAUTICA MILITARE ALLA “EUROPEAN SPACE CONFERENCE” IN BELGIO – L’Aeronautica Militare ha preso parte, nei giorni 23 e 24 gennaio, alla 16^ edizione della “European Space Conference”, evento organizzato sotto l’egida dell’attuale Presidenza belga del Consiglio dell’Unione Europea e che ha riunito presso lo Square Bruxelles Convention Centre i principali attori spaziali europei a livello istituzionale, le Agenzie Spaziali dei Paesi Membri e le industrie del settore, con lo scopo di affrontare gli argomenti e le sfide più urgenti nell’ambito dell’intero ecosistema spaziale europeo. Il 24 gennaio, nella sessione dedicata al confronto tra i principali “Space Commanders” a livello europeo – alla presenza, tra gli altri, del Comandante del Comando Spaziale francese, Generale Philippe Adam, e del Comandante del Comando Spaziale spagnolo, Generale Crespo Zaragoza – è intervenuto il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, che ha voluto rimarcare, in particolare, l’importanza di assicurare il necessario “ombrello” in termini di sicurezza e difesa allo svolgimento delle attività spaziali, ivi incluse quelle di carattere commerciale e civile. “Lo spazio è da sempre un ambiente altamente competitivo e lo sarà sempre di più alla luce della molteplicità di attori ed interessi che ruotano intorno ad esso”, ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica. “E’ fondamentale, in questo senso, agire con tempestività ed in modo sinergico a livello multinazionale per essere al passo con le sfide e anche le minacce che da questo ambiente possono discendere e affinché vengano sviluppate e acquisite le capacità necessarie per operare in sicurezza nello spazio e assicurare la difesa delle infrastrutture e più in generale degli interessi nazionali ed europei nel settore”. L’Aeronautica Militare, attraverso i programmi nazionali, le cooperazioni bilaterali e la partecipazione ai progetti industriali e di ricerca, è pienamente inserita in ambito Difesa e nel Sistema Paese per garantire il mantenimento dell’eccellenza nel comparto Spaziale e Aerospaziale nazionale. Attraverso l’Ufficio Generale per lo Spazio, costituito nel settembre 2017, lo Stato Maggiore dell’Aeronautica definisce e aggiorna la policy e le direttive per lo sviluppo delle capacità spaziali ed aerospaziali della Forza Armata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CARNEVALE 2024 IN ITALIA: LE METE IRRINUNCIABILI SECONDO VOLOTEA – Volotea informa: “Preparati a indossare la maschera più bella. In programma dall’8 al 13 febbraio, Carnevale è sicuramente la festa più colorata dell’anno e, per alcune città, una vera istituzione, con tradizioni centenarie, maschere folcloristiche e carri allegorici ogni anno sempre più spettacolari. È per vivere tutta la grandiosità della festa più pazza dell’anno che Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, suggerisce le mete – tutte italiane – davvero imperdibili. Quando si parla di carnevale non si può non pensare alla città della laguna. Venezia e le sue calli si animano con le maschere e i costumi della commedia dell’arte, ispirati agli sfarzi della Serenissima Repubblica e con appuntamenti imperdibili, come il “Volo dell’Angelo” nella iconica Piazza San Marco, che apre ufficialmente i festeggiamenti. Turisti da tutto il mondo si recano ogni anno a Venezia per assistere a questa festa che unisce alla perfezione mistero, fascino e storia. Venezia è raggiungile con Volotea attraverso 20 comodi collegamenti da 4 Paesi differenti. Dall’Italia è disponibile il collegamento Napoli-Venezia – a partire da 24€ – con due frequenze settimanali, il venerdì e la domenica, perfette per chi vuole concedersi un weekend fuori porta alla scoperta del carnevale in laguna. A poca distanza da Firenze si celebra un altro dei carnevali più famosi d’Italia, quello di Viareggio. Firenze è collegata da Volotea con 13 collegamenti. Dall’Italia, sono disponibili i collegamenti da Cagliari – a partire da 24€, il giovedì e la domenica – e da Palermo – a partire da 31€, il venerdì e il lunedì – ideali per raggiungere Viareggio e vivere l’esperienza del suo carnevale. Nel 2024, Volotea opererà oltre 450 rotte (di cui più della metà in esclusiva), ed effettuerà circa 80.000 voli. Per scoprire tutti i voli in vendita di Volotea è possibile visitare il sito www.volotea.com e recarsi presso le agenzie di viaggio”.

SAS: ACCORDO IN NORVEGIA CON LE AUTORITA’ SANITARIE – Al termine della gara d’appalto le autorità sanitarie hanno assegnato a SAS la maggior parte del volume di passeggeri del servizio sanitario specialistico. SAS ha inoltre ottenuto la prima priorità su tutte le rotte operate dalla compagnia in Norvegia. Ciò include le città più trafficate della Norvegia, sia per i viaggi dei pazienti che per quelli di servizio, per un massimo di 4 anni. “Siamo felici e orgogliosi che le istituzioni sanitarie ci dimostrino questa fiducia. Il contratto comprende alcuni dei voli più significativi che operiamo, con passeggeri diretti e provenienti da importanti strutture sanitarie. In un paese allungato come la Norvegia, è fondamentale che tali infrastrutture funzionino. Il fatto che SAS si sia aggiudicata una quota così importante dell’incarico sottolinea la competitività della nostra offerta e dobbiamo dimostrarci degni di questa fiducia”, afferma Kjetil Håbjørg di SAS. “Il valore del contratto per i voli domestici delle istituzioni sanitarie in Norvegia è di circa 214 milioni di NOK all’anno, per un massimo di 4 anni. L’accordo decorre dal 1° aprile 2024. Determinante per la scelta della compagnia è stata la combinazione di prezzo e partenze frequenti. SAS è stata preferita come prima scelta sulle rotte più trafficate della Norvegia. Ciò significa che l’accordo comprende, tra le altre cose, voli tra Oslo e Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø e Tromsø. I viaggi saranno effettuati con gli aerei Airbus A320 ed Embraer 195 di SAS, che insieme formano una delle flotte di aerei più nuove d’Europa. Gli aerei Airbus A320neo hanno emissioni di CO2 inferiori di circa il 18% rispetto all’aereo che sostituiscono e fino al 30% in meno di rumore”, conclude SAS.

IBERIA PORTA I SUOI VINI A MADRID FUSION – Madrid Fusión torna all’IFEMA il 29, 30 e 31 gennaio per celebrare la sua ventiduesima edizione. “Quest’anno il motto è “Dove tutto comincia”, per posizionare Madrid Fusión come punto di partenza dell’eccellenza culinaria, di pari passo con talento, conoscenza e innovazione. Iberia è presente alla fiera con uno stand per connettere il talento gastronomico con il mondo. Il suo scopo è replicare la cantina delle lounge premium a Madrid Fusión, per pubblicizzare e degustare i vini delle principali cantine spagnole che la compagnia serve a bordo. Dalle 12:00 alle 20:00, i visitatori che arriveranno in questo spazio potranno degustare le varietà di vino rosso e bianco che la compagnia aerea offre a 30.000 piedi. Questa sponsorizzazione fa parte del progetto Iberia Talento a Bordo, un’iniziativa che mira a sostenere il talento spagnolo e in spagnolo, dentro e fuori la Spagna. Lo stand ha una parete che raccoglie questo messaggio per mostrare il suo impegno nei confronti della gastronomia e di altre discipline come la cultura, lo sport o la moda”.

FLYDUBAI INTRODUCE PRESSREADER A BORDO DELLA SUA FLOTTA – flydubai, compagnia aerea con sede a Dubai, migliora ulteriormente la sua esperienza a bordo con l’introduzione di PressReader. I passeggeri possono usufruire dell’accesso gratuito a un’ampia selezione di riviste digitali PressReader attraverso il sistema di intrattenimento della compagnia aerea a bordo del 70% della flotta flydubai. Nei prossimi mesi la compagnia lancerà il servizio su ulteriori aeromobili. L’introduzione rientra nella crescente partnership di flydubai con PressReader, grazie alla quale i passeggeri che visitano la flydubai Business Lounge presso il Dubai International Airport (DXB) possono usufruire dell’accesso gratuito all’ampia gamma di contenuti di PressReader. Collegandosi semplicemente alla rete WiFi della Business Class Lounge e scaricando l’app PressReader, i passeggeri possono cercare e scaricare le loro pubblicazioni preferite prima del volo. Grazie a questi ulteriori miglioramenti apportati alla sua esperienza a bordo, i passeggeri che viaggiano con flydubai in Business Class ed Economy Class possono ora sfogliare gli ultimi contenuti digitali relativi ad affari, notizie, viaggi e lifestyle direttamente dai loro sedili attraverso il sistema di intrattenimento in volo del vettore. Questo servizio è disponibile gratuitamente per i passeggeri flydubai. Gli ultimi aerei di flydubai sono dotati del sistema di intrattenimento in volo RAVE, fornito da Safran Passenger Innovations (SPI).

EMIRATES AVIATION ACADEMY E BOEING ACCENDONO LA PASSIONE PER LE CARRIERE AERONAUTICHE – 202 studenti provenienti da 24 scuole degli Emirati Arabi Uniti hanno partecipato alla settima Water Rocket Competition Competition della Emirates Aviation University, tenutasi in collaborazione con Boeing. Gli studenti delle classi 11 e 12 delle scuole di tutti gli Emirati Arabi Uniti hanno costruito razzi utilizzando materiali a portata di mano. Ogni anno, la sfida per i partecipanti è lanciare razzi con un angolo di 45 gradi, alimentati esclusivamente dalla pressione dell’acqua e dell’aria. Gli studenti progettano coni e pinne creativi per una migliore protezione dagli impatti. Durante la competizione imparano anche come ridurre, riutilizzare e riciclare. Quest’anno, le squadre hanno avuto due ore per completare l’attività e hanno avuto due tentativi per lanciare i loro razzi. Il professor Ahmad Al Ali, Vice Chancellor of Emirates Aviation University, ha dichiarato: “La Emirates Aviation University è impegnata a innovare e promuovere la creatività nelle giovani menti. Il nostro concorso annuale Water Rocket non è solo entusiasmante per la comunità studentesca, è anche un’opportunità per riunire le giovani menti migliori e più brillanti del paese, sfidarle e incoraggiarle a pensare alle carriere STEM. Guardare gli studenti fare brainstorming, collaborare e costruire questi razzi è un’esperienza che apre gli occhi ogni anno. Ci auguriamo che siano ispirati a diventare leader nel campo della scienza e dell’ingegneria. Ringraziamo Boeing per il loro supporto e per aver reso questa sfida ancora una volta un successo”. Kuljit Ghata-Aura, Boeing President in the Middle East, Türkiye, Africa, and Central Asia, ha aggiunto: “Dal lancio della prima missione senza equipaggio del mondo arabo su Marte alla firma degli accordi Artemis, gli Emirati Arabi Uniti stanno rapidamente emergendo come leader nell’esplorazione spaziale. Noi di Boeing abbiamo preso parte a tutti i principali sforzi degli Stati Uniti per sfuggire alla gravità terrestre. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con la Emirates Aviation University per ispirare una nuova generazione di scienziati aerospaziali e offrire agli studenti l’opportunità di apprendere nuove competenze tecniche da ingegneri Boeing durante la competizione”. Dopo i lanci, la giuria di Emirates Aviation University e Boeing ha annunciato che la scuola vincitrice è stata Eagle 1 della Islamiya English School, Abu Dhabi, dopo che la squadra aveva lanciato il razzo a una distanza di 99 metri. Il concorso annuale mira a ispirare i giovani appassionati di aeronautica, combinando la creatività con i principi della missilistica e del volo.

RTX COMPLETA TEST DI SUCCESSO DEL CHIMERA HIGH-POWER MICROWAVE SYSTEM – L’Air Force Research Laboratory e Raytheon, un’azienda RTX, hanno completato con successo un test sul campo di tre settimane della CHIMERA high-power microwave (HPM) weapon presso White Sands Missile Range in New Mexico. Durante il test, CHIMERA ha applicato energia diretta a molteplici variazioni di bersagli statici e ha dimostrato end-to-end fire control acquisendo e tracciando bersagli aerei e mantenendo il tracciamento per l’intera traiettoria di volo. Il Counter-Electronic High-Power Microwave Extended-Range Air Base Defense system, noto come CHIMERA, è stato costruito per concentrare radio energy verso multiple middle-to-long-range targets. Il sistema dimostrativo a terra esercita più potenza di altri HPM systems, per contrastare airborne threats. CHIMERA fa parte del DEFEND (Directed Energy Front-line Electromagnetic Neutralization and Defeat) program, che è uno sforzo di servizio congiunto per progettare, costruire e testare HPM systems per l’implementazione in prima linea. Raytheon sta collaborando con gli esperti di AFRL, Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division e l’Undersecretary of Defense for Research and Engineering per completare questo lavoro.

RYANAIR SIGLA UN NUOVO ACCORDO DI PARTNERSHIP CON KIWI.COM – A seguito della recente partnership conclusa da Ryanair con la OTA loveholidays.com, Ryanair ha annunciato oggi un nuovo accordo di partnership approvata con Kiwi.com, che garantisce ora accesso diretto al sito web Ryanair.com senza screenscraping. “Kiwi ha accetto di fornire ai propri clienti i prezzi bassi Ryanair per voli e servizi aggiuntivi, fornendo, inoltre, a Ryanair i dettagli di contatto e pagamento diretti ed accurati del cliente. Questo nuovo accordo OTA approvato significa che i clienti Kiwi possono ora acquistare voli/servizi aggiuntivi Ryanair a prezzi reali (senza sovraccosti) tramite il sito web Kiwi.com ed i clienti Kiwi avranno accesso diretto al loro account myRyanair e riceveranno tutte le informazioni sui voli Ryanair direttamente alla loro e-mail da Ryanair. I clienti Kiwi non dovranno più completare il processo di verifica di Ryanair. Oltre a questi vantaggi, l’accordo consente ai clienti di usufruire anche del servizio di interconnessione virtuale Kiwi, che permette di prenotare voli in coincidenza con riprotezione gratuita sul primo volo disponibile gestita da Kiwi in caso venisse perso il volo in connessione”, afferma Ryanair.

RINNOVATO L’ACCORDO TRA IL MUSEO STORICO DEI MOTORI E L’AERONAUTICA MILITARE – Il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università di Palermo ha ospitato la conferenza nazionale dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico aeronautico alla presenza del Rettore, prof. Massimo Midiri, che ha accolto il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, e il Presidente dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI), dott. Alberto Scuro. Nel corso della prima sessione, moderata dal prof. Marco Cammalleri, Direttore Scientifico del Museo dei Motori con la partecipazione dei massimi rappresentanti degli enti coinvolti nella realizzazione dell’evento, si è tenuta la cerimonia di sigla del rinnovo del protocollo di intesa tra l’Aeronautica Militare e l’Università di Palermo e della stipula del nuovo protocollo di intesa tra la stessa Aeronautica Militare e Automotoclub Storico Italiano. “L’incontro di oggi è prova di una sinergia che ancora una volta si rinnova forte tra l’Aeronautica Militare e il Museo Storico dei Motori”, così il Gen. Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, durante il suo intervento. “Una relazione così profonda è possibile solo quando si condividono gli stessi valori, gli stessi principi e la stessa deferenza verso la storia, il suo patrimonio culturale ed i suoi insegnamenti. Senza il nostro glorioso passato non saremmo oggi gli stessi e non avremmo lo stesso sguardo proiettato al futuro, verso un orizzonte altamente tecnologico e sempre al servizio della collettività. Lo scorso anno abbiamo celebrato il Centenario della nostra Forza Armata con grande senso di gratitudine e orgoglio verso chi ci ha preceduto. E la valorizzazione del materiale storico riportato al suo antico splendore grazie alle competenze uniche messe a disposizione del Museo dei Motori, come fatto con alcuni dei motori che hanno segnato la storia dell’Aeronautica e che sono oggi esposti nel Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, ne è un grande esempio”. In tale contesto entra a pieno titolo anche l’Automotoclub Storico Italiano (ASI), che attraverso il protocollo d’intesa con l’Aeronautica Militare, firmato dal dott. Alberto Scuro, insieme al Gen. Floreani, vuole rafforzare e ampliare le attività di tutela del patrimonio storico aeronautico che istituzionalmente promuove e realizza attraverso le proprie specifiche commissioni nazionali che operano in ambito culturale, tecnico e storico-museale. Nella terza e ultima parte dell’evento, moderata dall’ing. Giuseppe Genchi, si è svolta la tavola rotonda con i rappresentanti dei principali musei aeronautici italiani, tra cui il MUSAM, Volandia, il Museo dell’aeronautica Gianni Caproni, e il Museo Storico Alfa Romeo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA: NUOVE OPZIONI DI VIAGGI OVERSO LAS VEGAS PER IL SUPERBOWL – Delta aggiungerà fino a 16 voli e più di 2.500 posti aggiuntivi per i pro football fans diretti a Las Vegas da Kansas City, San Francisco, San Jose e New York-JFK. “Delta sta potenziando i suoi voli per Las Vegas per accogliere i tifosi dei migliori football team che si riuniranno per il title game l’11 febbraio, dove si svolgerà l’incontroi tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Delta offre una nuova rotta dal Kansas City International Airport (MCI) all’Harry Reid International Airport (LAS). Delta sta inoltre introducendo rotte da San Francisco (SFO) e San Jose (SJC) per i fan diretti a LAS. Oltre al servizio attuale, Delta aggiungerà anche voli per LAS da New York-JFK a Las Vegas. Inoltre, poiché gran parte della flotta è dotata di TV satellitare in diretta, i clienti hanno anche la possibilità di catturare ogni touchdown sugli schermi del sedile con CBS, durante la crociera negli Stati Uniti continentali”, afferma Delta.

ICAO: SIGLATI OLTRE 500 NUOVI AIR SERVICE AGREEMENTS – L’ICAO annuncia che dall’ultimo Air Services Negotiation (ICAN) event, a cui hanno partecipato oltre 700 partecipanti in rappresentanza di 97 paesi, sono stati siglati 521 nuovi international air service agreements. “Si tratta di risultati da record per questa edizione dell’incontro annuale, che è stato ospitato dalla General Authority of Civil Aviation of the Kingdom of Saudi Arabia. In riconoscimento del ruolo cruciale dell’aviazione come catalizzatore per lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo, la serie ICAN è stata lanciata nel 2008 per facilitare l’avvio o la rinegoziazione degli accordi statali bilaterali e multilaterali che costituiscono il fondamento normativo del moderno civil aviation network. L’ICAO promuove diverse priorità chiave per gli Stati nel sostenere le air services negotiations, tra cui l’accesso liberalizzato al mercato per le compagnie aeree, la rimozione delle barriere all’accesso a mercati di capitale più ampi e requisiti di nazionalità meno rigidi per la proprietà delle compagnie aeree. Le priorità includono l’impegno verso pratiche normative convergenti ed efficaci supportate da una buona governance e il riconoscimento della necessità di infrastrutture modernizzate e processi di facilitazione dei passeggeri. Tali impegni continueranno a sostenere obiettivi di sicurezza, protezione, sostenibilità ambientale, capacità e resilienza, nonché l’attuazione di efficaci quadri nazionali di concorrenza e protezione dei consumatori e il pieno rispetto delle attuali linee guida ICAO su tasse, oneri e tariffe. Gli obiettivi ambiziosi concordati dai governi verso la decarbonizzazione del trasporto aereo entro il 2050 sostengono l’espansione degli accordi di servizio associati a questi impegni ambientali. Ciò è ulteriormente supportato dalle iniziative guidate dall’ICAO per sostenere lo sviluppo e l’implementazione delle tecnologie, dei miglioramenti operativi e dei carburanti più puliti richiesti dalla decarbonizzazione. Quest’ultima edizione dell’ICAN si è svolta a Riyadh dal 3 al 7 dicembre 2023”, afferma ICAO.