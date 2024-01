L’RTX EPACS F-35 power and thermal management system dimostra una cooling capacity di 80 kW

RTX ha annunciato che il suo Collins Aerospace business ha dimostrato 80 kW di cooling capacity in una gamma di condizioni operative per il suo Enhanced Power and Cooling System (EPACS). “Destinato a sostituire l’attuale F-35 power and thermal management system (PTMS), l’EPACS è posizionato per supportare la modernizzazione dell’F-35 e i futuri aggiornamenti, che aiuteranno soddisfare i mission requirements”, afferma RTX.

“L’F-35 è un pilastro delle forze alleate in tutto il mondo”, ha affermato Henry Brooks, president, Power & Controls for Collins Aerospace. “Per modernizzare la piattaforma con sistemi avanzati per contrastare le minacce emergenti, è necessaria una capacità di raffreddamento significativamente migliorata. Attraverso il suo ciclo termodinamico più efficiente, l’EPACS può fornire il maggiore raffreddamento di cui l’F-35 ha bisogno e contribuire a prolungare la vita dell’aereo per decenni a venire”.

“Secondo il Government Accountability Office, il PTMS esistente dell’F-35, utilizzato per raffreddare i sottosistemi dell’aereo che generano calore, è sovraccaricato, richiedendo al motore di funzionare oltre i design parameters. L’ulteriore usura del motore ha già aggiunto costi sostanziali ai lifecycle cost del programma stimati”, prosegue RTX.

“I nostri membri in servizio hanno urgentemente bisogno di un upgraded cooling and management system sull’F-35, per tenere il passo con la continua modernizzazione delle capacità dell’aereo”, ha affermato l’U.S. Rep. Joe Courtney (CT-02). “Il raggiungimento della EPACS 80 kW cooling capacity dimostra una pietra miliare fondamentale, che consentirà rapidamente capacità vitali per l’F-35, comportando al contempo sostanziali risparmi sui costi per i contribuenti”.

“La cooling demand è destinata ad aumentare oltre le capacità attuali poiché ulteriori mission systems verranno aggiunti alla piattaforma, come parte degli upgrades pianificati. Recentemente, l’F-35 Joint Program Office ha pubblicato una RFI con un PTMS cooling capacity objective significativamente ampliato di 80 kW. Fornendo 80 kW di raffreddamento, più del doppio della capacità attuale della piattaforma, l’EPACS fornirebbe un raffreddamento sufficiente per supportare i planned F-35 upgrades, con un margine aggiuntivo per la vita dell’aereo.

Con milioni di ore di in-flight experience per cooling and power generation systems forniti a diversi aerei commerciali e militari, Collins ha sfruttato tecnologie comprovate per progettare l’EPACS come una soluzione matura e a basso rischio. Per ridurre al minimo gli integration and operational risk, massimizzando al tempo stesso il valore degli F-35 assets esistenti sul campo, l’EPACS sarà inoltre compatibile con tutte e tre le varianti della piattaforma”, conclude RTX.

(Ufficio Stampa RTX – Photo Credits RTX – Collins Aerospace)