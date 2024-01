Etihad Airways aumenta le frequenze verso destinazioni chiave

Etihad Airways sta soddisfacendo la domanda dei clienti aggiungendo più voli verso destinazioni chiave in tutto il Medio Oriente e nel subcontinente indiano. L’ultimo aumento significa che la compagnia aerea ora offre quasi il 27% in più di partenze settimanali rispetto alla scorsa estate.

La compagnia aerea sta aumentando i voli per Jeddah e Riyadh in Arabia Saudita, Amman in Giordania, Beirut in Libano, così come Colombo in Sri Lanka, Calcutta e Bangalore in India.

I miglioramenti fanno parte dell’ambiziosa espansione di voli e frequenze di Etihad per aumentare ulteriormente la portata globale di Abu Dhabi, offrendo opzioni di viaggio più flessibili per i suoi ospiti.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer di Etihad, ha dichiarato: “Questi ultimi aumenti dei voli in linea con i nostri collegamenti pratici e continui ad Abu Dhabi e la nostra crescente rete globale offrono ai nostri ospiti maggiori opportunità di volare dove vogliono e all’orario che preferiscono. Rende inoltre più semplice godersi una visita o una sosta ad Abu Dhabi come parte integrante del proprio viaggio”.

Destinazioni con aumento delle frequenze: Jeddah, Riyadh, Amman, Beirut, Colombo, Kolkata, Bangalore.

Mofifiche alle frequenze e nuove rotte già annunciate in precedenza: Kozhikode, Thiruvananthapuram, Boston, Nairobi, Colombo, Bangkok, Copenhagen, Atene, Malaga, Santorini, Nizza, Mykonos.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)