Emirates si unisce all’UK low carbon investment initiative The Solent Cluster

Emirates è diventata la prima compagnia aerea internazionale ad aderire a The Solent Cluster, un’iniziativa britannica focalizzata su low carbon investments, istituita per ridurre le emissioni di CO2 provenienti dall’industria, dai trasporti e dai nuclei familiari nella costa meridionale dell’Inghilterra.

The Solent Cluster è una collaborazione intersettoriale di organizzazioni internazionali, tra cui produttori e società di ingegneria, imprese e industrie regionali, principali operatori logistici e infrastrutturali e istituzioni accademiche.

Emirates si unisce agli oltre 100 membri come parte del Cluster, insieme ai membri fondatori di Solent Partners (in precedenza Solent LEP), al fornitore globale di energia ExxonMobil e all’Università di Southampton. Ciascuno dei membri fondatori ha condiviso i dettagli della propria visione per Solent e di come potrebbe garantire i posti di lavoro esistenti e produrre carburanti a basse emissioni di carbonio per una varietà di settori, compresa l’aviazione.

The Solent Cluster ha il potenziale per creare un impianto SAF (Sustainable Aviation Fuel) con una capacità di produzione stimata di carburante di 200.000 tonnellate all’anno. Se approvato, l’impianto potrebbe iniziare a funzionare nel 2032. Le reti esistenti possono fornire il SAF dall’impianto ai principali aeroporti serviti da Emirates come Heathrow e Gatwick.

L’aspirazione a lungo termine di Emirates di garantire il SAF prodotto nel Regno Unito con The Solent Cluster si aggiunge a numerose iniziative SAF che la compagnia aerea ha annunciato nell’ultimo anno. Segue i voli dimostrativi dell’A380 e del Boeing 777 di Emirates che hanno utilizzato 100% SAF nel 2023. Emirates ha ampliato la sua partnership con Neste per la fornitura di SAF nel 2024 e 2025 per le sue operazioni ad Amsterdam e Singapore. La compagnia aerea ha inoltre fornito SAF per la prima volta nel suo hub di Dubai per voli commerciali nell’ottobre 2023.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Emirates è orgogliosa di unirsi ad organizzazioni che la pensano allo stesso modo come parte della The Solent Cluster Initiative. Il Cluster ha un forte potenziale per alimentare l’innovazione e la produzione di energia pulita e rappresenta un altro passo avanti nel nostro viaggio verso l’adozione di SAF a lungo termine all’interno della nostra rete. Insieme ai nostri colleghi membri, non vediamo l’ora di contribuire a questi sforzi, vedendo anche l’impatto positivo di The Solent Cluster sull’economia locale, sulla regione del sud-est e sulle industrie in generale”.

La Dr. Lindsay-Marie Armstrong, associate professor of mechanical engineering and academic cluster lead for the Solent Industrial Decarbonisation Cluster at University of Southampton, afferma: “La formazione di un cluster di decarbonizzazione che abbraccia i settori pubblico, privato e dell’istruzione superiore rappresenta un enorme passo avanti per la regione. Introdurrà carburanti sostenibili per i trasporti locali, l’aviazione e i settori del trasporto marittimo; produrrà energia a basse emissioni di carbonio per riscaldare case, aziende ed edifici pubblici; aprirà nuove opportunità di lavoro altamente qualificato. Ciò può essere raggiunto solo lavorando insieme come comunità, coprendo tutti i settori e, in definitiva, lavorando con lo stesso desiderio di realizzare un futuro economico a basse emissioni di carbonio per la regione del Solent”.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)